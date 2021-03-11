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Появятся ли американские ракеты у берегов Китая? - А.Кошкин
07:40 11.03.2021

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 11.03.2021 |

Не буди лихо, пока оно тихо

Одной из горячих точек в Восточной Азии считаются острова Сэнкаку, именуемые в Китае Дяоюйдао. Претензии руководства КНР на эти, как подчеркивает Пекин, исконно китайские территории используются Токио для оправдания перевооружения и превращения Японии в военную державу мирового уровня.

Японцы настойчиво добиваются от США гарантий военной защиты не только метрополии Страны восходящего солнца, но и этих отдаленных территорий согласно Договору о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией (Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan) 1960 года. Заинтересованная в привязывании Японии к военной стратегии США американская администрация в последнее время с большей определенностью, чем когда-либо, обнадеживает Токио, что в случае какого-либо японо-китайского конфликта вокруг Сэнкаку в омывающей их акватории американские вооруженные силы выступят на стороне Японии. Считается, что это должно "сдерживать" Китай. Чтобы подтвердить эту позицию, главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США 16 марта проведут встречу в Токио.

Японская газета "Нихон кэйдзай симбун" сообщает, что одной из главных тем обсуждения станет Китай. Стороны могут включить в совместное заявление пункт об озабоченности активностью китайских кораблей в районе островов Сэнкаку. Напоминается, что американская сторона уже подтверждала свое обязательство по обеспечению обороны Японии, включая острова Сэнкаку, в соответствии со статьей 5 договора 1960 года. ТАСС отмечает, что последний раз переговоры в таком формате проходили в Вашингтоне в январе 2019 года. Нынешняя встреча станет первой с момента вступления Байдена на пост президента США.

Источник: chinawatchcanada.blogspot.com

Кратко о сути территориального спора. Необитаемый архипелаг Сэнкаку оказался под японским управлением с 1895 года, после победы Страны восходящего солнца в развязанной ею на континенте японо-китайской войне. Потерпевшему поражение императорскому Китаю было не до отдаленных скалистых территорий в Восточно-Китайском море.

С 1945 по 1972 г. острова находились под управлением США вместе с оккупированным американцами архипелагом Рюкю (Окинава) и использовались как артиллерийский полигон. Японцы настаивают на том, что Сэнкаку были переданы их стране в 1972 году вместе с островами Рюкю и Окинава при формальном прекращении их оккупации США. Позиция Японии заключается в том, что японцы открыли якобы никому не принадлежавшие острова Сэнкаку в XIX веке, присоединив их к своей империи.

Согласно позиции КНР и Тайваня, который тоже претендует на эти острова, они были упомянуты впервые в китайских источниках не позже 1372 года и стали китайской территорией в 1534 году под управлением императоров Цин. Пекин не признает японский тезис о том, что Дяоюйдао (Сэнкаку) являются частью архипелага Рюкю. При установлении дипломатических отношений между КНР и Японией в 1972 году по инициативе китайской стороны было признано, что нынешнее поколение не может решить вопрос о принадлежности данных островов и способ его решения должны найти следующие поколения. Однако, выкупив в 2012 году острова у их частных владельцев – японских граждан, Токио дал понять, что рассматривает Сэнкаку как неотъемлемую часть территории Японии. Это вызвало обострение борьбы за острова. В КНР начались массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону, что рассматривается Японией как чреватое столкновением нарушение ее суверенитета.

Для устрашения властей КНР японское правительство стремится вовлечь в территориальный спор США. При администрации Байдена вероятность такого вовлечения возрастает. В феврале в районе Сэнкаку (Дяоюйдао) американский военный контингент планировал провести учения. "Иомиури симбун" отмечала, что сценарий учений предполагал переброску военных США в случае возникновения чрезвычайной ситуации возле Сэнкаку. В частности, американцы должны были отработать операции по сбросу боеприпасов и продовольствия с транспортных самолетов и их сбору в море. Ранее США ни разу не проводили здесь учений.

В феврале по причине плохих погодных условий (так сообщалось) учения отложили и перенесли. Сообщая об этом, японское издание подчеркивает, что Джозеф Байден и Есихидэ Суга в телефонном разговоре в январе "обсуждали непоколебимое обязательство США по обеспечению обороны Японии, включая острова Сэнкаку".

О том, что американские GI намерены проводить военные маневры в районе островов, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги: "Американские военные в Японии в рамках японо-американского договора о безопасности проводят необходимые учения. Поскольку речь идет о действиях американской стороны, я бы воздержался от комментариев на этот счет. Мы продолжаем сотрудничество с США, в том числе по ситуации вокруг Сэнкаку".

Ситуация накаляется. По сообщениям японских СМИ, в феврале сторожевики морской полиции КНР несколько раз заходили в зону у Сэнкаку, которую Токио объявил своими территориальными водами. Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сэнкаку с тем, что 1 февраля в КНР вступил в силу закон, дающий береговой охране полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета КНР. Япония также разрешила береговой охране открывать огонь по иностранным кораблям в случае попытки высадки на Сэнкаку.

Еще большую озабоченность вызывают американские планы развернуть на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях свои ракеты. Сообщая о таких планах, японская газета "Нихон кэйдзай симбун" основывается на документе о финансировании, направленном командованием группировки Вооруженных сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, в соответствии с которым на размещение ракет планируется в течение шести лет выделить $27,3 млрд.

Фото: REUTERS US NAVY

Отмечается, что размещение американских ракет на островах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей позволит США в случае атаки со стороны Китая сохранить оборонный потенциал своих войск. Пентагон намерен разместить на островах ракеты класса "земля – корабль" (дальностью до 200 км) и изучает вариант развертывания ракет средней дальности. По другим сообщениям, США рассматривают вопрос о том, чтобы разместить на островах в Восточно-Китайском море ракеты наземного базирования дальностью свыше 500 км. На эти цели американское командование намерено запросить $1,3 млрд.

Ранее американскими военными допускалось размещение ракет средней дальности на территории японской метрополии. По сообщению "Нихон кэйдзай симбун", правительство Японии "пока не ведет переговоры с Соединенными Штатами о размещении в стране новых американских ракет для противодействия Китаю, но в целом приветствовало бы их развертывание в Индо-Тихоокеанском регионе".

В сообщениях не указывается, на каких островах в Восточно-Китайском море Пентагон вознамерился установить направленные на территорию КНР ракеты. Ведь Сэнкаку-Дяоюйдао тоже в Восточно-Китайском море.

В любом случае размещение американских ракет непосредственно у берегов Китая приведет к резкому обострению ситуации. Руководство КНР предпримет адекватные ответные шаги и Вашингтону следовало бы руководствоваться пословицей "семь раз отмерь, один раз отрежь". А токийским властям – не подзуживать сюзерена к необдуманным действиям, последствия которых обрушатся в первую очередь на Японию. Говорят, не буди лихо, пока оно тихо. Или: Don"t trouble trouble until trouble troubles you.

Источник - fondsk.ru
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