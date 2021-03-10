За афганских гостей соперничают Москва и Стамбул, - "НГ"

07:56 11.03.2021

Россия намерена опередить Турцию в мирном урегулировании



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10.03.21



Россия ведет подготовку к запланированной на 18 марта в Москве встрече по Афганистану в расширенном формате, в которой должны принять участие представители не только РФ, США, Китая и Пакистана, но и обеих сторон вооруженного конфликта. В том числе делегаты запрещенного в РФ движения "Талибан". Мероприятие должно пройти за неделю до запланированной в Турции мирной конференции по Афганистану, так что есть повод говорить о конкуренции международных переговорных площадок.

МИД РФ подтвердил, что встреча в Москве состоится в этом месяце. Официальный представитель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Фрейдун Хвазун сообщил, что афганская политическая элита, включая президента Ашрафа Гани и главу Высшего совета по национальному примирению Абдуллу Абдуллу, получила приглашения на переговоры. В качестве почетного гостя ожидается Катар, на территории которого при администрации экс-президента Дональда Трампа ускоренными темпами были запущены прямые переговоры между официальным Кабулом и представителями боевиков. Сейчас диалог на этой площадке нуждается в дополнительных стимулах.



В ходе московского заседания, как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "предполагается обсудить пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности". Спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сделал оговорку, что это не масштабная афганская конференция: "Это консультации расширенной "тройки": России, США, Китая, Пакистана".



Интересно, что встреча должна состояться примерно за неделю до ожидающегося проведения в Турции мирной конференции под эгидой ООН. Как сообщил афганский канал Tolo News, Стамбул может принять у себя переговоры 27 марта. Выбор Турции как площадки, вероятно, следует из последних инициатив администрации президента США Джозефа Байдена. Недавно американские СМИ раскрыли содержание письма, которое направил в адрес Гани госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предложил провести под эгидой ООН широкую конференцию по афганскому мирному урегулированию. В качестве предпочтительной территории для переговоров госсекретарь указал Турцию.



В послании Блинкена говорится, что представители США, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии должны "обсудить комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане". Целью же мероприятия, как следует из письма, станет формирование инклюзивного афганского правительства с участием обеих сторон вооруженного конфликта. Кроме того, Вашингтон хочет добиться сокращения насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установления режима прекращения огня. Заключенное при Трампе соглашение с талибами включает пункт о недопустимости нападений боевиков на позиции иностранного контингента. Об атаках на правительственные войска же ничего не говорится, чем и пользовалась группировка.



"В своей афганской политике российское правительство культивировало разнообразие локальных и международных партнеров, чтобы получить краткосрочное влияние и позицию в постнатовских сценариях, – заявил "НГ" директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института Ричард Вайц, который также представляет дискуссионный клуб "Валдай". – Дипломатическое участие РФ сначала фокусировалось на выстраивании связей с центральным правительством, которое потом возглавил президент Хамид Карзай. После ухода с должности в 2014 году Карзай участвовал во многих внутриафганских мирных диалогах под эгидой России, в то время как его преемник Ашраф Гани стремился к более тесным связям с Китаем и другими зарубежными партнерами".



Помимо этого, по словам эксперта, Москва восстановила свои существовавшие еще с советских времен контакты с таджикскими, узбекскими и туркменскими этническими меньшинствами на севере Афганистана, которые могли бы выступать буфером для соседних центральноазиатских государств. "Примерно с 2015 года российское правительство поддерживает официальные отношения с талибами, – напомнил Вайц. – Эти контакты служат непосредственной цели усиления российского влияния и вместе с тем подстраховывают от рисков вокруг победы "Талибана" после ухода НАТО". По словам эксперта, талибы и Россия разделяют одну задачу – продемонстрировать, что у них есть дипломатические альтернативы и что они добиваются вывода всех иностранных вооруженных сил из Афганистана.



"На данный момент предстоящая конференция будет казаться продолжением этой пропагандистской работы. Это может открыть области сотрудничества с США в перспективе, но влияние Москвы в регионе выглядит таким же ограниченным, как и у всех остальных. Пока талибы и афганское правительство остаются столь разобщенными, мир будет иллюзорным", – заключил Вайц.