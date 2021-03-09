|В строящемся комплексе Nest One в Tashkent City пожар
12:00 10.03.2021
В Tashkent City в строящемся небоскребе Nest One произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел сегодня, 10 марта, в 10:02 в подвале недостроенного дома в комплексе Nest Оne, который расположен на улице Алмазар.
В МЧС уточнили, что на площади 2 кв. м. загорелся пенопласт.
"На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады столичного управления по чрезвычайным ситуациям и быстро потушили пожар", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина и ущерб от пожара выясняются.