Не дождетесь: Москва мечтает о китайско-американской торговой войне из зависти? - М.Морозов

12:52 10.03.2021 Новая администрация США начинает выстраивать свою политику в отношении Пекина



Речь идет о том, продолжится ли сильное давление на Китай и курс на конфронтацию, начатые администрацией президента Трампа.



Не так давно госсекретарь США Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются самым большим вызовом для США, имея виду то, что правильная политика в отношении Китая позволит избежать ошибок предыдущей администрации и в то же время защитить национальные интересы США, как их понимают в Вашингтоне. У нас же эти слова восприняли так, что американец объявил Китай врагом номер 1.



Китай же всячески пытается вывести отношения двух стран из конфронтационного русла, не делая резких заявлений и шагов. Пару дней назад официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, делая реверанс в сторону США, заявил: "По некоторым вопросам нам трудно избежать противоречий, однако главное - уважать друг друга, сотрудничать на равноправной основе. Необходимо прибегнуть к обоюдным конструктивным мерам для урегулирования разногласий". "Мы создаем для мира благоприятные возможности, а не вызовы. Диалог лучше конкуренции". Ключевая фраза этого заявления: "Китай выступает за сохранение существующего миропорядка".



При этом министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в рамках очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей, обозначил "красные линии" в диалоге с США: вмешательство во внутренние дела, политика с позиции силы, диктат в международной торговле. Ключевой для КНР является позиция США по Гонконгу, Сиьнцзян-Уйгурскому автономному району и Тайваню, словом, по вопросам так называемых прав человека и единства страны, которые США используют для давления на Китай.



Несмотря на то, что Трамп начал проводить политику размежевания, руководство двух стран осознает, что экономическая зависимость двух стран друг от друга колоссальна. И изменить эту ситуацию одномоментно невозможно, да и было бы невыгодно. Кроме того, от отношений двух стран зависят судьбы мира. Вряд ли опытные политики в Вашингтоне не отдают себе в этом отчет.



Благодаря увеличению импорта из США, КНР по итогам прошлого года вновь стала главным торговым партнером США. Произошло это главным образом потому, что Китай пошел на увеличение закупок американской продукции в рамках двусторонних торговых договоренностей. Первого марта текущего года Офис торгового представителя США (USTR) опубликовал доклад о повестке торговой политики на 2021 год и доклад по итогам 2020 года, в которых описана дорожная карта торгово-экономических отношений Вашингтона и Пекина. Китай в этих документах упомянут более 400 раз.



А согласно прогнозу, опубликованному недавно Торговой палатой США, экономика США может потерять более триллиона долларов и долгосрочную глобальную конкурентоспособность, если Вашингтон продолжит проводить политику, начатую Трампом. В докладе звучит предупреждение, что к 2025 году в результате увеличения торговых пошлин на 25 процентов на все торговые сделки с КНР, потери США составят 190 миллиардов долларов в год. Около 500 миллиардов долларов - единовременные потери ВВП США в случае отзыва половины прямых инвестиций в Китай.



По мнению американских экспертов, если американские компании будут вынуждены уйти из Китая в рамках политики, начатой Трампом, то они рано или поздно столкнутся с системными рисками и проблемами, которые могут привести к потере их конкурентных преимуществ. В США слышатся голоса за отмену курса Трампа в отношении КНР, говорят, что убийственно отдавать китайский рынок на откуп Японии и Европе.



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Пойдет ли действующая администрация США на отмену пошлин или их снижение - большой вопрос. Байден не может не понимать, что в результате трений между двумя странами больше всего пострадают американские производители и потребители. Например, по данным министерства сельского хозяйства США, весной этого года американский сельскохозяйственный сектор намерен расширить посевные площади для выращивания соевых бобов и кукурузы на 5 процентов. В частности, планируется, что площадь выращивания кукурузы достигнет рекордных показателей 2016 года. Как известно, Китай является главным рынком сбыта для этих культур. Американские фермеры связывают надежды на восстановление после пандемии именно с экспортом в КНР.



По мнению некоторых американских аналитиков, Соединенным Штатам нужна обновленная торговая политика, основанная на законах рыночной экономики и свободной торговли. Звучат призывы найти способы урегулирования существующих разногласий с Китаем и всячески укреплять двустороннее сотрудничество.



Ранее глава МИД, член Госсовета КНР Ван И призвал власти США отменить повышенные в одностороннем порядке пошлины на импорт из Китая и санкции против компаний, исследовательских структур, бизнесменов, политических деятелей и частных лиц. Их отмена, как заявил Ван И, приведет к скорейшей нормализации двусторонних отношений. Глава китайской дипломатии высказался за продолжение диалога на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.



Тем не менее, никто не отменял проблемы объективного глобального противостояния США и Китая, точнее попыток США затормозить мощное движение Китая к мировому экономическому и соответственно политическому лидерству. Существуют и глубинные идеологические противоречия, которые в Вашингтоне, похоже, не готовы забыть, даже когда речь идет о глобальной экономике и кровной заинтересованности американского бизнеса.



А что же Россия? В этом глобальном раскладе наше дело - десятое. Товарооборот с США у нас небольшой. Но как мировой экспортер углеводородов и сырья, Россия должна защищать поставки и обеспечивать свои региональные интересы. Судя по всему, в российских властных кругах затаили дыхание в ожидании, пока сверхдержавы определятся с дальнейшим курсом отношений. Все чаще можно увидеть и услышать заявления, которые смахивают на провокационные. Депутаты, эксперты говорят о якобы продолжении американо-китайской торговой войны и даже ее усилении. Достаточно умеренный обмен заявлениями между США и КНР пытаются представить как базарную свару. На фоне плохих отношений и отсутствия российско-американского диалога, который подменен взаимными претензиями по принципу "сам дурак", то, что происходит между США и КНР, похоже у кого-то вызывает зависть. Кое-кому хотелось бы действительного разрыва отношений между США и КНР и начала полномасштабной конфронтации. Иначе, как объяснить, например, появление в наших СМИ таких высказываний, приписываемых председателю КНР Си Цзиньпину, которые даются со ссылкой на американскую газету "Нью-Йорк таймс": "Самым большим источником хаоса в современном мире являются Соединенные Штаты. США - самая большая угроза развитию и безопасности нашей страны". Указано, что китайских лидер заявил это "на ежегодном конгрессе КПК", хотя таких мероприятий в Китае не проводится. Можно было бы предположить, что это проклятые украинцы через наши СМИ суют нос в американо-китайские отношения. Но на эту "утку" вполне серьезно отреагировал такой авторитетный аналитик и официальный представитель, как глава Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков: "Между нынешними США и нынешним Китаем возможно только противостояние. И слабее оно не станет, скорее, только обострится".



А вот так видит диалог КНР-США министр иностранных дел КНР Ван И: "Улучшение китайско-американских отношений в интересах двух стран и всего мира должно стать целью двухстороннего сотрудничества". Посмотрим, как будут развиваться события.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"

10.03.2021 Источник - svpressa.ru

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