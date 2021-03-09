"Единоборство" и "казкша курес"... КазМинСпорт утвердил официальный список "национальных видов спорта"

12:57 10.03.2021

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 26 февраля 2021 года утвердил перечень национальных видов спорта, передает zakon.kz.



Так, в перечень вошли:



Аударыспак

Асык ату

Байге

Жамбы ату

Единоборство

Кокпар

Казакша курес

Охота с ловчими птицами

Тогызкумалак

Приказ вводится в действие с 19 марта 2021 года.