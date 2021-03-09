На Донбасс-фронте снова идет бой. Укры бьют по Золотому

18:42 10.03.2021

У поселка Золотое бой, у Армии ЛНР потери (ВИДЕО) | Русская весна

Из Луганской Народной Республики сообщают, что завязался бой на линии фронта у Золотого. Враг нанес удар из тяжелого вооружения, а затем перешел на стрелковое и гранатометы, у Армии ЛНР есть потери.



"Прямо сейчас идет бой на Михайловке (Золотое-5). Противник применяет тяжелое. Мирные жители спустились в подвалы", - сообщил офицер запаса Армии ЛНР Андрей Марочко.



Спустя полчаса Марочко отметил, что интенсивность обстрелов немного поубавилась.



"Сейчас противник применяет стрелковое и гранатометы. Местные жители пишут, что много пуль рикошетит от стен домов.



Напомню, в зоне обстрела находится действующая школа", - описал обстановку луганский офицер и опубликовал видео из поселка.



Кроме того, он сообщил, что была получена информация от достоверного источника, что среди военнослужащих НМ ЛНР есть раненый.



Ему была оказана необходимая помощь, он в стабильном состоянии и угрозы жизни нет.



Напомним, поселок Золотое разделен линией фронта. Ранее там было проведено разведение сторон, в результате которого силы и средства должны были быть отведены от линии соприкосновения с занимаемых позиций.