Вместо уличного "Ордо-активиста" Миярова Чуйскую область Киргизии возглавил Тентишев - "основатель Азиатского медицинского института имени Тентишева"

10:18 10.03.2021

Основатель медицинского института стал главой Чуйской области©



Мияров занимал пост полпреда с октября 2020 года. На его место пришел основатель медицинского института.



Полномочный представитель правительства в Чуйской области Мирбек Мияров освобожден от занимаемой должности, сообщили в полпредстве.



Он занял эту должность после октябрьских событий. Был лидером партии "Ордо", которая участвовала в парламентских выборах 2020 года.



Новым полпредом распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова стал Эркин Тентишев. Его представили коллективу. Известно, что он является основателем Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева.