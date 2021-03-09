 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Санкции против Коломойского могут дестабилизировать Украину, - Т.Ивженко
00:30 10.03.2021

09.03.2021
Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

США поставили Зеленского перед трудной дилеммой

На днях США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Его обвиняют в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области в 2014–2015 годах. В тот период у Вашингтона не было претензий к бизнесмену. А введенные сейчас санкции ставят в сложное положение президента Украины, ведь именно Коломойский дал Владимиру Зеленскому путевку в политическую жизнь.

Отметим, что "Студия Квартал-95" сотрудничала с близким к Коломойскому украинским телеканалом "1+1". На этом же телеканале вышел сериал "Слуга народа", главная роль в котором принесла актеру Зеленскому всеобщую узнаваемость и популярность. Наконец, о намерении участвовать в президентской гонке Зеленский объявил в эфире "1+1".

Причем обращение транслировалось в новогоднюю ночь 2019 года. О решении отодвинуть в эфире традиционное поздравление президента Порошенко, вероятно, был информирован владелец телеканала.

Именно Игоря Коломойского в тот момент считали автором идеи президентства Зеленского. Весной 2019 года, узнав о результатах первого тура выборов, Петр Порошенко в сердцах публично заявил: "Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь этого сказать, с марионеткой Коломойского". Уже после второго тура сам Коломойский в интервью Би-би-си отметил: "Для меня Зеленский – не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений. Как заканчивается зима и приходит весна".

Отношения Порошенко и Коломойского испортились в 2015 году. А годом ранее только пришедший к власти пятый президент, как утверждают некоторые чиновники, просил олигархов возглавить те области, в которых могли проявиться сепаратистские настроения. Согласились немногие. Коломойский официально стал губернатором Днепропетровской области, но, по словам источников, неформально помогал удержать под контролем также ситуацию в Одесской и Харьковской областях.

В июне 2014 года помощник Госсекретаря США Виктория Нуланд (которая возвращается на работу в Госдепартамент в команде Джозефа Байдена) лично встречалась с Коломойским, а также губернатором Одесской области Игорем Палицей в Одессе. Как тогда сообщалось, речь шла о мерах, необходимых для стабилизации ситуации в Украине после майдана и для предотвращения "русской весны" в отдельных регионах. В этом контексте говорили о коррупции как о наследии времен Виктора Януковича. Коломойский в ходе встречи с Нуланд отметил: "Чтобы побороть коррупцию на местном уровне, нужно изменить систему. Мы должны создать условия для нормальной работы, дать достойную заработную плату, социально поддерживать и защищать наиболее уязвимых наших сограждан…"

В 2015-м, когда пути Порошенко и Коломойского разошлись, при увольнении влиятельного губернатора удалось избежать скандала. По сообщению Радио "Свобода", президент, подписывая указ об отставке, призвал "обеспечить мир, согласие, стабильность и спокойствие". Обращаясь к Коломойскому, Порошенко сказал: "Мы с вами многое сделали для того, чтобы Украина была объединена, чтобы Украина была защищена…" О причинах увольнения президент позже рассказал британскому изданию Guardian: "Мое недавнее решение уволить губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского демонстрирует вектор на уменьшение влияния частных интересов на государство. Верховенство закона имеет первостепенную важность в новой Украине, и больше не будет никакой терпимости к действиям, которые подрывают равенство перед законом".

Политолог Руслан Бортник, которого цитирует издание "Страна", считает, что американцы способствовали мирному и дипломатичному разрыву Порошенко с Коломойским. Он напомнил: "В 2015 году, сразу же после отставки с поста руководителя областной госадминистрации посольство США выдало Игорю Коломойскому долгожданную визу (краткосрочную), которой его лишили в 2008–2009 годах. Семье (жене и детям) выдали визы на 10 лет. Коломойский сразу же улетел в США и наслаждался баскетбольными матчами, попутно решая бизнес-вопросы. Таковым было одно из последствий разрешения конфликта с Порошенко (при содействии США), едва не приведшего еще к одной смене власти в Украине и дестабилизации".

В 2016 году Порошенко нанес удар по позициям Коломойского решением о национализации крупнейшего на тот момент в Украине коммерческого ПриватБанка. Сейчас банк остается государственным, судебные процессы продолжаются. Политической местью Коломойского ранее называли победу Владимира Зеленского. И нынешнее решение об американских санкциях станет непростым тестом для украинского президента, считает Бортник.

О санкциях в конце прошлой недели объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, по его словам, ограничения в отношении Коломойского и его семьи связаны "со значительной коррупцией". "Хотя эти санкции базируются на действиях в период его пребывания в должности (губернатора Днепропетровской области. – "НГ"), я также хочу высказать обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского относительно подрыва демократических процессов и институтов в Украине, что составляет серьезную угрозу ее будущему", – процитировали заявление Блинкена украинские информагентства.

Политический аналитик Сергей Руденко в колонке для DW отметил, что после победы Зеленского на президентских выборах Игорь Коломойский тоже чувствовал себя победителем: "Олигарх захаживал на чай к президенту Зеленскому… Еще год назад Коломойский позволял себе публично давать характеристики чиновникам, после чего те лишались своих должностей…" В США, как отметил Руденко, следили за развитием ситуации. Тем более что "сейчас там ведется расследование по возможному отмыванию денег Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым". "Бывшие бизнес-партнеры подозреваются в скупке ферросплавных компаний и коммерческой недвижимости в Кливленде. На это они потратили миллиарды долларов", – отметил Руденко. Решение о санкциях, не требующее судебного вердикта, по мнению аналитика, направлено на то, чтобы "подтолкнуть руководство Украины к решительным действиям по деолигархизации страны. Вашингтон прямо указал, кого он считает причастным к коррупции в украинском государстве".

В первые несколько дней после сообщения о санкциях Владимир Зеленский не комментировал ситуацию. Офис президента обнародовал заявление, в котором не упоминалось имя Коломойского, а говорилось о необходимости сломать старую систему, в которой доминируют олигархи. Считают ли в команде Зеленского справедливым американское решение по Коломойскому, пока неизвестно. При этом команда Петра Порошенко громко и четко требует от Зеленского наказать Коломойского – за те действия, которые совершались, когда сам Порошенко назначил олигарха губернатором. Член партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в программе "Свобода слова Савика Шустера" обратился к Владимиру Зеленскому: "Мы все понимаем, что это был ваш партнер, товарищ, он помог вам стать президентом, но нужно реагировать. Америка сказала, что человек, очень приближенный к вам, является значительным коррупционером… Очевидно, мы должны услышать ответы на вопросы о его коррупции… Вы должны решить – вы с Украиной или с Игорем Коломойским".

Политический аналитик Виталий Портников в колонке для Радио "Свобода" ставит вопрос принципиально иначе: "Владимиру Зеленскому придется делать очень непростой выбор. Выбор между Коломойским и Байденом". Некоторые эксперты в Киеве предполагают, что перчатка, брошенная Коломойскому, обернется проблемами для власти. С другой стороны, использованные Вашингтоном инструменты позволяют Киеву пока отмолчаться. n

Киев

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615325400
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