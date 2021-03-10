Власти России показали "Твиттеру" "большого брата", - "НГ"

21:51 10.03.2021 Воспитательное замедление применено к соцсети с собственной политической цензурой

Дарья Гармоненко Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

10.03.2021



Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин объяснил, что соцсеть принуждают к исполнению законов РФ. Фото с сайта Государственной думы РФ

С 10 утра 10 марта в России против Twitter включились технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Это своего рода "большой брат", предусмотренный законодательством о "суверенном рунете". Роскомнадзор распорядился замедлить трафик для этой соцсети, то есть оперативно применить к одной из наиболее политизированных международных IT-платформ новый закон о наказании за неподчинение властям. При этом Twitter, конечно, не самый популярный в России ресурс. Да и эксперимент планировался без побочных явлений, которых, правда, избежать не удалось. Теперь в ходе войны нервов скорость трафика продолжит снижаться вместе с призывами к Twitter одуматься и не заходить в тупик. Эксперты считают, что Кремль тоже не намерен доводить дело до полного бана. Однако заметно, что во власти немало тех, кто, кажется, не считает блокировку соцсетей тупиком.



Twitter был замедлен в связи с отказом администрации соцсети полностью удалить запрещенный в РФ контент – призывы к суициду, детское порно и материалы о наркотиках. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин расписал, сколько таких сообщений пока остается на этом ресурсе, но был вынужден признать, что большая их часть уже убрана. Также выяснилось, что последней каплей для власти стало нежелание Twitter адекватно реагировать на авральные действия в начале марта, когда правоохранители забили тревогу о массовых попытках суицидального воздействия на детей.



Подчеркивалось, что воспитательное замедление соцсети не выходит за рамки щадящего воздействия – медленно грузились якобы только картинки и видео. Субботин выразил надежду, что в полной блокировке нужды не будет, нынешнего принуждения Twitter к исполнению российских законов окажется достаточным, а интересам пользователей из нашей страны этот акт устрашения не повредит.



Во второй половине дня Роскомнадзор отчитался, что оборудование фильтрации во всех регионах работает, побочного воздействия не обнаружено. Правда, агентство "Интерфакс" привело из этого пресс-релиза и такую фразу, которая увязывает сбои в "Ростелекоме" с экспериментом по показу Twitter российского "большого брата": "На сетях всех остальных операторов связи замедление интернет-сервиса происходит в штатном режиме".



Между тем подвисать в середине дня стали сайты президента РФ, правительства, Совета Федерации и еще ряда ведомств. То есть ситуация напомнила о некоторых эпизодах недавней борьбы государства с Telegram. А это значит, что с тех пор ничего нового не придумано – и ТСПУ так и остаются неким огромным топором, которым трудно перерубать тонкие нитки интернета по одной. Однако эта же ситуация показала, что технически полная блокировка хотя и возможна, но ее последствия могут оказаться если и не фатальными, то точно печальными.



Тем не менее события последнего времени показывают, что во власти РФ есть сильные группы тех, кто, похоже, готов такими последствиями пренебречь. И на президента Владимира Путина эти группы имеют весьма заметное влияние – судя по его нескольким недавним высказываниям о вреде, исходящем из виртуальной реальности. Вместе с тем, видимо, не случайно было и недавнее заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на тот счет, что блокировку соцсетей вряд ли стоит осуществлять потому, что это нереализуемое дело. А вот у председателя Госдумы Вячеслава Володина мнение, очевидно, другое, но он готов не доводить дело до блокировок, если международные соцсети будут подчиняться российскому законодательству, в том числе и налоговому. Короче говоря, оперативное применение одного из драконовских законов, принятых в конце декабря, показало, что власти РФ весьма впечатлены особенностями информационного сопровождения недавних выборов президента США.



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В России Twitter – не самая популярная

соцсеть, но городской электорат ее использует.

Фото ReutersГлава Политической экспертной группы Константин Калачев напомнил "НГ": "Президент сказал, что интернет может разрушить общество изнутри. С точки зрения Кремля, интернет повышает риск дестабилизации общества, и речь здесь не о каналах коммуникации, а о контенте. Посредством интернета происходит координация горизонтальных связей, самоорганизация общества, что тревожит власть". При этом, по мнению эксперта, официальное объяснение действий в отношении соцсетей – это не более чем предлог, а реально ситуацию обостряют приближающиеся выборы. "Власть опасается, что в предвыборной борьбе оппозиция будет лучше использовать возможности интернета для продвижения своей повестки", – отметил он. При этом Калачев указал и на то, что интернет научилась для своих целей использовать и сама власть. Однако, по его словам, "нельзя исключать и того, что часть окружения президента пользуется его ограниченными знаниями об интернете в своих целях – например, для финансирования своих интернет-каналов, политическое и карьерное продвижение". Эксперт сомневается, что власть сейчас способна пойти на полную блокировку соцсетей – это может вызвать крайне негативное отношение даже аполитичного электората, нельзя лишать общество того, к чему оно привыкло. А дальше развитие ситуации будет зависеть от того, как власть будет себя чувствовать во время кампании. Скорее всего будут точечно штрафовать отдельных пользователей и закрывать отдельные страницы. "Это не последнее, а 1001-е и 2001-е предупреждения. В ближайшее время блокировать соцсети никто не рискнет, если только мы не увидим тотального распространения призывов выходить на протестные акции. Пока же ситуация не напоминает предреволюционную", – заявил Калачев.

Глава аналитического центра КПРФ Сергей Обухов пояснил "НГ": "Власти руководствуются теми соображениями, что во время выборов возможно интернет-вторжение из-за рубежа. Поэтому предпринимаются меры против внешнего воздействия, а заодно – и против внутренней оппозиции, которая активно пользуется интернетом, особенно во время выборов. Но без триггеров в виде протестных акций власть не будет закрывать интернет, тем более что как раз его закрытие и может спровоцировать массовое недовольство. Кроме того, попытки блокировок никак не скажутся на работе соцсетей, мы видели это на примере Telegram, от российских ограничений международные транснациональные корпорации не умрут".



Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заметил, что "официальное объяснение о запрещенном контенте в виде порнографии ориентировано на общество, но реальная причина санкций – политическая информация". Дело в том, что общество не любит политическую цензуру, но выступает за моральную цензуру. Эксперт пояснил, почему была выбрана не блокировка, а замедление работы: во-первых, есть часть элиты, условно более либеральная, которая выступает за нормализацию отношений с Западом и при этом опасается роста влияния на Кремль силовой группы во власти, а во-вторых, технических возможностей для блокировок может просто не хватить. Наконец, в-третьих, такая мера только увеличит разрыв в понимании между властью и молодой частью общества. А в отличие от Китая свою интернет-площадку власть не строила, поэтому общество уже привыкло к открытой миру Сети. "В итоге власть решила малость притормозить соцсети, а о полной блокировке тех же интернет-гигантов речь может пойти только при условии полного разрыва отношений с США, новой холодной войны", – полагает Макаркин. Пока же власть будет идти по пути регулировки, однако на работе интернет-гигантов это действительно не скажется. Конечно, они боятся лишится российского рынка, но опасаются и осуждения у себя на родине за подыгрывание российским властям и введение цензуры. Так что в России будут блокировать их работу настолько, насколько это будет возможно. Источник - ng.ru

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