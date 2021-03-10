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Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:50 11.03.2021

И снова Камала Харрис продемонстрировала миру, что обладает намного большими полномочиями, чем предполагает ее должность. Когда Байден был вице-президентом, ему такое даже и не снилось. Читатели размышляют, сколько времени нынешний президент США пробудет на своем посту: год, быть может, два? А что потом? По мнению большинства, он просто сделает, что ему повелят.
Fox News (США): вице-президент США Камала Харрис снова самостоятельно провела телефонный разговор с мировым лидером
Харрис поговорила с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг

Морган Филлипс (Morgan Phillips)

Во вторник, 9 марта, вице-президент США Камала Харрис снова провела телефонный разговор с лидером иностранного государства - независимо от президента Байдена.

Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг (Erna Solberg). В ходе разговора Харрис заверила ее "в приверженности углублению крепкого альянса между Норвегией и Соединенными Штатами".

"Вице-президент поблагодарила премьер-министра Норвегии за тесное партнерство с Соединенными Штатами в области безопасности и щедрый вклад в усилия по развитию и обеспечению безопасности здравоохранения во всем мире", - говорится в официальном сообщении.

ivi.ru
Ранее Харрис самостоятельно разговаривала по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху - это случилось вскоре после того, как Байден лично позвонил французскому и канадскому лидерам.

Менее чем через два месяца после начала работы в новой администрации частые самостоятельные телефонные разговоры Харрис - без участия президента - с мировыми лидерами свидетельствуют о том, что, она, скорее всего, будет глубоко вовлечена даже во внешнюю политику, хотя практически всю свою карьеру она проработала в сфере внутренней политики. Многие мировые лидеры вполне могут рассматривать вице-президента как наиболее вероятную преемницу Байдена, и они будут стремиться построить с ней отношения.

"Все будут воспринимать ее как потенциального президента, ожидающего вступления в должность, - сказал один европейский дипломат изданию Politico в феврале. - В гораздо большей степени, чем при предыдущих президентах".

Харрис также участвовала в первой двусторонней встрече новой администрации Байдена между США и Канадой - когда Байден занимал должность Харрис, ему такая возможность не представилась.

При президенте Трампе вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) время от времени разговаривал напрямую с иностранными лидерами по телефону, однако президент предпочитал звонить сам. В течение последнего года на своей должности Пенс ни разу не разговаривал с иностранными лидерами по телефону, но в 2019 году он разговаривал с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с президентами Украины и Колумбии. В 2018 году он побеседовал по телефону с премьер-министром Ирака и с президентом Колумбии (впервые), а в 2017 году он разговаривал с президентами Аргентины и Австралии.

В период работы администрации Обамы Байден часто брал на себя функции посла президента за рубежом, опираясь на свой многолетний опыт работы сначала членом, а затем и председателем комитета Сената по международным отношениям. До него Дик Чейни (Dick Cheney) определял внешнеполитические приоритеты администрации президента Джорджа Буша-младшего.
В пятницу, 12 марта, Байден должен провести виртуальную встречу с представителями стран Четырехстороннего диалога по безопасности - Австралии, Японии и Индии. Это станет первой многосторонней встречей, которую Байден проведет в качестве президента.

В феврале Байден побеседовал с Нетаньяху - после того, как отсрочки в проведении этого разговора стали вызывать вопросы.

Президент уже успел провести целый ряд телефонных разговоров с друзьями Америки по всему миру, включая лидеров Канады, Великобритании, Франции, Японии, Мексики, Германии, Южной Кореи, а также с несколькими противниками, включая китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Комментарии читателей:

66-68VietmenVet: Довольно трудно поверить, что 80 миллионов человек ЯКОБЫ проголосовали за команду Байден/Харрис, понимая, что страной будет руководить Харрис, пока Байден будет у себя в подвале. С учетом того, что Харрис набрала менее 2% голосов на праймериз, все это кажется еще более невероятным.

ProudCapitalist1234: Несомненно, вы позволили своей ненависти к Трампу ослепить вас. Кандидат, который дважды провалился на выборах, которого ловили на лжи и плагиате, который, очевидно, страдает от деменции с ранним началом и который не смог собрать на свой митинг более 300 человек, вдруг набирает 80 миллионов голосов? Ненавидите Трампа? Отлично. Но вы проголосовали за человека, который поднимает налоги, наводняет страну незаконными мигрантами, сокращает количество рабочих мест. И все потому, что вам не нравилось, как кто-то выглядит и говорит. Президент должен защищать страну, а не подрывать ее.

JamesRockon: Спустя четыре года безумной ярости было совершенно неважно, кто станет кандидатом от Демократической партии. Подавляющее большинство голосов за демократов были отданы ПРОТИВ Трампа, а не за Байдена.

TomTerrific: Нам не стоило привыкать к тому, что мы посмешище всего "свободного мира". Первым нас такими сделал Обама, а теперь нас такими делает труп, играющий роль президента.

Waterfront2000: Все это было заранее спланировано. Харрис была предпочтительным кандидатом национал-социалистической Демократической партии. Однако она пришла последней на праймериз, и ей пришлось сдаться, потому что идиота никто никогда не выбрал бы. Байдена сделали кандидатом, чтобы он выполнил функцию троянского коня. Он уже не слишком вменяем, поэтому его легко можно контролировать. Байден пробудет на своем посту год, в лучшем случае два. Ему скажут уйти в отставку, и он сделает заявление. Даже не нужно будет обращаться к 25-й поправке. Он сделает то, что ему скажут.

Trampoliner: Я голосовал за президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Я очень счастлив, что голосовал за президента Байдена, и меня совершенно не смущает, что вице-президент Харрис принимает звонки от иностранных лидеров. Президента Байдена глубоко уважают во всем мире.

Tryandmakesense ответил Trampoliner: Отлично. А вы понимаете, что вы поставили человека с глубоким старческим слабоумием на самую влиятельную должность в мире? Все будет хорошо до тех пор, пока не потребуется принять серьезное решение. И тогда начнется хаос.

Noneyabusiness924: О том и речь. Многие не думали ни о чем, кроме как убрать Трампа с поста президента, потому что ВСЕ были слишком близоруки и глупы, чтобы увидеть полную картину. Харрис не компетентна ни на каком уровне, и она коррумпирована. Вот кто теперь будет определять внешнюю политику США.

Dachshundsrule: Надеюсь, люди, голосовавшие против личности президента Трампа, понимают, что они сделали с нашей страной. Открытая граница - это только начало.

Techman54: Не понимаю, почему все так переживают. СМИ, доктор Джилл и самые разные новостные организации заверили нас, что Джо классный. Что у нас не могло быть более компетентного президента или вице-президента. Не позволяйте вашим глазам обманывать вас! Все отлично!

Rayj522: Джо Байден - президент только номинально. Пока он следует инструкциям, делает то, что ему говорят, и подписывает то, что кладут перед ним на стол, ему позволят играть роль президента. В противном случае либералы уцепятся за 25-ю поправку, и Харрис станет президентом. Либералы хотели, чтобы президентом стала Харрис, но они не смогли провести ее через праймериз. И скоро она станет президентом.

Оригинал публикации: VP Kamala Harris takes another solo call with a world leaderОпубликовано 10/03/2021

Источник - иноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615456200
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