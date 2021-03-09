В строящемся комплексе Nest One в Tashkent City пожар

12:00 10.03.2021

В Tashkent City в строящемся небоскребе Nest One произошел пожар.



Как сообщили в пресс-службе МЧС, инцидент произошел сегодня, 10 марта, в 10:02 в подвале недостроенного дома в комплексе Nest Оne, который расположен на улице Алмазар.



В МЧС уточнили, что на площади 2 кв. м. загорелся пенопласт.



"На место происшествия прибыли пожарно-спасательные бригады столичного управления по чрезвычайным ситуациям и быстро потушили пожар", - говорится в сообщении.



В результате инцидента никто не пострадал и не погиб. Причина и ущерб от пожара выясняются.



