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|Вместо уличного "Ордо-активиста" Миярова Чуйскую область Киргизии возглавил Тентишев - "основатель Азиатского медицинского института имени Тентишева"
10:18 10.03.2021
Основатель медицинского института стал главой Чуйской области©
Мияров занимал пост полпреда с октября 2020 года. На его место пришел основатель медицинского института.
Полномочный представитель правительства в Чуйской области Мирбек Мияров освобожден от занимаемой должности, сообщили в полпредстве.
Он занял эту должность после октябрьских событий. Был лидером партии "Ордо", которая участвовала в парламентских выборах 2020 года.
Новым полпредом распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова стал Эркин Тентишев. Его представили коллективу. Известно, что он является основателем Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева.