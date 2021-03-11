 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:46 11.03.2021

Казахстанцы, обучавшиеся на гранте, должны отработать 3 года по специальности

11 марта 2021,

Студенты, магистранты и докторанты, которым предстоит в 2021 году получить дипломы об окончании университета, должны отработать по полученной специальности 3 года. Раньше такая норма касалась только молодых педагогов и врачей, теперь отрабатывать обязали всех, кто учился в бакалавриате, магистратуре и докторантуре за счет государства, вне зависимости от специальности, передает zakon.kz.

Информацию об обязательной отработке учащихся по окончании университета грантники, обучающиеся на выпускных курсах, начали получать от своих университетов в начале этого года. Мы направили официальный запрос в Министерство образования и науки РК. Публикуем ответ ведомства за подписью вице-министра Мираса Дауленова и заданные вопросы в неизменном виде.

- Начиная с какого года выпуска отучившиеся на гранте должны отработать 3 года по специальности?

- Нормы по отработке выпускников, обучившихся на основе государственного образовательного заказа, действуют:

~ с 2012 года для выпускников, поступивших в пределах квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям;

~ с 2016 года для выпускников, поступивших на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа;

~ с 2019 года для выпускников, из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, поступивших в пределах квоты;

~ с 2021 года для выпускников, обучившихся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа.

- Если студент учился на гранте и параллельно работал по специальности, засчитывается ли эта работа в качестве отработки?

- Обязательство по отработке вступает в действие после завершения обучения в организации высшего и послевузовского образования.

- Где должен отработать отучившийся на гранте? Для каких специальностей есть обязанность отработать только в госорганах или на селе? Нужно ли отработать по специальности после окончания магистратуры на гранте? Должны ли выпускники по другим специальностям отрабатывать по своим специальности 3 года?

- Согласно пункту 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 8 января 2021 года № 410-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования" внесены изменения и дополнения относительно отработки молодых специалистов (введен в действие 22 января 2021 года).

Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать соответственно в организациях образования, организациях здравоохранения, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, в ветеринарных организациях и организациях независимо от формы собственности аграрного профиля, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования.

Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях образования и организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования или научных организаций в области здравоохранения.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее трех лет в организациях независимо от формы собственности.
Граждане Республики Казахстан, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях высшего и послевузовского образования или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в государственных органах или организациях высшего и послевузовского образования, или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 6) пункта 8 статьи 26 Закона, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в регионе по месту обучения не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования.

- Куда нужно сдавать документы об отработке?

- Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки возлагается на поверенного агента уполномоченного органа в области образования – АО "Финансовый центр".

- Может ли студент-выпускник сразу по окончании университета поступить в магистратуру на грант, или он обязан 3 года отработать, а потом только может идти в магистратуру?

- Лицам, поступившим для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру освобождение от обязанности по отработке, предусмотренной пунктом 17 статьи 47 Закона предоставляется решением комиссии по персональному распределению молодых специалистов.

Подготовил Альберт Ахметов

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615448760
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