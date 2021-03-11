Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский

10:04 11.03.2021 Америка будет жить в условиях узаконенных выборных фальсификаций или "честных выборов"?



Владимир Овчинский



11.03.21



Каждый раз, когда я в составе российских делегаций приезжал в США, представители Госдепа, Минюста, Верховного Суда независимо от цели приезда долго и нудно объясняли нам преимущества американского выборного процесса – "самого демократичного в мире". Но теперь этот миф развеян. Случились "исторические" выборы президента США 2020 года, когда Америка разделилась на тех, кто считает, что они законно выиграли эти выборы, и тех, кто уверен, что у них победу украли путем массового мошенничества и фальсификаций.



Совершенно невразумительную позицию заняли американские суды всех уровней. 8 марта Верховный суд США отклонил последнее оставшееся возражение Трампа по результатам президентских выборов 2020 года - иск об оспаривании результатов в штате Висконсин. Суд, как это принято при отказе в рассмотрении ходатайств, вновь не объяснил своих действий. Никакие судьи не указали, что они не согласны с постановлением.



Отказ 8 марта произошел после того, как 22 февраля Верховный суд отказал серии судебных исков в отношении процессов и результатов голосования в нескольких штатах, оставшихся после недавнего цикла президентских выборов. Эти дела касались президентских выборов, состоявшихся в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Пенсильвания.



Провокация со штурмом Капитолия 6 января 2021 года только на время отвлекла демократов и республиканцев от электоральной войны. В марте она вспыхнула с новой силой.



Закон, легализующий электоральные преступления



3 марта этого года в Палате представителей Конгресса США одобрен проект Закона в интересах народа (For the People Act), который был внесен на рассмотрение конгрессменом Джоном Сарбейнсом (демократ от штата Мэриленд).



Законодательный пакет H.R.1 объемом в 791 страницу, одобренный членами 116-го Конгресса, был принят без особых дебатов. Некоторые положения, такие как обеспечение того, чтобы все машины для голосования, используемые на выборах в США, также производились в Соединенных Штатах, или расширение доступа для избирателей с ограниченными возможностями, поддерживаются обеими сторонами, но по большинству других положений демократы и республиканцы занимают непримиримые позиции.



Законопроект был одобрен 220 голосами "за" при 210 "против". Все республиканцы, кроме двух, которые не голосовали, высказались против законопроекта. К ним присоединился один демократ.



Законопроект легализует на федеральном уровне те электоральные особенности 2020 года, которые по мнению большинства республиканцев и способствовали массовым фальсификациям на президентских выборах.



Законопроект направлен на повышение явки избирателей через расширение досрочного голосования, снижение требований к их идентификации, разрешение регистрации в день выборов и требование к штатам установить автоматическую регистрацию на федеральных выборах для всех избирателей, обладающим правом голоса.



Документ также расширяет доступ избирателей к заочному и почтовому голосованию, а также устанавливает базовые правила для отправки бюллетеней и подачи заявлений на почтовое голосование.



Если этот Закон будет также принят Сенатом, то полномочия по проведению выборов от штатов перейдут федеральному правительству.



Ранее у этого документа не было шансов на то, чтобы стать законом, поскольку контролировавшие Сенат республиканцы и их лидер Митч Макконнелл называли его "ужасным законопроектом", отказывая ему в рассмотрении.



Теперь, когда места в Сенате разделены ровно пополам и его контролируют демократы, у законопроекта стало больше шансов быть принятым.



Однако он может столкнуться с перспективой обструкции (филибастера) со стороны республиканцев, для преодоления которой, по сути, требуется 60 голосов из 100.



Вот некоторые из ключевых изменений избирательного законодательства в H.R.1.



Законопроект:



предоставляет федеральному правительству право проводить выборы. Хотя Конституция США дает штатам право проводить свои выборы по своему усмотрению, демократы истолковали Конституцию в свою пользу, заявив в HR 1: "Конгресс считает, что он имеет широкие полномочия по регулированию времени, места и порядка проведения выборов в Конгресс в соответствии с пунктом 4 статьи I Конституции о выборах";



ограничивает доступ истца к федеральным судам при оспаривании HR 1. Законопроект предусматривает, что любые иски, оспаривающие конституционность HR 1, могут подаваться только в Окружной суд округа Колумбия, и все истцы будут обязаны "подавать совместные документы или быть представленным адвокатом при устном споре";



вводит обязательную автоматическую регистрацию избирателей (AVR) во всех 50 штатах (в 19 штатах в настоящее время есть AVR). Демократы называют это "модернизирующими" выборами, что означает автоматическую регистрацию любого человека, который предоставил информацию государственным органам. Он требует регистрации в тот же день и онлайн.



отменяет требования о подписи свидетелей или нотариальном заверении открепительных удостоверений. Кроме того, это заставит штаты принимать открепительные удостоверения, полученные в течение 10 дней после дня выборов;



предотвращает удаление должностными лицами избирательных комиссий лиц, не имеющих права голоса, из реестров или подтверждения правомочности и квалификации избирателей.



делает незаконными проверку адреса зарегистрированных избирателей, перекрестную проверку списков регистрации избирателей для поиска лиц, зарегистрированных в нескольких штатах, или когда-либо удаление зарегистрированных независимо от того, сколько времени прошло;



дает право Отделу по защите прав человека при Минюсте преследовать штаты в законодательном порядке, если те потребуют предъявления удостоверения личности с фотографией на избирательном участке, или посмеют удалить из списка избирателей людей, которые, по мнению штатов, не имеют права голосовать;



запрещает законы штатов об удостоверениях личности избирателей.



Это вынуждает штаты разрешать людям голосовать без удостоверений личности, и вместо этого они могут просто подписать заявление, в котором они заявляют, что они такие, какими они себя называют;



обеспечивает право голоса нелегальных иммигрантов. Законопроект защищает неграждан США от судебного преследования, если они будут зарегистрированы для участия в голосовании автоматически, и от агентств не требуется вести учет тех, кто отказался подтвердить свое гражданство;



разрешает регистрацию избирателей в тот же день: "Каждый штат должен разрешить любому лицу, имеющему право голоса, в день федеральных выборов и в любой день, когда голосование, включая досрочное голосование";



требует регистрацию для лиц моложе 18 лет: "Государства должны выполнять план по увеличению участия лиц моложе 18 лет в публичных выборах в штате";



позволяет преступникам голосовать. В законопроекте говорится, что все наказанные в уголовном порядке могут голосовать, если только они "не отбывают наказание за уголовное преступление в исправительном учреждении или учреждении на момент выборов";



легализует общенациональное голосование по почте, без удостоверения личности с фотографией. Штаты обязаны предоставлять заочное голосование по почте на выборах в федеральные органы и "не могут требовать от лица предоставления какой-либо формы удостоверения личности в качестве условия получения открепительного удостоверения личности ". Подпись свидетеля не требуется;



разрешает избирателю "назначить любое лицо для возврата запечатанного бюллетеня для заочного голосования на почту, в место сдачи бюллетеней, в избирательный офис. Возврат избирательного бюллетеня не требует какой либо компенсации в зависимости от количества бюллетеней и не может устанавливать никаких ограничений на количество проголосованных и опечатанных открепительных удостоверений, которое может вернуть любое назначенное лицо";



требует, чтобы штаты принимали любые отправленные по почте бюллетени с почтовым штемпелем до или в день выборов, если они поступят в течение 10 дней после выборов. Это позволяет штатам продлевать этот срок.



Указ Байдена



7 марта 2021 года для ускорения принятия этих изменений в Сенате Байден подписал указ по "расширению доступа избирателей к голосованию" в дополнение к готовящемуся законопроекту HR1 по изменению процедуры и регистрации избирателей.



Как сообщает Белый дом, президентский указ Байдена приказывает федеральным агентствам расширить доступ потенциальных избирателей к регистрации, дать право заключенным принимать участие в голосовании, изучить препятствия голосованию для инвалидов, улучшить проверку голосования для граждан, находящихся заграницей, в том числе военнослужащих.



Во время подписания указа Байден также призвал сенаторов принять законопроект H.R. 1. "Это знаковый, жизненно необходимый законопроект, - сказал Байден. – Я надеюсь, что Сенат сделает свое дело, и я смогу подписать законопроект".



Республиканцы категорически не приемлют этот законопроект. По словам сенатора Митча Макконнела, законопроект является "совершенно неправильным ответом" на "недоверие к нашим выборам", а демократы используют временно доставшуюся им власть, чтобы "никогда больше ее не выпускать".



Бунт прокуроров - республиканцев



Республиканские штаты возмущены. Генеральные прокуроры 20 штатов уже направили в Конгресс письмо протеста. Они написали, что "трудно представить законодательную меру, которая бы в такой степени угрожала честности проведения выборов и подрывала бы доверие избирателей". Они протестуют против того, что федералы забирают у штатов данное Конституцией право определять, как будут проходить выборы.



Генеральный прокурор Индианы Тодд Рокита, первым подписавший обращение, заявил: "Возмутительность законопроекта предает Конституцию, опасно централизует выборы в штатах и подрывает доверие к процессу выборов. Как бывший председатель Избиркома, а теперь генеральный прокурор, я знаю, что это будет катастрофой для самого представления о честности выборов и понятия один человек – один голос".



Помимо федерализации выборов, генеральные прокуроры штатов указывают на самый опасный пункт нового законопроекта: "Закон уничтожит законы об идентификации избирателей, допуская принятие заявления потенциального избирателя вместо предъявления ранее выданного удостоверения личности, подтверждающего право на участие в выборах. Это не дает никакой гарантии того, что избиратели скажут правду о себе".



В Америке удостоверение личности требуется практически везде, и единственной причиной отмены требования о предъявлении удостоверения личности при голосовании, является облегчение процедуры фальсификации выборов.



По мнению генеральных прокуроров, "это закон занимает одностороннюю позицию по определению прав штатов в проведении выборов. С учетом того, что доверие к прозрачности выборов чрезвычайно низкое, страна должна сосредоточиться на построении доверия к избирательному процессу. По всей стране выборы 2020 года породили недоверие и сомнение, и предлагаемый закон его только усугубит. Если законопроект станет законом, мы изыщем юридические возможности для защиты Конституции, сохранения суверенитета всех штатов, наших выборов и прав наших граждан".



Альтернативный законопроект о реформе выборов в штате Джорджия



Не только прокуроры – республиканцы отстаивают "честные выборы" в США. Сенат штата Джорджия принял 8 марта 2021 года законопроект о реформе выборов, который среди множества положений отменит заочное голосование без уважительной причины и ограничит отправку бюллетеней по почте определенными критериями.



Кроме того, законопроект требует идентификации избирателя для запроса открепительного удостоверения. Джорджия должна будет участвовать в негосударственной системе регистрации избирателей с участием нескольких штатов для перекрестной проверки правомочности избирателей. В настоящее время участие государства является добровольным. В законопроекте также уточняется закон о мобильных избирательных участках, в котором говорится, что эти модули должны использоваться только для замены существующих стационарных избирательных участков, а не для их дополнения.



Согласно законопроекту, будет создана горячая телефонная линия для приема жалоб и сообщений о запугивании избирателей и фальсификации выборов, которые будут рассмотрены Генеральным прокурором штата в течение трех дней. Республиканское собрание штата заявило, что горячая линия поможет укрепить доверие к избирательной системе, поскольку хозяин горячей линии, генеральный прокурор, находится отдельно от офиса, проводящего выборы, - офиса госсекретаря.



Поддержанный республиканцами законопроект был принят 29 голосами против 20. Теперь он передается в комитет по честности выборов палаты представителей, где, как ожидается, будет принят в течение следующих нескольких недель. Законопроект должен быть принят до 31 марта, чтобы иметь шанс стать законом к концу законодательной сессии 2021 года в Джорджии, при условии решения губернатора Брайана Кемпа подписать его или наложить вето.



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Электоральная война показывает, что никакого "примирения" между демократами и республиканцами в США ждать не приходится. Штабы Обамы и Байдена прекрасно понимают, что если выборный процесс останется прежним, им трудно будет повторить гигантскую операцию по фальсификации новых президентских выборов. Тем более, что штаты, где главенствуют республиканцы, наращивают сопротивление и создают правовую защиту от мошенничества при голосовании.



Фальсификацию 2020 года демократы дезавуировали провокацией штурма Капитолия. Что они предпримут для легализации фактически криминальной схемы выборов, которую они уже протащили через Палату представителей, и надеются узаконить в Сенате? Источник - завтра

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