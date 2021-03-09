|Глава КырКонстСовещания Борубашов: Парламент превратился в представительство базаркомов и банкиров
21:48 10.03.2021
Азаттык уналгысы
5 марта 2021Версия для печати
Парламентское правление в Кыргызстане не оправдало надежд народа.
Такое мнение озвучил председатель Конституционного совещания Бекбосун Борубашев на телепередаче "Азаттыка" "Обсуждают эксперты". Рассказывая о разнице между президентским и парламентскими правлениями, о пользе и вреде для страны, он заявил, что сформированный по партийной системе парламент не оправдал надежды народа:
"Основу парламентского правления составляют политические партии. Но вы сами видите состояние наших политических партий. Некоторые партии превратились в бизнес-центры, а парламент стал представительством базаркомов и банкиров", - сказал Борубашев.
Отвечая на критику другого участника программы, политика Исмаила Исакова, он отметил, что нельзя забыть волеизлияние народа по итогам референдума 10 января. 80% проголосовавших на референдуме выбрали президентскую форму правления.
Источник: Азаттык уналгысы