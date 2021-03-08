 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вирус не отступает. Нур-Султан и Алматы вернулись в "красную" зону по КОВИ
08:31 10.03.2021

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно новым данным, на 10 марта 2021 года в "красной" зоне оказались Нур-Султан и Алматы.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Алматы за минувшие сутки выявили 160 новых случаев КВИ, в Нур-Султане - 143.

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В Алматы ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В связи с этим будет подписано новое постановления о карантинных ограничениях. Алматы вновь попал в красную зону из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова – подробнее на inbusiness.kz. По словам Асель Калыковой, это рост заболеваемости кароновирусной инфекцией связан с увеличением социальных контактов городского и миграции пригородного населения, с потеплением погоды. Наиболее частые места заражения населения КВИ – общественный транспорт, семейные контакты, объекты торговли (ТРЦ, торговые сети, рынки). По достоверным местам заражения увеличился удельный вес контактов с больными членами семьи на 3% (с 33% до 36%), по вероятным – на 1,5% при посещении общественных мест. Наблюдается увеличение случаев заболевания среди учащихся с 138 случаев до 169. Частые нарушения режима самоизоляции гражданами с положительными ПЦР-тестами, как бессимптомными носителями, так и легкими формами КВИ, также приводят к росту заболеваемости. "Как известно, любые праздники предполагают увеличение общений и контактов, в связи с чем недавние праздники также способствовали ухудшению эпидситуации. В связи с тем, что Алматы вошел в красную зону праздничные мероприятия будут находится под запретом. В связи с чем, будут ужесточены ограничительные мероприятия, введены дополнительные карантинные мероприятия. Данное постановление главного государственного санитарного врача подготовлено и сейчас находится на обсуждении с представителями общественности и бизнеса. Сегодня после обеда постановление будет подписано главным санврачом Алматы", – сказала Асель Калыкова. Мария Галушко

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/news/sanepidemiologicheskij-kontrol-obyasnil-pochemu-almaty-vnov-okazalsya-v-krasnoj-zone

Источник - zakon.kz
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