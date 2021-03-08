Ливан на грани разрушения. Местным элитам ради спасения страны надо прекратить распри, - Н.Плотников

00:28 10.03.2021

Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, доктор политических наук.

9 марта 21



Разногласия между президентом Ливана Мишелем Ауном и назначенным премьер-министром Саадом Харири по структуре правительства не позволяют вот уже четыре месяца сформировать кабинет министров. Перетягивание каната между политическими соперниками только усугубляет обстановку в стране, обостряющуюся практически во всех секторах: экономике, банковской сфере, медицине.



Очередной виток, как считают некоторые ливанские эксперты, якобы спровоцировало выступление 27 февраля патриарха маронитской церкви Бешара Бутроса аль-Раи перед собравшимися сторонниками у его резиденции в населенном пункте Бкерке, находящемся примерно в 30 км к северу от ливанской столицы. Он, в частности, заявил о необходимости проведения международной конференции под эгидой ООН для обеспечения нейтралитета Ливана, выхода из тупика, распространения государственности на всю страну и прекращения ее разделения. По словам патриарха, ливанцы не хотят "армий и лагерей", а единственной силой, ответственной за защиту страны, должна быть ливанская армия.



"Хезболла" ожидаемо выступила с критикой этой инициативы маронитского патриарха. По всей видимости, в руководстве шиитского движения расценили его слова как требование со стороны авторитетного и влиятельного священнослужителя об удалении движения с политического поля страны. Не случайно собравшиеся у резиденции патриарха скандировали: "Хезболла-террорист!", убирайся в Иран!"



В движении считают, что сегодня в Ливане никто не может утверждать, что его мнение представляет мнение всего ливанского народа. Как заявляют представители "Хезболлы", его члены и сторонники являются важным компонентом ливанского народа и с их мнением также надо считаться.



Следует отметить, что призывы маронитского патриарха о проведении международной конференции по спасению Ливана и объявлении его нейтралитета не поддержали и ряд других политических сил страны. Это лишний раз подтверждает, что республика расколота.



Как сообщают ливанские источники Института востоковедения РАН, старающиеся дистанцироваться от партийных и религиозных пристрастий, в данный момент маронитский патриарх стал для многих граждан страны независимо от вероисповедания одной из последних надежд в разваливающемся государстве. По их словам, большинство политиков защищают личные интересы и продолжают вести борьбу за власть, совершенно не обращая внимание на обостряющиеся день ото дня проблемы, а патриарх аль-Раи один из немногих, который не боится называть вещи своими именами и призывает простых ливанцев независимо от религиозной принадлежности выходить на защиту своих прав и борьбу с коррупцией.



Вполне возможно, что люди, потерявшие веру в ливанских политиков, говорят такие слова в адрес маронитского патриарха от отчаяния. Как заявил одному из арабских изданий сторонник маронитского священнослужителя, "ни один политик не заботится о разваливающемся государстве. Политики оставили нас". Ситуация в Ливане действительно стремительно ухудшается. В Бейруте стало нормой отключение электричества на три и более часов в сутки. В некоторых районах столицы его не бывает до 12 часов. Власти не могут дать внятных объяснений, почему это происходит.



Большинство жилых кварталов, коммерческих и промышленных секторов зависят от частных генераторов, работающих на дизельном топливе. Их владельцы произвольно устанавливают плату за предоставление электроэнергии потребителям. Зачастую она бывает непомерная, за что их стали называть генераторной мафией. Использование генераторов не только загрязняет окружающую среду, но и представляет опасность для здоровья населения. Уже были случаи пожаров и даже взрывов частных генераторов из-за хранения запасов топлива для них в подвалах жилых домов.



В начале марта произошло резкое обесценивание национальной валюты. Курс американского доллара колеблется между 9675 и 9725 ливанскими фунтами. Это привело к резкому снижению минимальной ежемесячной заработной платы. Если в октябре 2019 года, когда начались первые протесты, она составляла 450 долл., то сейчас сократилась до 67 долл. Нынешнее рекордное обесценивание национальной валюты спровоцировало очередные массовые выступления по всей стране – от Триполи на севере до Сура на юге. Люди вышли на улицы, так как у большинства нет денег купить детям даже хлеб. В стране началась вакцинация против COVID-19. По признанию местных медиков, процесс идет медленно. Одна из причин – нехватка вакцин.



Ливан получил кредит от Всемирного банка для приобретения 2,2 млн доз. Пока прибыло около 100 тыс. доз вакцины Pfizer. До конца марта ожидается прибытие еще 300 тыс. доз AsraZeneca. В первую очередь вакцинирован будет медицинский персонал и пожилые люди, входящие в группу риска. На ситуацию по коронавирусу это пока никак не влияет. Среднее число ежедневно регистрируемых случаев заболевания остается выше 3 тыс., а среднее число смертей от коронавируса составляет свыше 40. Для такой небольшой по численности населения страны, как Ливан, это высокие показатели. Врачи и медицинские сестры, которых также катастрофически не хватает, работают с огромным напряжением. К тому же из-за хронических невыплат зарплаты все, кто может из числа медперсонала, стараются покинуть страну.



Ливан на грани социального взрыва, способного вылиться в вооруженные столкновения. Как заявил на встрече с временным министром энергетики Руимуном Гаджаром спикер ливанского парламента Нибих Берри, если правительство не будет сформировано самое позднее к апрелю, то не останется ни страны, ни электричества.