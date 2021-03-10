Японские ученые массово мигрируют... в Китай. Борьба за таланты и умы

00:54 11.03.2021 Китайский магнит для японских ученых



Страна восходящего солнца обеспокоена миграцией исследователей в вузы Поднебесной



Об авторе: Николай Петрович Тебин – журналист-международник.

10.03.2021



Правительство Японии обеспокоено ростом числа ученых, желающих работать за рубежом. Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура во время посещения токийского Центра робототехники компании Kawasaki Heavy Industries.

По данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, в 2020 году в бюджете страны на научно-технические цели было выделено 4,3787 трлн иен (1 долл. = 105 иен), что значительно меньше, чем в 2000 году. В то же время в бюджете Китая расходы на эти цели выросли с 3,2925 трлн иен в 2000 году до 28 трлн иен в 2018 году и уже стали самыми высокими среди стран мира, включая и Соединенные Штаты, констатирует газета Yomiuri Shimbun. Высказывается тревога за состояние в первую очередь финансирования японской науки. Одно из возможных последствий такого положения дел – нежелательный выезд японских ученых для работы в исследовательских проектах и вузах Китая.



Борьба за таланты и умы



В Китае во время "культурной революции" (1966–1976) многие интеллектуалы и ученые подвергались преследованиям, что привело к задержке развития науки и техники в стране. В 1978 году лидер КНР Дэн Сяопин объявил о начале в стране политики реформ и открытости внешнему миру. В соответствии с ней Дэн Сяопин настоял на направлении китайской молодежи в капиталистические страны для обучения. И это несмотря на возражения многих его сторонников, которые опасались, что молодые люди, получив образование, будут оставаться за рубежом, особенно в США. Однако практика показала, что большинство молодых китайцев возвращались на родину, к своим семьям и корням. Оставалось меньшинство. Но среди них довольно успешные ученые, которые хотели закончить начатые исследования, для чего было нужно оборудование в лабораториях.



Поэтому в 1990-х годах руководство КНР начало проводить политику "хайгуй", или морской черепахи. Эти пресмыкающиеся вылупляются из яиц на берегу, вырастают в море и возвращаются на берег. Этот процесс называют даже "обратной утечкой мозгов" (reverse brain drain). В рамках этой политики Пекин начал программу "Тысяча талантов" и ряд других проектов по привлечению ученых-иностранцев из лучших университетов мира для работы в КНР. В том числе и из Японии. За 10 лет, с 2008 по 2018 год, по оценкам журналистов газеты Yomiuri Shimbun, в Китае работало более 7 тыс. иностранных исследователей, в основном из США и Европы. В последние годы Китай не раскрывает число участников этой программы.



Журналисты газеты нашли и опросили 44 японских ученых, работавших в китайских вузах по программе "Тысяча талантов". Интересовались, в каких китайских организациях они работали и по какой тематике специализировались. Восемь из 44 в Китае занимались исследованиями в университетах, замыкающихся на Комитет оборонной науки, техники и промышленности КНР. Четверо – в Пекинском научно-техническом университете, известном как высший научно-исследовательский институт оружия. Сферами работы этой четверки в исследовательском центре робототехники университета были искусственный интеллект, нейробиология, робототехника. Центр, как пишет газета, сообщает на своем веб-сайте, что он занимается исследованиями наведения баллистических ракет и роботов двойного назначения.



Еще четыре известных японских ученых вели исследования в Бэйханском университете (за рубежом известен как Пекинский университет авиации и космонавтики). Журналисты газеты отмечают, что этот университет в Японии включен в список организаций, обязанных при экспорте за рубеж грузов и технологий получить разрешение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, так как есть вероятность, что поставки могут использоваться для разработки ракет. В интервью на вопрос по этому поводу японский ученый в области астрофизики сказал: "Всегда есть риск применения чего-то в военных целях, но то, чему я учил, относится к области фундаментальной науки, которая далека от военного применения. У меня есть разрешение Министерства экономики, торговли и промышленности Японии".



Большинство из тех, с кем разговаривали журналисты, были достаточно известные в научных кругах люди, авторы прорывных исследований. Пятеро были членами Научного совета Японии. 78-летний профессор кафедры ядерных реакторов Киотского университета с 2008 года работал профессором Харбинского политехнического университета, считает, что его пригласили в КНР "для поднятия престижа университета".



Однако вызывает тревогу то, что среди выезжавших в Китай японских ученых были сравнительно молодые, в расцвете творческих сил граждане Японии.



Профессия высокого риска



Многие японские ученые указывали, что обстановка в китайских исследовательских коллективах более привлекательна, чем в японских. В первую очередь указывалось на финансовые условия, большие гарантированные властями фонды на исследования. Хотя в одной из публикаций газеты Yomiuri Shimbun указывается, что за последние 10 лет от правительства Японии 13 из 44 ученых получили более 100 млн иен каждый в рамках японских программ правительственных грантов помощи научным исследователям.



И тем не менее ученые японских университетов при достижении обязательного по контракту пенсионного возраста (60–70 лет) вынуждены увольняться. При этом сразу возникают трудности с подписанием нового трудового соглашения. Предложения китайских вузов были много привлекательней. Некоторые ученые говорили, что получали сразу несколько десятков миллионов иен только на исследовательские фонды, обеспечивались приборами и техникой. Для многих назначались постоянные помощники-переводчики с хорошим знанием японского языка, предоставлялось комфортное бесплатное жилье и медицинское обслуживание.



72-летний почетный профессор Университета Хоккайдо, ученый-зооэколог в течение трех лет до 2016 года проводил исследования клещей в Фуцзяньской академии сельскохозяйственных наук. Ему, по его словам, было предоставлено оборудование много лучше, чем в Японии. Он проживал в хорошей квартире с полным обслуживанием, машиной с шофером для поездок на работу.



Более молодые также указывали на лучшее обеспечение условий работы и оплаты. 64-летний исследователь по астрофизике, пять лет работавший в Университете Бэйхан, сказал что за эти годы он получил около 100 млн иен. Это намного больше того, что он смог бы заработать в Японии. По его словам, в целом число ученых в Японии сокращается, а "успехи страны в науке и технике снижаются". Многие, защитив докторскую диссертацию, занимают далеко не те посты, на которые рассчитывали, с ограниченным сроком полномочий.



43-летний специалист по проблемам работы мозга, профессор Чжэцзянского университета выехал из Японии в Китай в 2014 году, так как не смог найти работу на родине. Примерно с 2016 года он принимает участие в проекте "Тысяча талантов" в провинции Чжэцзян и считает, что "исследовательская работа стала привлекательной в Китае, а в Японии – это профессия высокого риска, тебя могут уволить в любой момент".



Таланты под колпаком



В японских вузах сокращается число продолжающих повышать свой научный потенциал студентов. В 2018 году из закончивших обучение и получивших звание магистра только около 6 тыс. человек продолжили обучение в докторантуре, что составляет менее половины таковых в 2003 году. В результате Япония, которая с 2004 по 2006 год занимала четвертое место в мире по количеству цитируемых статей, в 2014–2016 годах опустилась на девятое место. Ее обогнали Китай, Франция и ряд других стран.



Правительство Японии, обеспокоенное этим фактом, намерено с очередного финансового года (начинается 1 апреля) обеспечивать выплату около 2,3 млн иен в год каждому примерно из 1 тыс. докторантов-исследователей, специализирующихся в передовых областях науки и техники. Кроме того, предполагается создать специальный фонд в размере 4,5 трлн иен для улучшения бытовых условий, главным образом для улучшения медицинского обслуживания молодых исследователей.



Китайская программа "Тысяча талантов", считают японские журналисты, имеет целью не только заимствование технологий из-за рубежа, но в большей мере в долгосрочной перспективе она направлена на повышение качества человеческих научных ресурсов внутри КНР.



Бывший вице-президент Национального института политических исследований Ацуси Сунами, который специализируется на научно-технической политике, отмечает: "Чтобы успешно конкурировать с другими странами за человеческие ресурсы, японское правительство должно приложить больше усилий для обеспечения бюджета, связанного с наукой и технологиями, и поддержки молодых исследователей". В Японии сейчас нет никаких правительственных рекомендаций, касающихся участия в программе "Тысяча талантов" или связанных с ней проектов. Поэтому трудно выяснить реальную ситуацию с японскими исследователями, работающими в КНР.



В одной из статей в японской прессе указывается, что Министерство юстиции США рассматривает программу "Тысяча талантов" как возможность "вознаграждать людей за кражу конфиденциальной информации" и даже "как способ нарушения экспортного контроля". Соединенные Штаты усиливают контроль за мерами по предотвращению утечки технологий. Так, Министерство энергетики США запретило компаниям, университетам и другим организациям, использующим бюджет министерства, привлекать в свои программы иностранных специалистов, даже талантливых.



Правительством США рассматривается возможность разработки общих руководящих принципов привлечения иностранцев в исследования, финансируемые правительством. В документе будет требование обязательного раскрытия всей информации об участии в научных проектах иностранных талантов и о внешнем финансировании. Источник - ng.ru

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