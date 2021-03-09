 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС "Аккую"
16:52 10.03.2021

10 марта 2021, Елизавета Булкина
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке "первого бетона" под третий блок атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции.

Старт строительству был дан в ходе торжественной церемонии с участием глав государств, которая прошла по видео-конференц-связи, передает ТАСС.

АЭС "Аккую" расположена в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Станцию строит госкорпорация Росатом.

Напомним, в 2018 году президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкара запустили строительство АЭС "Аккую", которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.

В июне 2020 года министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что в Турции началось строительство второго блока АЭС "Аккую" – Росатом приступил к заливке бетона. Первый блок собираются ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Президент Турции Тайип Эрдоган попросил Росатом ускорить строительство АЭС "Аккую" в Турции и ввести первый блок к столетию республики.

Источник - vz.ru
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