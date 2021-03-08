Персидский мотив: Россия предложила механизм сближения США и Ирана

00:15 10.03.2021 Сергей Лавров в ОАЭ рассказал о плане по восстановлению ядерной сделки, обсудил возвращение Сирии в ЛАГ и кооперацию по "Спутнику V"



Татьяна Байкова



Для восстановления иранской ядерной сделки необходимо, чтобы обе стороны - Тегеран и Вашингтон - пошли навстречу друг другу и сделали одновременные уступки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Эту тему 9 марта министр обстоятельно обсудил в ОАЭ, куда он прибыл в рамках своего персидского турне. По словам экспертов, со стороны США первым шагом может быть хотя бы разморозка средств Ирана на счетах в третьих странах, а от ИРИ потребуется прекращение наращивания мощности ядерной программы и восстановление расширенного доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Все это, по словам Сергея Лаврова, можно было бы обсудить на предложенной ранее конференции по концепции безопасности региона. Какую роль в этом могут сыграть Россия и Арабские Эмираты, а также как ОАЭ справляются с пандемией коронавируса - в материале "Известий".



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Все серьезно



Эмиратцы очень ответственно относятся к противоэпидемическим мерам. Недаром, судя по данным Ourworldindata, ОАЭ - вторые по скорости вакцинации населения после Израиля. Таким образом, Эмираты одной из первых стран могут достичь коллективного иммунитета, так как больше половины населения уже получили хотя бы одну дозу прививки.



Сейчас в ОАЭ доступны несколько вакцин от коронавируса: российский препарат "Спутник V", китайский от Sinopharm, американо-немецкий от Pfizer и BioNTech, а также британско-шведский от AstraZeneca. В Дубае ставка сделана на прививку от Pfizer и BioNTech и вакцину от AstraZeneca, в Абу-Даби распространена китайская от Sinopharm. "Спутник V" считается резервным, то есть на случай форс-мажора с остальными. Однако, как отметил на пресс-конференции по итогам переговоров в ОАЭ Сергей Лавров, РФ рассчитывает, что российский препарат вскоре будет одобрен в Эмиратах для плановой вакцинации населения.



Как рассказали собеседники "Известий", препарат из России в Абу-Даби не найдешь, всех бесплатно прививают китайской вакциной.



Но экономика от этого не страдает - бюджет пополняют средства от тестов на коронавирус. Здесь они стоят около $30. А в Дубае - еще дороже. При этом, как заметили "Известия", недостатка в проверяющихся в белых шатрах нет. Ежедневно тысячи людей проходят тестирование в столице. Как правило, оно необходимо для того, чтобы въехать в другой эмират.



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До сих пор в ОАЭ не сняты ограничения, масочный режим сохраняется. Причем за несоблюдение грозит штраф в $800. В такси можно ехать только по одному - для соблюдения дистанции. Но можно заказать Family taxi, тогда за те же деньги можно будет сесть всей семьей.



Шаг к шагу



В ходе визита в Абу-Даби глава российского внешнеполитического ведомства провел переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, советником по вопросам национальной безопасности Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, а также министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.



Одной из центральных тем стали ситуация вокруг Ирана и восстановление совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД - политическое соглашение между Тегераном и группой государств относительно его ядерной программы).



Еще в середине февраля США, Великобритания, Франция и Германия опубликовали совместное заявление, в котором в том числе говорится о готовности Вашингтона вернуться в ядерную сделку "при выполнении определенных условий".



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В феврале посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали заявил "Известиям", что Иран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке, только когда США отменят введенные против него санкции.



Москва приветствует решение Вашингтона вернуться в иранскую ядерную сделку.



- Оно, правда, еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать, - отметил министр.



Он добавил, что "есть те, кто все громче и громче говорит, что надо СВПД возродить в обновленном, модернизированном виде", то есть включить в него другие спорные вопросы по поводу ракетной программы Ирана и региональной политики. Однако в Москве уверены, что перегружать соглашение новыми требованиями - это затянуть процесс навечно.



Поэтому предложение Москвы заключается в одновременных постепенных шагах Вашингтона и Тегерана навстречу к сделке.



По словам аналитика Института международных исследований МГИМО МИД России Адлана Маргоева, первоочередным шагом со стороны США в идеальном сценарии могло бы стать снятие банковских, нефтяных и промышленных санкции, введенных в связи с иранской ядерной программой.



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- Если не готовы снять их сразу, то освободить замороженные средства Тегерана на счетах в третьих странах, как частично это сделала Южная Корея, прекратить препятствовать выдаче Ирану ссуды со стороны МВФ, объявить гуманитарный санкционный перерыв для помощи стране в борьбе с коронавирусом, - заявил "Известиям" Адлан Маргоев. - Со стороны Ирана главная мера - прекратить наращивать мощности программы и восстановить расширенный доступ инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам в соответствии с дополнительным протоколом к соглашению о гарантиях.



Также шеф российской дипломатии напомнил о предложенной Москвой больше года назад концепции безопасности в районе Персидского залива, которая затем могла бы стать основой всеобъемлющего договора. Вопрос Ирана в том числе мог бы обсуждаться в рамках конференции по этой доктрине.



- Мы убеждены, что если предлагаемая нами конференция по безопасности в районе залива будет создана на основе, конечно же, принципов уважения и интересов друг друга, на основе равноправия и необходимости двигаться к взаимоприемлемым компромиссам, то на такой конференции можно обсуждать любые проблемы, любые озабоченности, которые есть у сторон друг к другу, - подытожил глава МИД РФ.



По словам эксперта клуба "Валдай", старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Константина Труевцева, попытка выработки такого документа натолкнулась на противоположные позиции конфликтующих сторон - прежде всего Ирана и арабских монархий залива. И это может стать препятствием для достижения стабильного мира в регионе.



- Но идея все же запущена, и нет оснований считать, что не появится возможности для ее осуществления на каком-то этапе дальнейшего развития событий, - добавил эксперт.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году. Его участниками стали Иран, постоянные члены Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германия.



Согласно сделке, Тегеран должен был ограничить свои ядерные разработки в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничений со стороны Евросоюза и США. В частности, Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран до уровня выше 3,67%, хранить не более 300 кг обогащенного урана, не сооружать дополнительные тяжеловодные реакторы, не накапливать тяжелую воду и не разрабатывать ядерное взрывное устройство. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. В ответ на это Тегеран начал, не выходя из сделки, постепенно отказываться от своих обязательств.



Противник "Цезаря"



Обсудили стороны и возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Членство страны было приостановлено с ноября 2011 года - по словам участников организации, до тех пор пока президент республики Башар Асад не выполнит свои обязательства и не обеспечит защиту сирийского гражданского населения.



Как заявил глава МИД ОАЭ, он видит необходимость в совместных усилиях по возвращению САР в ЛАГ, но "это требует усилий со стороны сирийской стороны и наших коллег в лиге". Более того, он отметил, что "Закон Цезаря" (Акт о защите гражданского населения Сирии) делает путь преодоления разногласий очень трудным.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



"Закон Цезаря" был подписан Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года. Он дает США право вводить санкции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь правительству САР, а также различным действующим на территории страны вооруженным формированиям, которых, по мнению Вашингтона, поддерживают власти Сирии, России и Ирана.



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По оценке политолога Роланда Биджамова, поездка Сергея Лаврова в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар представляет исключительный интерес на фоне того, что в последние недели все активнее проявляются направления внешней политики новой администрации США в регионе.



- Его страны понимают, что акценты во внешней политике США смещаются, не всегда так, как их устраивает. Наглядный пример тому: шаги администрации Байдена в рамках заявленной политики "детрампизации" и "рекалибровки" отношений со странами региона. Так, публикация доклада Национальной разведки США по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашокджи уже вызвала негативную реакцию у Саудовской Аравии и ее союзников, - отметил эксперт.



Он добавил, что страны региона крайне заинтересованы в сверке часов с Москвой по целому ряду волнующих их проблем. Тем более что развитие отношений с РФ расширяет их возможности в том, что касается хорошо осознанной необходимости ухода от проявлений однополярного трека во внешней политике США.



Татьяна Байкова, Абу-Даби Источник - Известия

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