Разбившегося на байке зятя Мирзиеева лечат в Южной Корее

17:57 10.03.2021

ОТАБЕК УМАРОВ ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Отабек Умаров был за рулем мотоцикла, когда в субботу, 13 февраля, на ташкентском проспекте Мустакиллик возле станции метро "Пушкин" столкнулся с автомобилем Epica.



В результате аварии никто не погиб, а Отабек Умаров был доставлен в больницу на автомобиле Epica, который был участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил владелец Epica Бобур Маматов в видеоинтервью изданию Korrespondent.uz. Видеоматериал был размещен в Youtube 4 марта.



В интервью Бобур Маматов опроверг неподтвержденные сообщения об инциденте, которые распространяются в социальных сетях и в ряде СМИ. "В то время я хотел как можно скорее доставить его в больницу, и узнать о его состоянии. Пришлось реагировать быстро. Ждать было некогда. Поэтому я сразу же отвез его на своей машине в медучреждение", – сказал он.



Бобур Маматов также опроверг утверждения о том, что причиной аварии могла быть высокая скорость одного из участников. "Каждый, кто ездит за рулем, знает, что с 17:00 до 21:00 в городе нельзя ехать быстро из-за пробок. Невозможно ездить на высоких скоростях", – сказал владелец Epica. Отмечается, что на момент аварии в Epica никого, кроме Бобура Маматова, не было. Тогда он еще не знал, что Отабек Умаров, второй участник ДТП. "Честно говоря, Бог видит, я даже не знал, что это был именно Отабек. Главное – это человеческая жизнь, Слава Богу, человек здоров", – добавил он. Корреспондент издания связался с родственниками Отабека Умарова, чтобы подробнее узнать о его состоянии. "Умаров сейчас проходит лечение в Южной Корее и уже две недели находится на карантине. Его операция была назначена на 4 марта", – отмечается в сообщении.