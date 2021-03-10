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Иран указал США границы дозволенного на переговорах, - Г.Петров
07:59 11.03.2021

В Тегеране напомнили, что отказываются от ядерного оружия, но не от баллистических ракет
Геннадий Петров

10.03.21

Предписания религиозных властей для руководства Ирана по-прежнему святы.
Снятие американских санкций для экономики Ирана жизненно необходимо, но, несмотря на это, власти страны не пойдут на чрезмерные уступки США. Так следует толковать заявление главы иранской Организации по атомной энергии Али Акбара Салехи. Предваряя намечающиеся переговоры с США, он напомнил, что в отличие от ядерного оружия баллистические ракеты дальнего действия в Иране не запрещены по религиозным соображениям. Следовательно, Джозеф Байден не должен требовать отказа от этого вида вооружений.
Али Акбар Салехи дал интервью американскому телеканалу PBS, где изложил позицию своей страны по проблеме ядерного разоружения. В нем он заявил, что "последнее слово" по данной теме уже давно сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тот еще в 2003 году издал фетву (религиозное предписание) о запрете производства, складирования и применения ядерного оружия как противоречащего исламу. И это, по словам собеседника PBS, отныне является руководством к действию для иранских властей, в том числе на переговорах с США. "Каждый может говорить о своем менталитете и стремлениях, но на практике мы должны делать то, что гласит фетва", – сказал Али Акбар Салехи. При этом он четко разграничил две темы: отказ от ядерного оружия и отказ от ракетных технологий. Первое для Ирана допустимо, второе – нет.

"Баллистические ракеты дальнего действия нацелены на определенные объекты, которые должны быть уничтожены, но атомные бомбы, подобные тем, что были использованы в Хиросиме и Нагасаки, унесли 200 тыс. жизней всего через несколько секунд после взрыва и все еще оказывают влияние на следующие поколения", – разъяснил позицию Ирана Али Акбар Салехи.

Между тем позиция нынешней администрации Белого дома по поводу ракет и ядерного оружия принципиально иная. Еще 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возврат его страны к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) – "ядерной сделке", предусматривающей снятие антииранских санкций, будет только первым этапом договоренности с Ираном. Вторым этапом станет подписание нового юридически обязывающего документа. В нем будет прописан и отказ Ирана от ракет дальнего действия. И ранее в Тегеране отказывались принимать такую постановку вопроса. А теперь Али Акбар Салехи подтвердил, что ракетная программа Ирана по-прежнему обсуждению не подлежит, даже несмотря на то, что появилась реальная перспектива для переговоров двух стран.

Американский информационный портал Axios сообщил о том, что администрация Байдена готова смягчить свою позицию в отношении Ирана. Сейчас переговорному процессу препятствует нежелание Вашингтона и Тегерана первыми идти на уступки. В США настаивают на том, что Иран должен вернуться к выполнению своих обязательств, взятых в рамках "ядерной сделки". Только после этого администрация Байдена готова снять санкции. В Иране считают, что все должно быть наоборот: сначала снятие санкций, а уже потом – отказ от обогащения урана выше установленных "ядерной сделкой" пределов. И вот Axios, ссылаясь на источники в Госдепе, сообщает, что администрация Байдена "готова рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении Ирана" после возобновления переговоров и "только в рамках взаимного процесса". Иными словами, в Вашингтоне больше не требуют от иранских властей первыми пойти на уступки.

Если информация Axios верна, получается, что администрация США будет действовать в русле предложений России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 9 марта, что Москва выступает за "синхронные шаги, одновременные шаги по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США". Такого рода последовательный процесс предусматривает уступки двух сторон друг другу под контролем международного посредника – МАГАТЭ и, возможно, стран – участниц "ядерной сделки".

Вместе с тем в интервью Али Акбара Салехи примечательно само напоминание о фетве верховного лидера и заверение в том, что иранские власти ее будут неукоснительно выполнять. В феврале в США немалый шум вызвало заявление министра разведки Ирана Махмуда Алави. Он сказал, что, несмотря на фетву Али Хаменеи, его страна все-таки может стремиться к получению ядерного оружия, если США своей агрессивной политикой не оставят иного выбора. "Поведение загнанной в угол кошки может отличаться от того, как ведет себя кошка на свободе", – сказал Махмуд Алави.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что идет "сбор козырей перед переговорами с американцами". Этим и объясняются противоречивые заявления иранских чиновников. "Что касается самих переговоров США и Ирана, то я полагаю, что они все же так или иначе состоятся", – сказал эксперт в беседе с "НГ".

Источник - ng.ru
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