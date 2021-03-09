"Украину ждет диктатура... клоунов", - К.Бондаренко

11:54 10.03.2021 Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?



Политическая жизнь Украины в последнее время бурлит. Президент Владимир Зеленский на фоне падающих рейтингов все активнее борется с оппозицией. До условно пророссийского Виктора Медведчука глава государства уже добрался и взялся за других своих критиков. На внешнеполитическом направлении обстановка еще жарче. Представитель Киева на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук пугает Россию радикальными шагами, а Зеленский подписывает указ о деоккупации Крыма. Почему тема возвращения полуострова до сих пор так актуальна для украинцев, несмотря на отсутствие каких-либо подвижек в этом направлении? Что стоит за резким обострением риторики вокруг конфликта в Донбассе? И насколько уязвим сегодня Зеленский для ударов оппозиции? На эти и другие вопросы "Ленте.ру" ответил политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.



"Лента.ру": Судя по соцопросам, большинство украинцев хотят жить в мире. При этом украинские политики заявляют, что граждане хотят видеть Донбасс и Крым в составе Украины. Кто в этой ситуации лукавит?



Бондаренко: Никто. Для большинства граждан Украины эти вопросы связаны между собой. То есть они готовы к миру, но не ценой потери территорий. Они готовы примириться даже с тем, что Донбасс вернется на правах широкой автономии, если он получит особый статус, как это прописано в Минских соглашениях.



Но речь именно о мире, а не о прекращении войны в результате капитуляции.



Как в таком случае воспринимать указ Зеленского о деоккупации Крыма и обсуждение этого процесса на международном уровне?



Это нормальное действие, которое, естественно, лежит в плоскости ритуальных политических танцев. Не более того.



Тогда в чем его смысл? Чего хотят добиться власти, снова и снова поднимая эту тему?



С одной стороны, это информационное действие, с другой - политтехнологическое, с третьей - вопрос привлечения международных авторитетов для обсуждения судьбы Украины. Понятное дело, никто не верит, что вот, откроется саммит "Крымской платформы", о котором идет речь в указе, Путин увидит это по телевизору, позвонит Зеленскому и отдаст Крым. Этого не случится, но власти пытаются привлечь другие страны и влиятельных иностранных политиков к обсуждению вопросов, связанных с Украиной.



По словам Кравчука, цель "Крымской платформы" - разъяснить украинцам, жителям Крыма, а также мировому сообществу, что именно и почему произошло на полуострове

Можно ли говорить, что команда Зеленского так пытается сообщить Москве о том, что прежние договоренности, в том числе неформальные, больше неактуальны?



Нет. Этот сигнал говорит следующее: мы готовы разговаривать с Россией, но не хотим видеть в роли переговорщика Виктора Медведчука. То есть команда Зеленского показывает, что не собирается вести переговоры через посредников.



Не так давно Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по операции в Донбассе. Большинство из них были засекречены, но известно, что отныне Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут открывать ответный огонь на поражение. Стоит ли ожидать эскалации конфликта?



Ни в коем случае. Я думаю, что все будет решаться с бенефициарами данного конфликта. Ни Украина, ни самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) ими не являются. Они - участники. В данной ситуации это экстраполяция отношений между США и Россией. До тех пор, пока не будут решены принципиальные вопросы между Вашингтоном и Москвой, ситуация в Донбассе не станет делом исключительно Украины и самопровозглашенных республик. Откровенно скажу: ни Украине, ни ДНР и ЛНР эта война не нужна. Но и закончить ее самостоятельно они тоже не могут. Вот в чем проблема.



Тогда на что надеется команда Зеленского в этом вопросе? На более активную роль США?



Помните американский фильм "Хвост виляет собакой"? Там вашингтонские политики в период предвыборной кампании развязали виртуальную войну в Албании для отвлечения внимания электората. И быстро ее закончили, когда цель была достигнута. И один из главных героев, который хотел продолжения этой "военной операции", возмущался: "Это что, их война? Это моя война! Какое право они имеют ее прекращать?" Вот приблизительно так же смотрят на ситуацию в Донбассе и в США.



Поэтому сказать, что Зеленский может пойти на какие-то уступки или прямые переговоры, не согласовав это с американцами, было бы большой фантазией



Антироссийская политика

Власти Украины постоянно говорят о намерении реинтегрировать Донбасс, но продолжают борьбу с русским языком, что в свое время стало одной из причин конфликта. Как объяснить такой парадокс?



Действительно, здесь кроется один из самых больших парадоксов. Это фактически неподконтрольное навязывание своей повестки и парадигмы. В данной ситуации такая бескомпромиссность украинской власти отдаляет ее от желаемых результатов. По большому счету, я сторонник того, чтобы ввести мораторий на подобного рода действия, то есть эксперименты гуманитарного характера, в том числе языковые ограничения. Они не способствуют усилению переговорных позиций и отдаляют мир.



Потом эволюционным путем, возможно, с конкуренцией культур и языков можно добиться своего. Но это дело двух-трех поколений, нельзя действовать с ходу и волюнтаристскими методами. Однако очень многие горячие головы этого не понимают. Сегодня в Киеве существует достаточно сильная группа носителей галицкой концепции развития Украины.



Можете чуть подробнее рассказать об этой концепции?



В начале 1990-х годов сформировались две концепции - галицкая и восточно-украинская. Последняя предвидела формирование поликонфессионального, полиэтнического, поликультурного государства с пониманием нации как некоего гражданского субъекта. В основе же галицкого подхода лежал именно этнический принцип формирования нации. Украина для украинцев как носителей украинского языка и культуры. "Кто не согласен - чемодан, вокзал, Россия", проще говоря. В данной ситуации именно носители галицкой концепции демонстрируют большую пассионарность и влияние на политические процессы, несмотря на победу Зеленского, вроде бы носителя восточно-украинской концепции. Однако на протяжении всего президентского срока он пытается найти компромисс с галицкой группой. Именно потому, что она является более пассионарной.



Недавно языковой омбудсмен обвинил футбольную команду "Шахтер" в популяризации русского языка. А преподавателей откровенно травят за критику языкового закона. Стоит ли ожидать, что бытовых конфликтов на языковой почве будет все больше?



Конфликтов очень много, противостояние есть и на бытовом уровне. Но это происходило всюду, где проводились такого рода языковые и культурные эксперименты



Не думаю, что это будет носить массовый характер, хотя может теоретически возникнуть политическая сила, которая будет защищать интересы носителей русского языка и культуры. Тех, кто не просто говорит на русском, но готовят на Новый год салаты оливье и смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!", то есть носителей некой постсоветской традиции.



Эти люди будут объединяться и длительное время стараться каким-то образом демонстрировать свою идентичность в борьбе с теми, кто будет пытаться искоренять, что называется, элементы "совка". Сейчас есть огромное количество людей, которые разрозненны между собой. Их делит целый ряд как политических принципов, так и личная неприязнь. Но задача этих людей как раз самообъединиться и мобилизоваться. Поскольку их миллионы на Украине.



Давление на оппозицию

Что вынудило Зеленского пойти на зачистку информационного поля, заблокировать "пророссийские" телеканалы и ввести санкции против председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука?



Я бы не стал говорить, что это какой-то системный выпад против России. Все объясняется отношениями между Зеленским и Медведчуком.



Дело в том, что Медведчук на каком-то этапе начал вести себя откровенно нагло, демонстрируя, что он будет теперь выполнять целый ряд функций, которые президент считал своими



Он начал выстраивать свою собственную политику, параллельную по отношению к той, которую Зеленский считал исключительно прерогативой президента. В частности, обмен пленными в Донбассе, вопросы поставки вакцины от коронавируса и так далее. В результате, с одной стороны, у Медведчука ничего не получилось - сорваны были все его планы, с другой - он получил врага в лице Зеленского, который крайне нетерпимо относится к подобного рода действиям.



Почему? Медведчук представлял реальную угрозу?



Нет. Медведчук как политическая личность существует исключительно только в медиапространстве. У него лично крайне низкий рейтинг. Но его телеканалы действовали по принципу "в каждом рисунке - солнце", то есть ни один сюжет или новость не могли выйти без упоминания Медведчука. Соответственно, ему решили показать, кто в доме хозяин.



В данной ситуации это не столько наступление на оппозицию, сколько война власти конкретно с Медведчуком, повторюсь. В принципе, Зеленский действует ровно теми же методами, какими в начале 2000-х пользовался президент России Владимир Путин, когда он демонстрировал олигархам Борису Березовскому и Владимиру Гусинскому, кто является реальной силой в стране.



Как быть тогда с тем, что после введения санкций против Медведчука правоохранители возбудили уголовное дело в отношении блогера и оппозиционера Анатолия Шария? Это часть процесса по дискредитации оппозиции? Служба безопасности Украины (СБУ) открыто заявляет, что он работал на Россию…



Это часть процесса, несомненно. Зеленский после введения санкций против Медведчука вошел во вкус. Он начал дальнейшую зачистку пространства, которое то ли сформировалось вокруг Медведчука, то ли враждебно настроено по отношению к президенту. Что касается Шария, то его связывает давняя история отношений с Зеленским. Блогер сыграл в свое время очень важную роль в приходе Зеленского к власти. Он стал одним из инструментов приведения его на пост президента, хотел он этого или нет.



Если вспомнить предвыборную кампанию 2019 года, Зеленский на ее протяжении не критиковал тогдашнего президента Петра Порошенко. Он не опускался до этого и был как бы над системой, поэтому аккумулировал голоса. Если бы он начал спорить напрямую с Порошенко, то он мог и проиграть. Тогда всю "черную" работу взял на себя Шарий. Он фактически вскрывал такое явление, как "порошенковщина", "бил" Порошенко, подставлялся. В результате все лавры отошли к Зеленскому. Но позже Шарий перешел в откровенную оппозицию к новому президенту и начал очень активно критиковать Зеленского. Часто очень больно и обидно. Поэтому я думаю, что в данной ситуации сыграл именно личностный момент отношения Зеленского к критике.



Я не знаю Зеленского так близко и хорошо, но мне кажется, что он крайне болезненно воспринимает, когда его начинают "мочить" в информационном поле



Когда включаются механизмы, которые выставляют его в неприглядном свете и тем самым работают на снижение рейтингов, - тогда он начинает давать "ответки", причем достаточно болезненные.



В СБУ сообщили, что в ходе расследования был выявлен факт внесения ложных сведений при перерегистрации Партии Шария. Курс взят на то, чтобы попытаться закрыть ее?



Не исключаю этого. Зеленский из тех людей, которые если начинают войну, то доводят ее до конца. Это Порошенко было важнее ударить, а потом уже неважно, упал его противник или нет. Что же касается Зеленского, то я еще в сентябре 2019 года написал статью "Феноменология Зе", которая заканчивалась словами о том, что Украину обязательно ждет диктатура.



Это абсолютно объективный процесс, потому что любая революция предвидит, что после нее придут те или иные формы диктатуры. Революция - это всегда отрицание чего-либо, а диктатура - метод радикального утверждение чего-либо. Соответственно, ситуация в экономике и общественно-политической жизни такова, что без каких-либо элементов авторитаризма не обойтись. В данной ситуации мы как раз и наблюдаем эти элементы.



Означает ли это, что давление на все околороссийское продолжится?



Нет. Я думаю, что Зеленский принял меры в отношении своих оппонентов и врагов. Он сжигать мосты с Россией все равно не будет до последнего. Зеленский вряд ли пойдет на какие-то действия, которые создадут ему имидж такого же нерукопожатного, как Порошенко. В данной ситуации была вендетта с Медведчуком. И такой скрытый посыл Путину: ничего личного, мои отношения с вашим кумом - это не отношение к вам.



Как вы считаете, затронет ли этот процесс Порошенко? Недавно появилась информация, что регулятор заинтересовался его телеканалом "Прямой"…



Пока что Порошено держат на крючке и находят разные способы, которые позволяют дергать за этот крючок



Порошенко откровенно нервничает, сейчас он делает разного рода хаотичные движения. Например, заявляет, что сам у себя покупает телеканал "Прямой". Потом вносит в Верховную Раду абсолютно идиотский законопроект, устанавливающий ответственность за коллаборационизм. Дальше - поддерживает бывшего главу одесской ячейки "Правого сектора" (запрещен в России) Сергея Стерненко, которого приговорили к семи годам тюрьмы за похищение человека. То есть делает непонятные шаги, чтобы заполнить собой информационное поле.



Но при этом недавно появилась запись, на которой человек, с голосом, похожим на голос Медведчука, ведет переговоры с человеком, у которого голос до боли напоминает голос бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Они обсуждают целый ряд вопросов, связанных с Порошенко. Якобы он благословил поставки электроэнергии в Крым, обмен военнопленных в Донбассе и так далее. То есть целый ряд вопросов, который касается Порошенко.



Это серьезное обвинение?



Понятное дело, что эти пленки не могут быть доказательством в суде, но они существенно бьют по имиджу Порошенко и десакрализируют его в глазах избирателей. И то, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал, что это не последняя запись, а их много, может говорить о том, что их Порошенко прокрутили. Это моя гипотеза. Потому что Порошенко стал вдруг очень послушным.



В пятницу, 26 февраля, прошло заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором якобы должны были рассматривать вопрос введения санкций против Порошенко. Но вопрос не обсуждается, а по результату оказывается, что ограничения вводят против бежавших в Россию олигархов, которых на Украине уже успели подзабыть.



И вот чудо! На следующий день мы видим, что сторонники Порошенко не принимают участия в митинге, который посвящен Стерненко. Я думаю, что именно такими методами Порошенко будут всячески дергать, шантажировать и держать в некоем тонусе. Очень еще интересный момент. Медведчук в интервью "Би-би-си" сказал, что Порошенко может стать следующим президентом. То есть он частично продемонстрировал, что слухи о его тайном альянсе со своим бывшим, или даже нынешним, другом могут быть недалеки от истины.



Рейтинги политиков

В том же интервью Медведчук пообещал, что не станет баллотироваться в президенты. Как вы считаете, есть ли шансы завоевать любовь избирателей у его жены Оксаны Марченко?



Рано говорить, сначала социологи должны померить рейтинг Марченко, тогда можно будет рассуждать, каковы ее позиции и шансы. Можно сказать, что красивая, неглупая женщина, но этого крайне мало. У нас пока что на политические высоты смогла выбиться только одна женщина - Юлия Тимошенко, более того, оставаться на топовых политических позициях на протяжении 25 лет. Все, что касается других женщин, которые пытались пробиться на политические вершины, заканчивалось неудачно.



Говоря же о Медведчуке, ему нельзя отказывать в естественном уме и здравой оценке ситуации. Он прекрасно понимает, что с рейтингом в 5-6 процентов, который у него есть или же был до блокировки телеканалов, претендовать на что-либо невозможно. Тем более что он является лидером по антирейтингам среди украинских политиков.



А что касается рейтинга Зеленского, который упал до рекордно низких показателей, украинцы разочаровались в президенте?



Нет. Все топовые социологические фирмы, не однодневки, которые вчера дали 18 процентов Зеленскому, показывают, что сейчас у него поддержка на уровне 21-25 процентов. При этом он остается наиболее рейтинговым политиком на Украине. Ни один политик в стране не дотягивает до его уровня.



Это объяснимо, потому что все те, кто делал ставку на Зеленского, имели завышенные ожидания. Естественно, что эти завышенные ожидания оборачиваются большими разочарованиями



Стоит ли доверять украинской социологии?



Думаю, что да, особенно если сопоставлять данные социологов. Потому что у нас могут быть разные сомнения относительно тех или иных цифр - 2-3 процента в ту или иную сторону. Но реально можно говорить о том, что по крайней мере пять социологических служб дают достаточно точные прогнозы. Они потом подтверждаются в ходе избирательных кампаний.



Какие факторы негативно сказываются на рейтинге Зеленского и партии "Слуга народа?



Наиболее негативно на рейтинге сказывается отсутствие мира в Донбассе. Когда Зеленского избирали, в нем хотели видеть анти-Порошенко - человека, который будет демонстрировать конкретику и сможет договориться с Россией о прекращении войны на востоке страны. Если мы посмотрим на его рейтинги на протяжении 2019-2021 годов, то самая большая поддержка была в декабре 2019-го во время встречи "нормандской четверки" в Париже. Это был самый пик его рейтингов.



Далее началось снижение показателей. Потом, в марте-апреле, состоялся прыжок рейтингов, когда Зеленскому удалось организовать действия властей для борьбы с коронавирусом. Затем опять падение. То есть у него было два пика, остальное - падение. От него ждут, как любой гражданин от своего президента, неких подвигов Геракла. Он должен либо удушить немейского льва, либо победить лернейскую гидру, либо расчистить авгиевы конюшни. Пока что ему ничего из этого не удалось.



Александр Непогодин Источник - лента.ру

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