 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.03.2021
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15  Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар

12:05  За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"
10:46  Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:14  Полковника КНБ Казахстана Арыстана посадили на 6 лет. Оказался мошенником
10:04  Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский
09:17  В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин
08:02  Почему все протесты против капитализма обречены на неудачу? - Дм.Буянов
07:59  Иран указал США границы дозволенного на переговорах, - Г.Петров
07:56  За афганских гостей соперничают Москва и Стамбул, - "НГ"
07:40  Появятся ли американские ракеты у берегов Китая? - А.Кошкин
01:30  Чем Йемен успокоится: почему ситуацию в стране решат только переговоры
01:11  Инвесторы обходят Туркменистан стороной, - В.Панфилова
00:54  Японские ученые массово мигрируют... в Китай. Борьба за таланты и умы
Среда, 10.03.2021
21:54  Американцы согласились принять посланцев Си Цзиньпина. Главы дипломатии США и КНР готовятся к первым всеобъемлющим переговорам
21:51  Власти России показали "Твиттеру" "большого брата", - "НГ"
21:48  Глава КырКонстСовещания Борубашов: Парламент превратился в представительство базаркомов и банкиров
21:00  Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от SpaceX. Летим на Юпитер!
18:52  Сирийская армия выбила боевиков из Тафаса на юге страны
18:42  На Донбасс-фронте снова идет бой. Укры бьют по Золотому
18:21  В Китае славят Героя - таджика-пограничника и депутата Парламента Раззини Байка, погибшего при спасении детей из пещеры
18:09  Пашинян и исторические грабли дашнаков, - С.Тарасов
18:03  Удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии, - Г.Мирзаян
17:57  Разбившегося на байке зятя Мирзиеева лечат в Южной Корее
16:52  Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС "Аккую"
14:51  1-м замом УзбВодхоза стал "техасский мальчик" Азим Назаров
12:57  "Единоборство" и "казкша курес"... КазМинСпорт утвердил официальный список "национальных видов спорта"
12:52  Не дождетесь: Москва мечтает о китайско-американской торговой войне из зависти? - М.Морозов
12:44  ЕлбаНЭП. В Казахстане утвержден "Национальный план развития страны до 2025 года"
12:03  Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов, - И.Кармазин
12:00  В строящемся комплексе Nest One в Tashkent City пожар
11:57  Вышло блоком: протестующие в Ереване строят баррикады у парламента, - Э.Байназаров
11:54  "Украину ждет диктатура... клоунов", - К.Бондаренко
11:29  Стратегический союз Москвы и Пекина "делает" евразийскую геополитику, - В.Павленко
10:18  Вместо уличного "Ордо-активиста" Миярова Чуйскую область Киргизии возглавил Тентишев - "основатель Азиатского медицинского института имени Тентишева"
09:34  Der Spiege: Hasta la vista, baby... Началась мировая гонка боевых роботов
09:25  Отстой застоя. О проблемах российских элит, - М.Хазин
08:57  1-м замом СовБеза Киргизии стал армейский полковник Надырбеков
08:34  КырКадры. Новоназначенный губер Таласской области Нарбеков, как выяснилось, давно и незаконно владеет турфирмой
08:31  Вирус не отступает. Нур-Султан и Алматы вернулись в "красную" зону по КОВИ
08:21  Умерла Народная артистка СССР композитор Людмила Лядова
01:55  Куда ведет тупик? Афганистан на пороге новой большой войны, - В.Кравцов
00:30  Санкции против Коломойского могут дестабилизировать Украину, - Т.Ивженко
00:28  Ливан на грани разрушения. Местным элитам ради спасения страны надо прекратить распри, - Н.Плотников
00:15  Персидский мотив: Россия предложила механизм сближения США и Ирана
00:07  ""Новая мораль". На Западе происходит стремительная трансформация межчеловеческих отношений, - С.Князев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
13:35 11.03.2021

Статья издания La Jornada - это положительный отзыв о книгах российского военного специалиста Андрея Мартьянова о США. Его работы хвалил даже бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана. В своей третьей книге Мартьянов предсказывает распад США и представляет читателям доказательства - признаки будущего краха.
La Jornada (Мексика): под увеличительным стеклом
"Распад" США - с точки зрения военного специалиста из России Андрея Мартьянова

11.03.202141804
Альфредо Халифе-Раме (Alfredo Jalife-Rahme)
Различные авторы, представляющие верхушку американского общества, не раз затрагивали тему "распада" США. Например, Джоэл Гарро (Joel Garreau), в 1989 году опубликовавший книгу "Девять народов Северной Америки", или Колин Вудард (Colin Woodard), написавший труд под названием "Американские нации: история одиннадцати конкурирующих региональных культур Северной Америки", который был издан в 2011 году. Зарубежные авторы тоже писали на эту тему. В 2008 году российский политолог Игорь Панарин предсказал, что США распадутся на шесть частей, а норвежец Йохан Галтунг (Johan Galtung), который предвидел распад СССР, даже указал точную дату краха Соединенных штатов - 2020 год.

Недавно Белый дом опубликовал Руководство по национальной стратегической безопасности, в котором основной упор сделан на занятие оборонительных позиций, а также на сотрудничество с Китаем и Россией в сфере "стратегической стабильности".

Кроме того, важно рассказать об Андрее Мартьянове, директоре лаборатории в аэрокосмической компании, служившем в советских ВМС, чья первая книга "Потеря военного превосходства: близорукость американского стратегического планирования" имела широкий резонанс.

Затем Мартьянов опубликовал вторую книгу - "(Настоящая) революция в военном деле".

В своей третьей книге - "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", которая выйдет 1 мая, автор пишет, что США переживают этап глубоких преобразований, ведь если взглянуть на все критерии, свидетельствующие о наличии "власти", то из-за возвышения России и Китая, Соединенные штаты оказались далеко позади.

Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts), бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, который весьма критически относится к финансовой глобализации, был восхищен безупречными выводами Андрея Мартьянова о США. "Он показывает, что распад США необратим, поскольку главные виновники проблем, разрушающих страну, - это правящие элиты".

Автор досконально изучает причины катастрофического упадка, который переживают Соединенные штаты во всех сферах деятельности. Среди них он выделяет деиндустриализацию экономики. В то же время он отмечает, что единственный источник роста, а именно сланцевая нефть и использование варварского способа ее добычи, гидроразрыва пласта, совсем скоро окончательно иссякнет.

Я не знаю, затрагивает ли Андрей Мартьянов тему невероятной посадки на Марс марсохода "Персеверанс" или переход на чистые источники энергии, который Байден хочет осуществить в ближайшие 30 лет.

Тем не менее Мартьянов указывает на огромный риск "реального распада" США из-за того, что разногласия на этнической и идеологической почве с каждым днем только усиливаются.

Он считает, что самая глубокая "тектоническая плита" американского общества связана с культурой: речь идет о "самопровозглашенных" элитах западного и восточного побережий, политической корректности, пропитавшей саму ткань общества, и идеологии превосходства белых англосаксонских протестантов.

Андрей Мартьянов также много рассказывает об известном политологе Дмитрии Орлове, занимающемся исследованиями рисков краха нашей цивилизации, и отмечает, что "США уже терпят крах".

По словам другого автора под псевдонимом The Saker, последняя книга трилогии Мартьянова показывает, что США перестали быть "мировым гегемоном" и сейчас переживают упадок в самых разных сферах. Наиболее отчетливо "распад" государства виден в десяти из них. 1. Потребление. 2. Потреблудие (психологическая болезнь, которой подвержена богатая молодежь). 3. Геоэкономика. 4. Энергетика. 5. Производство. 6. Западные элиты. 7. Поражение в гонке вооружений. 8. Господство над всеми, в том числе американцами. 9. Быть или не быть. 10. Вывод: ничего выдающегося, ни свободы, ни процветания. Это что не США?

Андрей Мартьянов доказывает, что "правящие элиты" врут гражданам о реальном положении дел, и все это очень похоже на крушение Титаника, которое все считали "невозможным". Кроме того, автор отмечает, что "распад СССР и экономический крах, последовавший за ним, многому научили россиян, а еще оставили привкус унижения от потери власти. То же сейчас переживают и Соединенные Штаты".

В заключение Мартьянов говорит, что "кризис в США имеет систематический характер", а "американские элиты необразованны и невежественны, им не знакомо понятие культуры, и живут они словно загипнотизированные десятилетиями собственной пропаганды, которую они принимают за действительность".

Теперь главная отличительная черта кибер-банкократии Америки, политика которой основана на плутократии, - это не богатство, а совершенная неспособность увидеть, что происходит вокруг.

Ничто не ново под луной - и все империи приходят в упадок.

Оригинал публикации: La Jornada: Bajo la lupaОпубликовано 10/03/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615458900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Социальным предпринимателям окажут системную поддержку - Маулен Ашимбаев
- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" назвала беспределом действия мониторинговой группы, оштрафовавшую в г.Текели на 670 тыс.тенге предпринимателя-многодетную мать
- В Алматы выставляют на торги стратегические городские объекты
- В Комитете Мажилиса обсуждены вопросы реализации Закона о Национальной гвардии
- "Ак жол": действия минздрава привели к дефициту лекарств
- Выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у 5 крупных производителей подсолнечного масла
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  