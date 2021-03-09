Сирийская армия выбила боевиков из Тафаса на юге страны

18:52 10.03.2021

Странные смерти главарей мятежников: Армия России вошла в горячую точку у границы Израиля



Армия России вошла в горячую точку на границе САР, Израиля и Иордании.



Подробности в новом материале "Русской Весны" из Сирии.



Еще чуть больше месяца назад подразделения 4 танковой дивизии ВС Сирии были готовы открыть артиллерийский огонь с применением РСЗО по скоплению боевиков в городе Тафас в южной провинции Дераа.



Военными был поставлен ультиматум: либо из города будут выдворены шестеро непримиримых экстремистов и их пособники, виновные в смерти большого количества военнослужащих, представителей службы безопасности и мирных граждан, либо в городе будут произведены силовые зачистки с применением тяжелой техники.



В разрешении конфликта мирным путем приняли активное участие представители российского командования.



Население и городской комитет, уставшие от войны, приняли собственные меры. Двое из шести главных непримиримых боевиков странным образом погибли, остальные были вынуждены покинуть город.



Сейчас в городе при поддержке администрации провинции и лично ее губернатора господина Маруана Шарбака активно проводятся восстановительные работы по таким направлениям, как здравоохранение, образование, коммунальное и сельское хозяйство, обеспечение продуктами питания, топливом, электроэнергией, водоснабжением и др.



И администрация, и население всей юго-западной части провинции Деръа понимают, что такую же всестороннюю помощь необходимо оказывать и другим населенным пунктам региона. И она будет оказываться по мере сил.



Активное участие принимает в этой помощи и российский Центр по примирению враждующих сторон. Неделю назад в одной из школ в качестве гумпомощи ученикам были выданы 70 детских рюкзаков.



7 марта проведена гуманитарная акция в г. Тафасе: осуществлена доставка продуктов. Российским Центром примирения враждующих сторон доставлено и передано представителям города и наиболее остро нуждающимся гражданам 700 продуктовых наборов.



Доставлено в городскую пекарню 1,6 т муки для выпечки хлеба и раздачи его наиболее нуждающимся слоям населения.



Но все это - "капля в море" для города с населением в 57 тысяч человек.



Хотелось бы обратить внимание на многочисленные международные гуманитарные организации, работающие под эгидой ООН. К сожалению, они не обращают внимания на тяжелейшее положение населенных пунктов южных провинций Сирии, которые в 2018 г. решили примириться, но из-за санкций США продолжают жить в условиях крайне неблагоприятной гуманитарной обстановки.



Большинство этих организаций, исполняющих заказ группы отдельных государств, стремятся оказывать помощь только населению, проживающему на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям, постоянно нарушающим условия перемирия и ворующим в огромных масштабах сирийскую нефть.