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|1-м замом СовБеза Киргизии стал армейский полковник Надырбеков
08:57 10.03.2021
10 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Первым заместителем секретаря Совбеза назначен полковник Вооруженных сил
Первым заместителем секретаря Совета безопасности назначен Замирбек Надырбеков. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.
Известно, что ранее полковник Замирбек Надырбеков был начальником управления службы войск Генерального штаба ВС КР.
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