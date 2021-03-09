Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар

12:15 11.03.2021

Всенародный хашар состоится 13 марта

В предстоящую субботу, 13 марта, состоится всенародный благотворительный хашар. Рабочую группу по его проведению возглавил первый вице-премьер Ачилбай Раматов.



Согласно распоряжению правительства от 10 марта в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства махаллей 13 марта по всему Узбекистану пройдет всенародный благотворительный хашар, сообщило УзА.



Рабочую группу по проведению хашара возглавил первый вице-премьер Ачилбай Раматов.



Особое внимание во время хашара будет уделено благоустройству махаллей, населенных пунктов, многоэтажных домов и придомовых территорий, гузаров, скверов, мест поклонения, кладбищ и детских площадок, говорится в сообщении.



Под девизом "Мой подарок махалле - 30 деревьев" пройдет посадка саженцев цветов, фруктовых и декоративных деревьев, побелка и формовка деревьев во всех районах и махаллях.



Запланировано проведение и других видов общественных работ по благоустройству, однако при этом строго запрещено привлекать участников хашара к ремонтным, строительным и сельхозработам.



Кроме того, с 2018 года запрещено проводить работы на автомагистралях, дорогах с оживленным автомобильным движением, водоемах, строительных площадках, крышах зданий и сооружений, опасных производственных объектах, а также в других местах, где жизнь или здоровье участников хашара могут подвергаться опасности.



К участию в хашаре запрещено привлекать в принудительном порядке, административное принуждение к труду грозит штрафом.