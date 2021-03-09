 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 10.03.2021
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Вторник, 09.03.2021
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1-м замом УзбВодхоза стал выпускник Техасского университета Азим Назаров
14:51 10.03.2021

Назначены заместители министра водного хозяйства
Первым заместителем министра водного хозяйства назначен Азимжон Назаров, работавший замминистра инноваций, заместителем министра - Рустам Каршиев, возглавлявший одно из управлений в Минводхозе.

Азимжон Соатмурод угли Назаров назначен первым заместителем министра водного хозяйства Узбекистана. Эту информацию "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе Минводхоза.

Азимжон Назаров (1976 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1997) и Техасский университет сельского хозяйства и механики (США, 2000). До этого назначения с лета 2018 года работал заместителем министра инновационного развития.

Рустам Жураевич Каршиев назначен заместителем министра водного хозяйства. На этом посту он сменил Вохиджона Ахмаджонова.

Рустам Каршиев (1982 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (2005). Ранее возглавлял Управление внедрения водосберегающих технологий Минводхоза.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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