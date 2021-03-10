В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин

09:17 11.03.2021 В чем ошибка элиты "Западного" проекта, или Noblesse oblige



МИХАИЛ ХАЗИН

10.03.2021



Напомню, что элита "Западного" глобального проекта ("транснациональные финансисты", если использовать термин Трампа, они же "фининтерн" или просто "банкиры-проценщики") довольно долго дралась за то чтобы получить в свои руки целые страны, создать базу для развития проекта. До XVI века в Европе даже банковского законодательства не существовало, затем банки использовались как инструмент "старыми" (здесь я уточнять термин не буду, поскольку это не принципиально) элитами. Фактически возможность перехвата власти они окончательно получили только в 1913 году (создание Федеральной резервной системы США), хотя это была уже третья попытка, первые две ("Первый" и "Второй" американские банки завершились неудачно).



Первой страной, в которой элите "Западного" удалось захватить власть, стала Великобритания и произошло это в 1936 году. Власть эта была неустойчива, поэтому после начала II Мировой войны банкиры поставили своего премьера (Черчилля), который быстро уничтожил Британскую империю, которая самим своим существованием обеспечивала воспроизводство альтернативной проектной элиты (которая, судя по всему, не так давно взяла в Лондоне реванш). А в США схватка длилась несколько десятилетий, один из ставленников "Западного" проекта был даже убит (подробнее об этом можно будет прочитать в кейсе "Кеннеди" нового варианта "Лестницы в небо", который, как мы надеемся, уж в этом году-то выйдет в свет).



Полностью банкиры захватили власть в США в 1974 году, после отставки Никсона. К слову, именно там проявило себя пресловутое "глубинное государство", поскольку на выборах Никсон получил уникальный результат, только один штат проголосовал против него (ну и, федеральный округ Колумбия, то есть вашингтонская бюрократия). Ну а мы сегодня понимаем, что "глубинное государство" – это выращенная на деньги банкиров политическая и административная бюрократия, которая может крайне эффективно, за счет создания нормативных актов, контролировать бюджетные потоки в нужном для себя направлении.



Отметим, что логика покойного Линдона Ларуша о господстве в США "Британской империи" возникла как раз потому, что он видел, как уже господствующая в Лондоне элита "Западного" проекта поддерживает представителей проекта в США, которые постепенно захватывали власть. Ну а после 1974 года они активно "давили" альтернативные проектные группы, в том числе и ту, которая поддерживала самого Ларуша.



Небольшое отступление. Сегодня мы видим, как с "глубинным государством" воюет Путин. И победить его он не может, поскольку заменить сразу всю массу бюрократов он без силовых инструментов не может, а любые даже самые толковые люди, попадая в эту среду, мгновенно вынуждены работать по ее правилам. Поскольку отказ от них – это нарушение законодательства, их в лучшем случае за это увольняют, а в худшем – сажают в тюрьму. Так что несмотря на голубиный нрав Путина, разрушать эту среду ему придется жестко.



Но возвращаемся назад. Элита "Западного" проекта построена так же, как и в других проектах – попасть туда со стороны сложно и это занимает много десятилетий. При этом модель преемственности в ситуации имперской стадии проекта (см. "Воспоминания о будущем") сложиться не успела. Более того, качество проектной элиты было очень сильно испорчено в результате ее резкого количественного роста в 80-е годы по итогам "рейганомики". Как следствие, степень жадности и наглости представителей этой элиты сильно выросла, причем она была еще подкреплена синдромом "победы" после распада СССР. У новых представителей проектной элиты (а старые находились в этот момент в абсолютном меньшинстве) возникло ощущение полной безнаказанности.



Безответственность, как известно, разлагает. Абсолютная безответственность разлагает абсолютно. Понимания причин распада СССР эти элиты не достигли, более того, соответствующее понимание было фактически запрещено через контроль над системой образования. Тем более была табуирована тема выигрыша "Красного" проекта в 70-е годы прошлого века. И когда экономическая система "Западного" проекта уже совпадающая со всем миром столкнулась с тем же кризисом, что экономика СССР (четвертый ПЭК-кризис), она не смогла ничего предъявить для решения проблемы. Получилось только максимально его оттягивать (с ужесточением последствий, разумеется).



В результате, никаких конструктивных инструментов для сохранения власти у элиты "Западного" проекта не осталось. Согласимся, что откровений Шваба или Гейтса для этого явно недостаточно. "Цифровой концлагерь" идея хорошая, но только в ситуации, когда экономика худо-бедно работает. Антиутопии в стиле "1984" можно написать, но реализовать на практике не получится, система очень быстро деградирует и любой активный вождь туземного племени, которого система на первом этапе просто не замечала, через некоторое время просто возьмет ее "на кончик копья". Если не верите – посмотрите историю Западной Римской империи.



Но есть и еще одна проблема. После 2016 года элита "Западного" проекта дико испугалась (ну и, Си с Путиным тут подлили масла в огонь). Поскольку Трамп представлял другие проектные элиты и, фактически речь шла о том, что у "Западного" проекта отобрали базовую страну. И, как в конце 70-х, вопрос решили очень просто – резко увеличили права части бюрократии (как тогда включили в элиту большую группу "простых" банкиров и финансистов), фактически, ввели их в элиту. Отличие в том, что тогда введенные в элиту персонажи, все-таки, получали образование в 30-е – 50-е годы, то есть это было образование. А теперь – это "жертвы ЕГЭ", поскольку даже самые старые из них (собственно Хилари Клинтон) формировались уже после 1974 года…



То есть, это люди, которые не понимают, что такое Власть, они не знают реальной истории, но зато они точно знают, что все решают деньги… И у них есть новый инструмент, отличный от того, который обеспечивал власть элитам "Западного" проекта до 2008 года. Этот инструмент – контроль над цифровыми гигантами, социальными сетями. В результате, мы получили власть сетевой бюрократии, очень похожую на ту, которую у нас формировала "Семья" в конце 90-х годов.



Надо ли понимать, что не то, что обеспечивать развитие, она даже сохранить действующие системы не может, поскольку главная их цель – воровать. Но у нас обвал этой системы произошел быстро (ресурсы СССР были съедены), а у них пока резерв есть. Но – тоже скоро закончится, поскольку финансовые рынки просто рухнут под тяжестью эмиссии. И что тогда делать элите "Западного" проекта?



В Лондоне она уже проиграла. Проиграла и в Вашингтоне, поскольку неожиданно ("Лестницу в небо" не читали, что ли?) выяснилось, что "глубинное государство" больше ими не контролируется. Цифровые гиганты концентрируют необходимые капиталы минуя прямые доходы от эмиссии, банкиры им не нужны. В результате бюрократия перешла на партийное управление (через институты Демократической партии США) а элита "Западного" проекта выяснила, что альтернативных инструментов непосредственного управления государством у нее просто нет…



Как "старые" элиты, испугавшись поражения от СССР в конце 60-х, слишком усилили банкиров, как потомственная элита "Западного" проекта в 80-е годы, слишком уж открыла двери для широкого круга финансистов, так и сейчас, "расширенная" элита "Западного" проекта, формально, не сильно открыв свои двери для новичков, тем не менее, потеряла реальные рычаги управления. Отметим, что аналогичную ошибку сделал в конце своего третьего президентского срока Франклин Рузвельт (Бреттон-Вудская конференция создала лазейку для эмиссии, что позволило банкирам получить независимый ресурс), из-за чего и не дожил до конца четвертого…



И вот что теперь делать банкирам? Шобла, которая в январе пришла во власть в Вашингтоне, никогда не была элитой, это именно что бюрократическое быдло, которому вообще ничего объяснить нельзя, они знают только одно: что каждый дополнительный день на службе – это большие деньги в собственный карман. Говорить им об ответственности бессмысленно, они точно знают, что суд покупается, а судьи тоже люди и травли в соцсетях не выдерживают… Пытаться апеллировать к Байдену (который, теоретически, должен все понимать) бессмысленно, поскольку он уже недееспособен. Вспомним, как накачивали транквилизаторами Брежнева и поили Ельцина, с той же целью, к слову. Если его убрать, будет еще хуже, поскольку Харрис – плоть от плоти упомянутого быдла. И куда податься "бедным" банкирам?



Нет, если бы у них было лет 20-30, ну хотя бы 10… С учетом их финансового ресурса… Но у них, такое впечатление, что и двух лет нет. И когда все рухнет, удержать ситуацию не получится, просто некому это делать. А Трамп и компания (то есть элита альтернативного глобального проекта) просто свалят все на банкиров и вычистят территорию начисто. К слову, не исключено, что в этом направлении думает и Путин. И как с этим бороться?



В общем, можно отметить, что деградация проектной элиты по мере развития "имперской" стадии любого глобального проекта – дело обычное. Собственно, как это было в СССР те, кто постарше, видели (а помоложе уже этого не понимают, поскольку читают нынешние книжки, которые к реальности уже имеют слабое отношение). Ну а все остальные могут видеть грустную картинку прямо перед своими глазами. Разумеется, для того, чтобы видеть это правильно, нужно очистить глаза от разного рода пропаганды, но так это все равно нужно делать, если хочешь хоть что-то реально понимать.



В общем, я лишний раз убедился, что "Лестница в небо" – очень актуальная книжка! Источник - khazin.ru

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