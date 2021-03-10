"Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова

13:35 11.03.2021

Статья издания La Jornada - это положительный отзыв о книгах российского военного специалиста Андрея Мартьянова о США. Его работы хвалил даже бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана. В своей третьей книге Мартьянов предсказывает распад США и представляет читателям доказательства - признаки будущего краха.

La Jornada (Мексика): под увеличительным стеклом

"Распад" США - с точки зрения военного специалиста из России Андрея Мартьянова



11.03.202141804

Альфредо Халифе-Раме (Alfredo Jalife-Rahme)

Различные авторы, представляющие верхушку американского общества, не раз затрагивали тему "распада" США. Например, Джоэл Гарро (Joel Garreau), в 1989 году опубликовавший книгу "Девять народов Северной Америки", или Колин Вудард (Colin Woodard), написавший труд под названием "Американские нации: история одиннадцати конкурирующих региональных культур Северной Америки", который был издан в 2011 году. Зарубежные авторы тоже писали на эту тему. В 2008 году российский политолог Игорь Панарин предсказал, что США распадутся на шесть частей, а норвежец Йохан Галтунг (Johan Galtung), который предвидел распад СССР, даже указал точную дату краха Соединенных штатов - 2020 год.



Недавно Белый дом опубликовал Руководство по национальной стратегической безопасности, в котором основной упор сделан на занятие оборонительных позиций, а также на сотрудничество с Китаем и Россией в сфере "стратегической стабильности".



Кроме того, важно рассказать об Андрее Мартьянове, директоре лаборатории в аэрокосмической компании, служившем в советских ВМС, чья первая книга "Потеря военного превосходства: близорукость американского стратегического планирования" имела широкий резонанс.



Затем Мартьянов опубликовал вторую книгу - "(Настоящая) революция в военном деле".



В своей третьей книге - "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", которая выйдет 1 мая, автор пишет, что США переживают этап глубоких преобразований, ведь если взглянуть на все критерии, свидетельствующие о наличии "власти", то из-за возвышения России и Китая, Соединенные штаты оказались далеко позади.



Пол Крейг Робертс (Paul Craig Roberts), бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, который весьма критически относится к финансовой глобализации, был восхищен безупречными выводами Андрея Мартьянова о США. "Он показывает, что распад США необратим, поскольку главные виновники проблем, разрушающих страну, - это правящие элиты".



Автор досконально изучает причины катастрофического упадка, который переживают Соединенные штаты во всех сферах деятельности. Среди них он выделяет деиндустриализацию экономики. В то же время он отмечает, что единственный источник роста, а именно сланцевая нефть и использование варварского способа ее добычи, гидроразрыва пласта, совсем скоро окончательно иссякнет.



Я не знаю, затрагивает ли Андрей Мартьянов тему невероятной посадки на Марс марсохода "Персеверанс" или переход на чистые источники энергии, который Байден хочет осуществить в ближайшие 30 лет.



Тем не менее Мартьянов указывает на огромный риск "реального распада" США из-за того, что разногласия на этнической и идеологической почве с каждым днем только усиливаются.



Он считает, что самая глубокая "тектоническая плита" американского общества связана с культурой: речь идет о "самопровозглашенных" элитах западного и восточного побережий, политической корректности, пропитавшей саму ткань общества, и идеологии превосходства белых англосаксонских протестантов.



Андрей Мартьянов также много рассказывает об известном политологе Дмитрии Орлове, занимающемся исследованиями рисков краха нашей цивилизации, и отмечает, что "США уже терпят крах".



По словам другого автора под псевдонимом The Saker, последняя книга трилогии Мартьянова показывает, что США перестали быть "мировым гегемоном" и сейчас переживают упадок в самых разных сферах. Наиболее отчетливо "распад" государства виден в десяти из них. 1. Потребление. 2. Потреблудие (психологическая болезнь, которой подвержена богатая молодежь). 3. Геоэкономика. 4. Энергетика. 5. Производство. 6. Западные элиты. 7. Поражение в гонке вооружений. 8. Господство над всеми, в том числе американцами. 9. Быть или не быть. 10. Вывод: ничего выдающегося, ни свободы, ни процветания. Это что не США?



Андрей Мартьянов доказывает, что "правящие элиты" врут гражданам о реальном положении дел, и все это очень похоже на крушение Титаника, которое все считали "невозможным". Кроме того, автор отмечает, что "распад СССР и экономический крах, последовавший за ним, многому научили россиян, а еще оставили привкус унижения от потери власти. То же сейчас переживают и Соединенные Штаты".



В заключение Мартьянов говорит, что "кризис в США имеет систематический характер", а "американские элиты необразованны и невежественны, им не знакомо понятие культуры, и живут они словно загипнотизированные десятилетиями собственной пропаганды, которую они принимают за действительность".



Теперь главная отличительная черта кибер-банкократии Америки, политика которой основана на плутократии, - это не богатство, а совершенная неспособность увидеть, что происходит вокруг.



Ничто не ново под луной - и все империи приходят в упадок.



Оригинал публикации: La Jornada: Bajo la lupaОпубликовано 10/03/2021