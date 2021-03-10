Американцы согласились принять посланцев Си Цзиньпина. Главы дипломатии США и КНР готовятся к первым всеобъемлющим переговорам

21:54 10.03.2021

10.03.2021

Владимир Скосырев



Предполагаемое место встречи дипломатов КНР и США – Анкоридж, крупнейший город Аляски.

Вашингтон и Пекин обсуждают детали первой при президенте Джозефе Байдене встречи высокопоставленных чиновников двух держав. Предполагается, что член политбюро КПК Ян Цзечи и глава МИД Китая Ван И проведут переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Подготовка к встрече засекречена. Ни Пекин, ни Вашингтон официально не подтверждают, что беседа в формате 2+2 в городе Анкоридж состоится. Но, по сообщениям прессы, в ней заинтересованы обе страны, особенно с учетом того факта, что, несмотря на пандемию, торговля между ними растет.



Первой поведала о закулисных контактах гонконгская South China Morning Post. Она сообщила, что разрабатываются планы встречи высокого уровня на Аляске.



Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала репортерам, что объявить им по этому поводу нечего. Впрочем, она тут же добавила, что Байден разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином по телефону 10 февраля, и Вашингтон "с нетерпением" ищет возможности взаимодействия.



Представитель Госдепартамента Нед Прайс тоже ясности в вопрос не внес, указав, что США хотели бы взаимодействовать с Китаем "с позиции силы и уже заложили для этого важную основу". Как толковать эти слова? Будет все же встреча или не будет? Гонконгская газета, ссылаясь на источники, ранее писала, что обсуждается встреча дипломатов высшего уровня на Аляске, чтобы перезагрузить неустойчивые отношения двух держав. Financial Times, ссылаясь на свои источники, утверждает, что решение о времени и месте встречи еще не принято. США также рассматривают вариант, при котором чиновники будут общаться в формате не 2+2, а 1+1. Но почему в СМИ упоминается именно Аляска? Оказывается, Анкоридж, ее самый большой город, расположен на полпути между восточным побережьем КНР и западным побережьем США. Кроме того, там нет такого сосредоточения СМИ со всего света, как в Вашингтоне. Лю Вэйдун, эксперт Китайской академии общественных наук, говорит, что, поскольку Аляска удалена от основной территории США, китайская сторона может создать впечатление, что дипломаты встречаются на почти нейтральной территории. В результате мир получает сигнал, что стороны находятся в более или менее равном положении и ни одна из них не делает чрезмерных уступок. По мнению аналитика, контакт не принесет конкретных результатов, но заложит основу для нормализации отношений в будущем. Другой китайский эксперт, Вэй Цзуню, профессор Университета Фудань в Шанхае, полагает, что консультации позволят регулировать конкуренцию двух стран и продемонстрируют их стремление уйти с пути конфронтации, которая характеризовала время экс-президента США Дональда Трампа.



Но с другой стороны, как отмечают комментаторы, не стоит забывать, что Байден занял жесткую позицию по отношению к Китаю и дал понять, что призовет его к ответу за репрессии против мусульман-уйгуров в Синьцзяне, подавление протестов в Гонконге и угрожающие действия против Тайваня. Байден поднимал эти вопросы и во время телефонного разговора с Си.



В беседе с "НГ" врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Я думаю, что встреча состоится, с учетом того что в ней заинтересованы обе стороны. Ведь, несмотря на ухудшение политических отношений, за последние два месяца объем экспорта из Китая в США увеличился на 21%. То есть стороны все равно наращивают торговлю, а не уменьшают. Обострять противоречия в то время, когда экономики обеих стран требуют улучшения отношений, было бы просто неразумно. Судя по всему, Байден тоже хочет показать, что у него есть программа по отношению к Китаю, отличная от той, что была у Трампа. Байден хочет продемонстрировать, что готов на конструктивный диалог с Китаем, если он примет в расчет условия, выдвигаемые США".



По мнению эксперта, актуальность приобретает вопрос о так называемой второй части экономического соглашения. Первая была подписана накануне пандемии, в январе 2020 года. "Хотя Китай довольно четко придерживается взятых на себя обязательств, должна была действовать вторая фаза соглашения, которая предусматривала расширение допуска американских компаний на китайский рынок, соблюдение патентных и других прав американских компаний, расширение присутствия американских банков в Китае. То есть США, конечно, заинтересованы в Китае. Но Китай заинтересован в США еще больше, так как не хочет терять американский рынок. Самый болезненный вопрос – это китайские технологии, которые США никоим образом не хотят пускать на западные рынки. Договориться об этом практически невозможно, поэтому главной становится тема торговли", – заключил Маслов.