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Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента, - Э.Байназаров
11:57 10.03.2021

Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента
В ответ на увольнение начальника Генштаба оппозиция призвала сторонников перекрыть входы в правительственное здание

Эльнар Байназаров

Вечером 9 марта протестующие на проспекте Баграмяна в Ереване окружили все входы в парламент и переместили палаточный лагерь ближе к зданию. Полиция усилила присутствие, однако обошлось без массовых столкновений, хотя с заходом солнца протестующие начали сооружать баррикады из мусорных баков и поджигать их. Лидеры "Движения за спасение родины" призвали своих сторонников заблокировать прилегающие к парламенту улицы. Так они отреагировали на увольнение главы Генштаба Оника Гаспаряна - решение о его отставке вступило в силу, несмотря на все ходатайства оппозиции. Опрошенные "Известиями" политики и эксперты уверены: с уходом Гаспаряна политический кризис в Армении не разрешится, поскольку раскол в обществе по-прежнему силен. Следующий вопрос на повестке - внеочередные выборы.

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Еще не план Б

"Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход [со стороны улицы Демирчяна], чтобы ни один депутат не смог зайти в здание", - призывал протестующих на проспекте Баграмяна их лидер Вазген Манукян.

Так оппозиция отреагировала на увольнение начальника Генштаба Оника Гаспаряна - указ о его отставке автоматически вступил в силу в 6 часов вечера 9 марта. Хотя "Движение за спасение Родины" до последнего надеялось, что президент страны Армен Саркисян обжалует это решение и передаст его в Конституционный суд. Однако в 18:00 по Еревану стало ясно: президент не пошел против указа премьера Никола Пашиняна. Канцелярия Армена Саркисяна в тот же день опубликовала заявление, в котором он подчеркивает: вопрос увольнения военачальника "находится в компетенции и усмотрении премьер-министра".

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Эксперт по конституционному праву, экс-министр юстиции Армении Арам Орбелян пояснил "Известиям", что с правовой точки зрения Генштабу не остается ничего, кроме как подчиниться и выполнить указ об увольнении военачальника.

2 марта Армен Саркисян обратился в КС с просьбой рассмотреть, насколько отвечает Конституции закон "О воинской службе", который и позволил Николу Пашиняну отправить главу Генштаба в отставку, ранее призвавшего премьера покинуть пост. Оппозиция еще надеется, что КС постановит: поправки в этот закон, принятые в 2018 году, антиконституционны. Тогда указ премьера потеряет силу. Однако Арам Орбелян настроен скептически - пока КС вынесет вердикт, решение Пашиняна об увольнении военачальника будет в силе и уже ничто на него не повлияет.

Демонстранты - а их у парламента в 6 вечера собралось около 1 тыс. человек - по призыву лидеров оппозиции окружили парламент. Полиция в спешке начала оттеснять протестующих, к зданию подтянулись дополнительные автобусы с правоохранителями. Как и 3 марта, по периметру парламентского парка выстроились кордоны полиции со щитами. Протестующие начали строить баррикады из мусорных баков на улице Демирчяна, часть из них решено было поджечь. Однако перекрыть полностью улицу у митингующих не вышло.

"Это еще не план Б (подразумевающий восстание. -"Известия"), это пока план А, - на всякий случай уточнил Вазген Манукян.

Другой лидер протеста Ишхан Сагателян подчеркнул, что "Движение" не призывает своих сторонников вторгаться в здание парламента - речь идет о блокировке служебного входа, чтобы депутаты не смогли попасть на место работы. Поскольку "этому парламенту в стране делать больше нечего", отметил Сагателян. Уже поздно вечером оппозиционер от имени "Движения" предложил премьеру сделку: до 12:00 10 марта Никол Пашинян может прийти в парламент и подать в отставку, после чего протестующие согласятся на выборы. Впрочем, такой сценарий маловероятен, поскольку, как показали последние месяцы, глава кабмина готов взаимодействовать только с парламентской оппозицией.

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Все на своих местах

Несмотря на увольнение Оника Гаспаряна, оппозиция продолжит митинговать, заверил "Известия" Вазген Манукян.

- Мы будем стоять до отставки Пашиняна, палаточный лагерь напротив парламента остается на месте, мы никуда не уходим, - заявил политик.

Член фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян пояснила "Известиям", что отставка военачальника - это важный вопрос, но не решающий. Решающим остается уход премьер-министра, поскольку на кону "государственность Армении". И в этом плане повестка оппозиции не поменялась.

- Никаких переговоров с Пашиняном по поводу досрочных выборов наша фракция не проводила и проводить не намерена. Я не понимаю рвения Никола привести в свою повестку парламентскую оппозицию, ведь если он хочет распустить парламент, он может это сделать и без оппозиции, силами своей фракции, у которой большинство мест, - пояснила депутат.

Фракция "Процветающая Армения" - вторая крупнейшая в парламенте и наравне с 16 другими партиями входит в оппозиционное "Движение за спасение Родины".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян во время шествия в память о событиях 1–2 марта 2008 года в Ереване, когда были массовые акции протеста недовольных итогами президентских выборов, 1 марта 2021 года

Никол Пашинян ранее встречался с лидером другой фракции - "Просвещенной Армении", чтобы обсудить условия, на которых произойдет роспуск парламента. Однако, как уточнил ее руководитель Эдмон Марукян, достигнуть консенсуса по этому вопросу у двух политиков не получилось.

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- Вопрос отставки Никола Пашиняна обсуждается уже не первую неделю, я предлагал ему уйти в отставку 8 марта, тогда бы выборы мы провели в течение 40–45 дней. Но он отказался. Пока в обозримом будущем у нас нет планов с ним встречаться, - заявил политик "Известиям".

Руководитель Института стран СНГ Александр Маркаров считает, что с отставкой главы Генштаба в действиях оппозиции мало что изменится, поскольку "это частное событие в рамках более общих".

- Маловероятно, что оппозиция предпримет сейчас какие-то радикальные шаги - они должны были произойти непосредственно после заявления, подписанного генералитетом. Даже если они снова соберутся на шествие, это будет 10–15 тыс. человек - это не так много, - констатировал эксперт в беседе с "Известиями".

Он также отметил: если Оник Гаспарян присоединится к протестному движению, это не изменит расклад сил. Поскольку он уже потерял свой ресурс начальника Генштаба и может добавить очки только как личность.

- Но таких военных в рядах оппозиции и без этого немало - и экс-министр обороны Сейран Оганян, и экс-глава Генштаба Юрий Хачатуров, - подчеркнул эксперт. - Можно сказать так: протестное движение сейчас не затухло, искра еще есть. Но разгорится ли она в большое пламя - пока не очевидно.

Между тем, 10 марта исполнится четыре месяца с подписания трехстороннего соглашения между лидерами России, Армении и Азербайджана, закончившего 44-дневную войну в Карабахе. Баку и Ереван до сих пор исполнили не все положения подписанного соглашения - в частности, не до конца проведена демаркация новой государственной границы, не завершен обмен военнопленными. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказывается выполнять этот пункт соглашения, мотивируя свое решение тем, что "все военнопленные переданы, оставшиеся - это диверсанты".

В среду исполнится четыре месяца с начала протестов в Ереване. Демонстранты так и не добились каких-либо уступок со стороны действующих властей ни в вопросе отставки премьера, ни в организации досрочных выборов. Власти Армении готовы их провести, если парламентские оппозиционные силы подпишут с ними соответствующий меморандум. А пока, согласно февральскому опросу MGP, армянского филиала Gallup International, Никол Пашинян хотя и набирает 2,8 балла из 5, по-прежнему остается самым популярным политиком в стране.

Источник - Известия
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