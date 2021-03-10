Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от SpaceX. Летим на Юпитер!

21:00 10.03.2021

От SpaceX Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве



Автор: Айжамал Толубай

Марал радиосу

10 марта 2021



Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от SpaceX, сказал в интервью "Марал" руководитель кыргызского интернет-общества Талант Султанов.



Согласно информации, озвучивается предложение ввести в страну SpaceX и распространять интернет из космоса.



"SpaceX - компания, хорошо знающая мир. Они отметили, что в стране идут политические процессы, и предложили продолжить переговоры по их завершении. Политика стабилизировалась, теперь можно уделить внимание экономики и начать переговоры. Но первоначально надо переговорить с правительством, руководителями, определить нашу готовность. Если готовы, то есть возможность тет-а-тет переговорить с такими крупными компаниями", - сказал Султанов.



По его оценке, если указанное предложение реализуется, то будут созданы условия для охвата интернетом всей территории республики. Также Кыргызстан станет пионером в подключении к интернету через космос и сможет показать пример другим странам в данном плане.



Полный охват интернетом обусловит экономическое развитие. Но для этого власть должна принять соответствующие законы.