За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"

12:05 11.03.2021

№39 от 06.03.2021, стр. 3



Реформа избирательной системы Гонконга, которая должна привести к тому, что город будет "управляться патриотами", стала одной из главных тем ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). После вступления новых норм в силу сторонники Пекина, в частности, смогут избирать "относительно большую долю членов Законодательного совета" Гонконга. Таким образом Пекин рассчитывает побороть "антикитайские силы и местных сепаратистов". О возможных негативных последствиях реформы для демократии в бывшей британской колонии уже предупредили в ЕС, заверив в своей готовности "принять меры" в случае "дальнейших нарушений прав человека".



Планы реформы избирательной системы в Гонконге стали одной из главных новостей стартовавшей в пятницу четвертой сессии ВСНП 13-го созыва - высшего органа власти Китая. Проект реформы представил заместитель председателя постоянного комитета ВСНП Ван Чэнь. Речь идет об изменении численности и процедуры формирования коллегии выборщиков в Гонконге - органа, который избирает главу гонконгской администрации и в большинстве своем представлен сторонниками Пекина. Ван Чэнь пояснил, что коллегия выборщиков сможет избирать "относительно большую долю членов Законодательного совета" Гонконга и контролировать процесс выдвижения всех кандидатов в депутаты. По данным газеты South China Morning Post, также обсуждается возможность увеличения численности депутатского корпуса с 70 до 90 человек и расширения коллегии выборщиков с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. членов.



Как пояснил официальный представитель ВСНП Чжан Есуй, цель реформы - улучшить избирательную систему города, обеспечивая следование принципу "Гонконг, управляемый патриотами".

Идею столь радикальной реформы поддержала также глава администрации города Кэрри Лам, подчеркнув, что этот принцип "фундаментальный для государственного суверенитета, безопасности" и стабильности Гонконга. Ту же мысль высказал и Ван Чэнь, отметив, что "в последние годы некоторые антикитайские силы и местные сепаратисты использовали лазейки в существующих избирательных нормах, чтобы продвигать идеи независимости".



Напомним, что последние пару лет Гонконг, который в 1997 году был передан Великобританией Китаю и стал управляться в рамках курса "Одна страна, две системы", сотрясали масштабные акции протеста. С июня 2019 года жители города стали массово митинговать против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. В мае 2020 года началась новая волна манифестаций против попытки принятия центральным правительством "закона о безопасности Гонконга". В июне закон, позволяющий давать пожизненное заключение за преступления, угрожающие нацбезопасности, был принят. В США, Европе и Австралии новое законодательство встретили резкой критикой. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, в частности, заявил, что "драконовский закон уничтожил автономию Гонконга".



За своих чиновников Китай ответил США встречным списком

Заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с "Ъ" пояснил: "непатриотами" центральные власти КНР считают тех, "кто заявляет, что Гонконг не является частью Китая, и напрямую ведет переговоры с Западом об оказании давления на Пекин". При этом эксперт допустил, что оппозицию, которая будет обсуждать исключительно проблемы Гонконга и предлагать свои решения, допустят к участию в работе Законодательного совета. "Речь о проблемах экономического развития, социальных проблемах, например жилищном кризисе",- уточнил он.



Гонконгские оппозиционеры, впрочем, считают, что едва ли избирательная реформа улучшит политический климат в городе.

"Это полностью разрушает всякую надежду на демократию в будущем",- считает бывший депутат Законодательного совета Ли Чек-янь. По его словам, план Пекина таков: "Коммунистическая партия управляет Гонконгом, и только те, кто поддерживают партию, смогут играть в этом процессе какую-либо роль".



Какие планы поставил перед собой Китай на XIV пятилетку

Впрочем, число "непатриотов" в Гонконге, которые могут быть допущены к власти, и без того планомерно сокращается. Так, развернулась судебная кампания против ряда политических активистов. Сейчас, например, с использованием закона о нацбезопасности в Гонконге судят 47 человек, среди которых - бывшие законодатели от демократических партий. Их обвиняют в попытке подрыва государственной власти. По словам секретаря Гонконга по вопросам безопасности Джона Ли, они пытались парализовать работу правительства тем, что "путем сговора" летом 2020 года собирались продвинуть своих кандидатов в Законодательный совет.



"Сегодня протестные настроения пошли на спад. Локальные очаги есть, конечно, они никуда не исчезли, но прежней волны нет",- заявил "Ъ" профессор НИУ ВШЭ и МГИМО Сергей Лузянин. Тем не менее, по его словам, Гонконг остается "проблемным". Эксперт отметил, что стоит ждать "дополнительной критики китайского руководства" со стороны Запада, "но совершенно понятно, что Пекин не пойдет ни на какие уступки".



То, что критики не избежать, похоже, хорошо понимают и в Пекине.

"Я хочу подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом КНР. Развитие и усовершенствование его избирательной системы целиком и полностью является внутренним делом Китая",- отметил в пятницу, еще до появления реакции со стороны Запада, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Никакое внешнее вмешательство в дела Гонконга не увенчается успехом",- добавил он.



В Евросоюзе считают иначе. В заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в пятницу, говорится о возможных "политических и экономических последствиях" реформы. В Брюсселе заверили, что готовы "принять меры" в случае "дальнейших нарушений прав человека" в Гонконге. "В случае реализации этой реформы могут возникнуть потенциальные далеко идущие негативные последствия для демократических принципов и демократически избранных представителей в Гонконге",- отметили в ЕС.



Марина Коваленко