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Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов, - И.Кармазин
12:03 10.03.2021

Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов
Почему Зеленский задумался о выдаче Коломойского Вашингтону

Игорь Кармазин

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. В Вашингтоне посчитали, что миллиардер причастен к коррупционным преступлениям и запретили ему въезжать в страну. Представители Зеленского при этом не отрицают, что могут выдать магната США, если поступит соответствующий запрос. Интересно, что проблемы начались и у других украинских олигархов, в частности у Рината Ахметова и Дмитрия Фирташа. "Известия" разбирались, с чем связаны сложности крупного бизнеса.

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Черная метка из-за океана

США ввели санкции против украинского предпринимателя Игоря Коломойского. Причина - некие коррупционные деяния. "Коломойский был причастен к действиям, которые подорвали верховенство закона и веру общества в демократические институты власти. В числе прочего он использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Уточняется, что обвинения связаны с работой Коломойского руководителем Днепропетровской области в 2014–2015 годах. На Украине многие увидели в этом решении иронию судьбы, ведь олигарх на посту губернатора способствовал утверждению постмайданной власти. В частности, расправлялся с оппонентами майдана и финансировал создание националистических батальонов, которые воевали в Донбассе.

Эксперты, однако, уточняют, что Вашингтону просто нужен был повод. Дело в том, что соответствующий закон США разрешает вводить санкции только против госчиновников. А Коломойский находился в таком статусе только на посту губернатора. Об этом же сказал и Блинкен. "Хотя это назначение санкций основано на действиях, совершенных им во время пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего", - отметил госсекретарь США.

Пресс-секретарь Зеленского не ответила на вопрос о выдаче Коломойского США

Интересно, что санкции против Коломойского пока довольно мягкие. Олигарху, его жене, дочери и сыну пока только запретили въезжать в США, финансовых ограничений не предусмотрено. Но на Украине решение Вашингтона считают "черной меткой" для магната. По крайней мере, представителей президента Зеленского уже спрашивают о возможной выдаче предпринимателя заокеанскому правосудию. Те отвечают весьма уклончиво. "Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет", - говорит журналистам пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Магнат в законе

Игорь Коломойский - знаковая фигура в украинской политике. В 2013–2014 годах он спонсировал киевский майдан, а после бегства президента Януковича возглавил Днепропетровскую область. Миллиардер на своем посту занимался преследованием противников майдана, а также организацией деятельности нацбатальнов. Не забывал он и о личной выгоде. В частности, выиграл множество тендеров на поставку горючего, оружия и амуниции в ВСУ, получил от Нацбанка десятки миллиардов гривен на рефинансирование Приватбанка.

Петр Порошенко в должности президента Украины и Игорь Коломойский в должности губернатора Днепропетровской области во время встречи, 25 марта 2015 года

Очень быстро, однако, предприниматель поссорился с президентом Петром Порошенко. С помощью большинства в раде глава государства отнял у конкурента компании "Укрнафта" и "Укртранснафта". Олигарх пытался сопротивляться, его батальон даже захватил киевский офис "Укрнафты", но посол США Джеффри Пайетт уговорил Коломойского сдаться. Тот отказался от сопротивления, оставил должность губернатора и уехал из страны. Интересно, что тогда, в 2015 году, Вашингтон не предъявлял претензий олигарху. Наоборот, после отставки ему вернули право въезжать в США.

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Коломойский, впрочем, не оставил большую политику. Его медиа и пиар-ресурсы создали образ народного президента в политическом сериале, а потом перенесли кино в жизнь. Весной 2019 году исполнитель главной роли Владимир Зеленский разгромил оппонентов и выиграл выборы президента Украины. Накануне инаугурации Коломойский триумфально вернулся на родину.

Почивать на лаврах, впрочем, было некогда. Американцы начали давить на нового президента, требуя снизить влияние Коломойского. Миллиардер активно сопротивлялся. Считается, например, что именно он организовал слив компромата против Джо Байдена и его сына Хантера по делу компании Burisma. Кроме того, Коломойский начал публично критиковать американцев. В одном из интервью он упрекнул Вашингтон в том, что тот готов воевать с Россией "до последнего украинца", но при этом денег Украине не дает.

В результате отношения Зеленского и Коломойского осложнились. Зимой 2020 года на телеканале "1+1", принадлежащем олигарху, прошли обыски, в мае того же года рада приняла закон, который фактически запрещал возврат миллиардеру национализированного Приватбанка. В США у Коломойского тоже начались дополнительные проблемы. Олигарха обвинили в том, что на выведенные из Приватбанка средства он приобрел бизнес-центры в Кливленде, Далласе и Луисвилле. В феврале 2021 года в США начали конфискацию этого имущества.

Депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский

Зимой 2021 года США также ввели санкции против депутата Верховной рады Александра Дубинского. Тот часто критиковал западных партнеров за внешнее управление Украиной и считался лидером группы Коломойского в парламенте. Санкции США спровоцировали скандал, Дубинского исключили из пропрезидентской фракции.

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Кроют по компроматери

Эксперты говорят, что санкции против Коломойского - только начало. Конечная цель американской администрации - снижение влияния украинских олигархов вообще. Представители крупного украинского бизнеса нужны были США для укрепления власти в 2014–2016 годах. Теперь же их воспринимают как конкурентов в борьбе за украинское политическое и экономическое пространство. Логика внешнего управления говорит, что место украинских олигархов должны занять транснациональные корпорации.

В пользу этой версии свидетельствуют проблемы других влиятельных предпринимателей. Так, в декабре созданный на американские гранты телеканал "Громадьске" показал фильм "Наследник" о расстреле донецкого бизнесмена Евгения Щербаня в 1996 году. Авторы ленты обвинили в организации убийства украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Таруту. Проблемы начались также у Александра Ярославского, который стал фигурантом дела о покупке завода "Мотор Сич" гражданами Китая. Наконец, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в недавнем интервью рассказала об олигархах, которые сделали свое состояние на государственном бюджете и налогах. Представитель президента назвала имена Виктора Медведчука, Игоря Коломойского и Дмитрия Фирташа.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Украинский политолог Александр Охрименко говорит "Известиям", что тянуться борьба с олигархами может долго. "Понятно, что тот же Коломойский будет отбиваться. У него большой опыт борьбы, политического выживания. Будет обращаться в суды, общаться с американскими сенаторами. Думаю, хоронить его и других олигархов не стоит. В конце концов, многие представители команды Виктора Януковича смогли оспорить и добиться отмены санкций", - говорит собеседник.

Политолог Руслан Бортник видит в деле Коломойского несколько мотивов. "С одной стороны, есть общий курс на деолигархизацию Украины. В США считают, что крупный бизнес слишком влиятелен внутри страны. С другой стороны, есть претензии персонально к Коломойскому. В Вашингтоне думают, что он по-прежнему управляет Зеленским. И президента таким образом ставят перед выбором между США и олигархом. Кроме того, в команде Джо Байдена помнят о публикациях с неприятным компроматом. Думаю, США попытаются если не выдавить миллиардера из страны, то хотя бы заметно снизить его влияние на украинскую политику", - отмечает эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615366980
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