Чем Йемен успокоится: почему ситуацию в стране решат только переговоры

01:30 11.03.2021

Глава МИД РФ раскрыл планы по деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке и совместной борьбе с коронавирусом



Татьяна Байкова



Для решения ситуации в Йемене необходимо, чтобы все стороны конфликта сели за стол переговоров и сложили оружие. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос "Известий". На переговорах в Саудовской Аравии, куда он прибыл с визитом на несколько часов, он также обсудил с коллегами урегулирование в Сирии. Исходя из ответа главы МИД королевства Фейсала бен Фархана Аль Сауда, в странах Персидского залива наметился позитивный сдвиг в отношении Дамаска. Не менее важным стал вопрос совместных усилий по борьбе с коронавирусом: королевство в скором времени может начать производство "Спутник V" на своей территории.



Шесть часов на все



В Саудовской Аравии, как и в предыдущей точке маршрута главы МИД РФ - ОАЭ, сохраняются противоэпидемические меры: ношение масок строго обязательно. Штраф, если переводить на рубли, составляет примерно 20 тыс. Здесь распространена вакцина от Pfizer и BioNTech. Пример доверия производителю показали король и принц, привившись американо-немецким препаратом.



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Но вскоре здесь может появиться российская альтернатива. Как рассказал Сергей Лавров, Москва и Эр-Рияд обсуждают возможность локализации производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Саудовской Аравии.



- У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации ее производства, - заявил шеф российской дипломатии.



Соблазн преодолен



Главы министерств иностранных дел обсудили также ситуацию в Йемене. На вопрос "Известий" о том, как повлияет решение США прекратить поддержку военных действий в стране, глава МИД РФ заявил, что остановка поставок вооружений не делает ситуацию гарантированно мирной.



- Больше оружия - больше соблазна. Надо, чтобы все, у кого есть оружие, у кого нет оружия, прекратили конфликт и сели за стол переговоров. В этом смысле США приняли еще одно решение, которое связано с изъятием группировки "Ансар Аллах" из террористического списка, который в США ведется, - заявил Сергей Лавров. - Надеюсь, этот сигнал считан правильно.



Он отметил, что это решение не дает карт-бланш на продолжение насильственных действий, ведь это указание на то, что хуситы должны стать частью инклюзивного общейеменского процесса.



Саудовский министр, рассуждая о решении Вашингтона, напомнил, что уже почти год как США прекратили военные действия в республике, однако королевство оставляет за собой право отвечать на враждебные действия хуситов.



Во время своего февральского выступления в Госдепе президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о прекращении наступательных операций аравийской коалиции в Йемене. Вашингтон пообещал приложить все усилия для предотвращения гуманитарной катастрофы.



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1 марта Генсек ООН Антониу Гуттериш провел на министерском уровне конференцию по сбору средств для республики, где заявил о катастрофической ситуации в стране. Он отметил, что более 20 млн человек нуждаются в защите, около 400 тыс. детей страдают от голода. Для того чтобы ситуация хоть немного стабилизировалась, Йемену необходимо $3,85 млрд. В этом году страны-доноры (их 35) пообещали предоставить лишь $1,7 млрд - это куда меньше полученной в прошлом году суммы.



Главным спонсором гуманитарной помощи традиционно является Саудовская Аравия. Она отправит $430 млн, следом идет Германия - $244,8 млн и на третьем ОАЭ с помощью в $233 млн.



Война в Йемене между правительственными силами и мятежниками-хуситами идет уже седьмой год. Президента Абд-Раббу Мансура Хади с 2015 года поддерживала аравийская коалиция во главе с КСА. После его вторжения ситуация в Йемене переросла в гуманитарную катастрофу.



Сигнал для Дамаска



На переговорах в ОАЭ, проходивших 9 марта, поднималась тема возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Глава МИД Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян говорил, что он видит необходимость в совместных усилиях в этом направлении, правда, американские санкции, такие как "Закон Цезаря" (Акт о защите гражданского населения Сирии), делают путь преодоления разногласий очень трудным.



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Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, отвечая на вопрос о вреде рестрикций США, не был столь щедрым в отношении Дамаска и все же заявил, что Эр-Рияд надеется на возвращение САР в "арабские объятия". Это уже можно назвать позитивным сигналом для республики - урегулирование ситуации и восстановление отношений возможно.



Примечательно, что за день до прибытия Сергея Лаврова в Эр-Рияд прилетел спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Как рассказали собеседники "Известий", он был принят наследным принцем Саудовской Аравии. Возможно, именно вопрос восстановления Сирии не только в экономическом, но и в политическом плане был одним из основных, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в САР.



ОПЕК нерушимый



Что касается партнерства на мировом рынке нефти, Сергей Лавров отметил, что нет никаких событий, которые могли бы подорвать интерес к их взаимодействию в рамках ОПЕК+.



- Необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, - добавил министр.



По словам эксперта клуба "Валдай", старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Константина Труевцева, в углеводородной сфере, где мы, разумеется, являемся конкурентами, уровень взаимопонимания и координации с нефтедобывающими арабскими странами, прежде всего с Саудовской Аравией в рамках комитета ОПЕК+ позволил не только отойти от грани торговой войны. Удалось стабилизировать мировой рынок нефти, о чем свидетельствуют итоги заседания комитета 5 февраля, вызвавшие дальнейший рост котировок.



Также Сергей Лавров встретился с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом. После этого путь российского министра лежит в Катар, где пройдут переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Судя по месту встречи, одной из основных тем станут Сирия и урегулирование ситуации в ней в новых форматах, включающих принимающую гостей страну - Катар.



Татьяна Байкова, Эр-Рияд