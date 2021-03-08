 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырКадры. Новоназначенный губер Таласской области Нарбеков, как выяснилось, давно и незаконно владеет турфирмой
08:34 10.03.2021

10 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой

Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, чиновник на протяжении нескольких лет был куратором Таласской области от аппарата президента. На выборах в парламент в октябре 2020 года он баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии "Биримдик" под номером 112.

В 2015-м участвовал в избирательном процессе по спискам партии "Бир Бол" под 89 номером. На тот момент он работал заведующим сектором отдела комитета по бюджету и финансам.

Согласно базе данных osoo.kg, полпред владеет туристической компанией с 2002 года, и в его декларациях данный факт не отражен.

ОсОО ВОТ-TUR ("БОТ-ТУР") основано в феврале 2002 года единственным учредителем - Бакытбеком Наркуловичем Нарбековым. Он же является директором компании.

Офис компании расположен в здании Дома профсоюзов, в кабинете № 60. Фирма занимается "прочей деятельностью туристических агентств".

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из osoo.kg
Информации об уплате налогов ВОТ-TUR в открытом доступе нет, так как в документах отсутствует ИНН.
В открытом доступе есть только две декларации чиновника - за 2015 и 2016 годы.

В 2015-м Бакытбек Нарбеков заработал 579 тысяч сомов (по 48 тысяч в месяц), а его близкий родственник, которым, как правило, является супруга, только 100 тысяч. При этом ни у него, ни у его близкого родственника не было никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого.

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg
В 2016 году доходы нового полпреда Таласской области составили 557 тысяч сомов. Также у него появился автомобиль "Тойота-Кемри" 2004 года выпуска. Заработок близкого родственника также указан в размере 100 тысяч сомов.

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg
Информации о каком-либо другом имуществе, в частности о доле в бизнесе, нет.

Отметим, государственным чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью на период исполнения обязанностей за счет налогоплательщиков. Заняв должность, они должны передать компании в доверительное управление и прекратить любую деятельность в органах управления.
Также муниципальные и государственные служащие обязаны указать в ежегодных декларациях, что являются истинными владельцами компаний или долей в них.

Отмечается, что до сегодняшнего дня компания не проходила процедуру прекращения деятельности или перерегистрацию, она считается действующей.

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НАРБЕКОВ Бакытбек Наркулович
(04.05.1977 - ..]
родился 4 мая 1977 года в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района. Кыргыз.

В 2000 году окончил Кыргызский государственный сельскохозяйственный институт имени К.Скрябина по специальности "финансы и кредит", является кандидатом экономических наук, советником государственной службы 3 класса.

Трудовая деятельность:

- 2003-2008 годы - преподаватель кафедры "Финансы и кредит" факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;

- 2008-2011 годы - доцент кафедры "Финансы и кредит" факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;

- январь 2011 года - заместитель декана факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени К.И.Скрябина;

- февраль 2011 года - помощник депутата Жогорку Кенеша;

- 2012-2017 годы - заведующий сектором комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша;

- с 18 января 2017 года - заведующий отделом планирования капитальных вложений Министерства финансов;

- с 18 сентября 2018 года - инспектор отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента;

- с марта 2020 года - заместитель заведующего отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента.

На парламентских выборах в октябре 2020 года баллотировался от политической партии "Биримдик" (№112).

Сам Нарбеков сообщал, что на протяжении нескольких лет был куратором Таласской области от Аппарата президента.

заместитель заведующего отделом политики госуправления и организационно-инспекторской работы Аппарата президента КР.

с 02.2002 - учредитель и директор туристической кампании ОсОО ВОТ-TUR ("БОТ-ТУР"), Бишкек. /что совершенно не отражено, в нарушение закона, в его декларациях о доходах/

с 9 марта 2021 - полпред Правительства КР (губернатор) Таласской области

Награды:

- "Отличник Министерства финансов КР";
- "Отличник Министерства экономики";
- "Отличник Налоговой службы";
- Нагрудный значок за сотрудничество со Счетной палатой;
- Почетная грамота правительства;
- Почетная грамота Жогорку Кенеша;
- "Почетный гражданин" села Кок-Сай и Кара-Бууринского района.

Вместе с супругой воспитывает четверых детей - сына и трех дочерей.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615354440
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