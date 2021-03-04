Отстой застоя. О проблемах российских элит, - М.Хазин

09:25 10.03.2021





04.03.2021 МИХАИЛ ХАЗИН



Я неоднократно в последнее время возвращался к этой проблеме, но никакой содержательной реакции не увидел. Так что имеет смысл еще раз посмотреть на ситуацию



Итак, суть ее состоит в том, что политические власти пытаются через различные комбинации повысить авторитет парламента вообще и главной партии "Единая Россия" в частности. Для чего? Зачем им авторитетный парламент и собственно "ЕР"? Ответ, в общем, понятный. Система "демократии" должна работать красиво для внешнего наблюдателя и, главное, не должна "раскачивать лодку" в условиях многолетнего падения уровня жизни населения.



Вот это и есть главная причина проблем – экономический спад. Поскольку давление на нынешнюю российскую власть извне все время нарастает, нельзя допустить открытого недовольства внутри. Но главной причиной спада является политика правительства – а значит, эту политику нельзя публично обсуждать. Если парламент (и его нижняя палата, ГосДума) потеряет авторитет, то обсуждение неадекватной политики правительства найдет "тропинку" и просто начнется в другом месте. Ну и неминуемо появится несистемная оппозиция. Нет, ГосДуму нужно обязательно оздоровлять, вопрос только в том, что к результату это не приведет.



Почему? А дело в том, что правительство не просто в подавляющем большинстве, состоит из чиновников времен "приватизации" (она, кстати, до конца не закончилась). Оно еще и административно-организационно выстроено так, что без внешнего источника координации (читай – коррупционного) в принципе работать не может, я про это уже писал. Попытки создать "координационный центр" ("КЦ") внутри правительства эффекта не даст, слишком много независимых центров принятия решений. И даже если предположить, что лично Мишустин и Белоусов жаждут добиться результата в деятельности правительства (степень этого желания, скорее всего, нуждается в серьезном осмыслении), они все равно ничего сделать не смогут – это правительство от задач, поставленных для него МВФ, отойти не сможет.



К слову, задачи эти давно известны.



Первая – не допустить, чтобы кто-то и как-то ограничивал вывод капитала из России.

Вторая – не допустить, чтобы в России появились внутренние (рублевые) источники роста экономики.

Эти две задачи исполняются истово и я не уверен, что кто-то решится начать бороться с этим явлением. Поскольку я, в бытность ответственного секретаря правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением, с этой ситуацией сталкивался много раз (поскольку, по молодости, как раз боролся), уж позволю себе пока это не объяснять, слишком много времени займет.



Если упрощенно: как только кто-то (даже Мишустин) произнесет вслух, что банки должны быть лишены валютной лицензии (а зачем им такая лицензия внутри России?), что нужно восстанавливать валютный контроль, что нужно ограничивать рефинансирование банков, которые не наращивают финансирование реального сектора российской экономики – у него сразу начнутся серьезные неприятности. С учетом остроконкурентной ситуации в российской элите, это гарантия вылета с высоких позиций. А потому – никто на эту тему ничего не скажет, пока это не произнесет президент страны и не начнет жестко контролировать соответствующую политику. Нет, народ-то эту политику поддержит, причем – массово. Но – чиновникам и олигархам на народ наплевать. А использовать народ как политическую силу может только Президент.



К слову, Геращенко и Маслюкову удалось что-то сделать в этом направлении только потому, что в августе 1998 года все очень испугались. Реально. И по этой причине на какое-то время прикусили языки. Но как только восстановился экономический рост – приватизационная элита России быстро вернулась к исполнению заветов МВФ. И понятно почему – поскольку если не дружить с МВФ, то все "честно украденное" не удастся легализовать у теплых морей на Лазурном берегу или в Майами. Но, с другой стороны, повторять 1998 год тоже не хочется…



Так вот, какими-бы хорошими ни были Мишустин, Белоусов и еще пара-тройка чиновников, пробить созданную для решения противоположных задач систему, наполненную тысячами качественных и заинтересованных исполнителей, они не смогут. А те в свою очередь внимательно следят, чтобы, не дай Бог, никто бы не создал систему, альтернативную правительству, которая могла бы давить за исполнение задач МВФ. Иными словами, широкой правительственной либеральной массе (возглавляемой Силуановым, Мау, Набиуллиной и массой менее известных исполнителей) категорически нужно, чтобы ЕР оставалась в ГосДуме. Поскольку ЕР и эта самая масса – это близнецы-братья. И будет радостно одобрять любую политику правительства.



В этом смысле очень показательна коллизия Володина. С точки зрения личных интересов и развития личной карьеры, ему категорически нужно было держать правительство "в черном теле". Я точно знаю, что он даже пытался что-то сделать в этом направлении. И – ничего у него не вышло. Как вы думаете, почему?



В результате получается совершенно дурацкая ситуация. Политической власти и народу нужно, чтобы экономическая и финансовая политика государства изменились. В частности, чтобы правительство и Центробанк перестали выполнять базовые принципы МВФ. Но для этого необходима тотальная перестройка правительства и ЦБ с радикальной сменой кадров (руководящих так точно). Сделать это изнутри – невозможно, можно только снаружи. Но все косметические движения в этом направлении (в том числе, небольшая реформа ЕР), что уже очевидно, к успеху не приводят.



А экономика продолжает падать… Нам что, нужен новый 1998 год? А мы уверены, что в нынешнем положении такую ситуацию можно допустить? Я-то помню, как в 1997 году были попытки не допустить дефолт (я сам этим занимался). Но как только становилось понятно, что нужно уволить Чубайса и Дубинина, так все самые разумные и до того одобренные предложения ложились "под сукно". Ну и вышло то, что вышло.



Сейчас ситуация очень похожая. Да, вместо Чубайса (роль которого играл в последние годы Шувалов) поставили Белоусова. Но поскольку за 20 с лишним лет под "чубайсов" была выстроена вся кадровая политика, Белоусов не справится (да и аппаратчик он слабый). Вместо Дубинина сегодня Набиуллина и ее никто менять (пока?) не собирается. Но, как и тогда, в 97 году, часовой механизм уже тикает. Да, сегодня механизм острого кризиса будет не дефолтным, другим, и пока даже неясно, когда он сработает. Но – уже понятно, что сработает. И что делать?



Я, как понятно, в отличие от ситуации 1997-98 гг., лицо сугубо частное. Но именно по этой причине могу писать правду. И должен отметить, что правда эта становится все менее и менее приятной. Модель 90-х больше не работает, но никакой из созданных в это время институтов не собирается что-то менять. Так что нужно либо ждать неожиданных ходов Путина, либо… Либо.