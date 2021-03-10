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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:37 11.03.2021

Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию
Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию
11 марта 2021, Евгений Погребняк

Миллионы жителей стран Средней Азии мечтают приехать на заработки в Россию – а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов, среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну – и когда это все-таки произойдет?

Больше миллиона рабочих рук сегодня требуется только одному сектору российской экономики – строительству, не говоря уж о прочих. Для восполнения этого дефицита Минстрой дорабатывает специальный механизм, который позволит вернуть на российские стройки зарубежных работников – мигрантов из Средней Азии.

Как известно, после начала пандемии коронавируса среднеазиатские трудовые мигранты стали массово возвращаться из России домой. Так, по ряду оценок, из страны уехало около полутора миллионов человек. А по данным МВД РФ, в прошлом году число зарегистрированных мигрантов в России сократилось вдвое. Если в 2019 году на миграционном учете было 19,5 млн иностранцев, то в 2020 году их стало всего 9,8 миллиона. В результате после снятия большинства карантинных мер в России возник дефицит рабочих рук.

Зато в странах Средней Азии наблюдается ровно обратная картина. И до коронавируса там были проблемы с наличием высокооплачиваемой работы. Сейчас ситуация еще более ухудшилась, так как местная экономика не может восстановить докризисные показатели. В результате резко выросло число желающих поехать на заработки за границу, прежде всего – в Россию. Но теперь сделать это стало непросто, на среднеазиатский регион по-прежнему распространяются транспортные ограничения, введенные для реализации карантинных мер.

Требуются миллионы рабочих рук

Эта диспропорция обсуждается в России на высшем государственном уровне. В частности, на недавнем совещании по совершенствованию миграционной политики на проблему дефицита мигрантов обратил внимание заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики, это касается сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора" […> "нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах", – передает ТАСС слова Медведева.

По ряду оценок, сейчас России требуется на работу несколько миллионов мигрантов. С просьбами о разрешении привезти мигрантов в Россию к федеральным властям обращаются и региональные чиновники, и бизнесмены. В частности, об этом просят золотодобытчики, строители, фермеры.

Минсельхоз РФ также опасается срыва весенне-полевых работ и попросил разрешить въезд в страну иностранных специалистов для работы в агропромышленном комплексе. Мотивируя это тем, что местные жители не хотят трудиться в этой сфере даже за повышенную плату. Некоторые частные компании, не дожидаясь снятия карантина, пытаются самостоятельно привезти рабочих из Средней Азии. Об этом, в частности, велись переговоры с властями Узбекистана.

В Киргизии после с трудом пережитого 2020 года тоже пытаются отправить своих граждан на заработки за рубеж. Один из депутатов парламента предложил оригинальный способ для отправки мигрантов в Москву. "Мы не можем разобраться с авиасообщением. Надо будет эшелоном, на поезде наших ребят доставить туда. Нашему правительству билеты необходимо субсидировать, надо будет взять и в рублях проезд оплатить, чтобы они могли в течение последующих двух лет оплатить сами", – заявил киргизский парламентарий.

Влияние коронавируса

Парадоксально, но при таком спросе на трудовые ресурсы в самой России есть проблемы с безработицей. Кроме того, из среды мигрантов вырастают этнические преступные группировки, вызывая дополнительное раздражение местного населения. Тем не менее текущая сложившаяся модель экономики требует приток иностранной рабочей силы.

"За последние тридцать лет в России сложилась ситуация, когда некоторые отрасли экономики не были востребованы местным населением в силу тяжелого физического труда или низкой оплаты", – сообщила газете ВЗГЛЯД директор Информационно-аналитического центра "Евразия-Поволжье" Мария Лапенко. По мнению эксперта, проводимая вакцинация и восстановление экономики способствуют спросу на рабочие руки. Вопреки некоторым опасениям, это не должно привести к обострению социальной обстановки.

"С начала пандемии Россия создавала условия для того, чтобы мигранты не покидали страну, автоматически продлив им разрешение на пребывание в РФ. Сейчас настал тот период, когда стали задумываться о начале сезона сельхозработ, о возобновлении прежних темпов строительства. Нормализация санитарно-эпидемиологической ситуации этому способствует. Сложились условия, когда число мигрантов можно было бы вернуть на доковидный уровень.

После распада СССР миграция стала обычной составляющей, и я не думаю, что после коронавируса что-то принципиально изменилось. Из России мигранты полностью не уезжали, просто их количество сократилось. Поэтому я не вижу здесь серьезных причин для потенциального обострения отношений между ними и местными жителями. Другое дело, что пандемия еще не закончилась, и тех мигрантов, которые хотят к нам приехать, необходимо заблаговременно вакцинировать у них на родине", – полагает Лапенко.

Недоступные билеты

После возобновления авиасообщения России со среднеазиатскими странами, в этих странах сразу выстроилась очередь из желающих поехать на заработки или по другим делам (например, для получения образования). Но сделать это теперь не просто. Количество авиарейсов сократилось, для Киргизии и вовсе утвердили минимальную квоту – три рейса в неделю от "Аэрофлота" (до недавнего времени их было два) и один рейс от местной авиакомпании.

Кроме того – и это еще более важно, цены на билеты взлетели примерно в пять раз. Если до пандемии в Москву можно было прилететь за 10-15 тысяч рублей, то теперь цены колеблются в районе 40-60 тысяч рублей. Многим не по карману такие расходы, к тому же вернувшиеся домой мигранты зачастую сидели на карантине без работы и не могли делать накопления для обратной поездки.

Организованный набор трудовых мигрантов с чартерными рейсами мог бы решить транспортные проблемы и уменьшить нелегальную миграцию. Ведь в таком случае часть транспортных расходов берет на себя работодатель, а сами мигранты получают гарантии трудоустройства.

"Я разговаривал с людьми, которые хотели бы поехать в Россию. По их словам, сейчас для такой поездки требуется две-три тысячи долларов – для покупки авиабилетов и обустройства, которое сейчас в России стоит гораздо дороже, чем до пандемии.

– сообщил газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Научно-исследовательского института этнологии из Бишкека Игорь Шестаков. – Ситуация с мигрантами – это не только экономический фактор, но и серьезный вызов общественно-политической стабильности для стран Средней Азии. Только в Киргизии на конец 2020 года каждый пятый житель считался безработным. Такая ситуация дает возможность определенным политическим силам использовать безработных в целях дестабилизации обстановки".

Когда настанет свобода передвижения?

В недалеком будущем появится новый барьер для проникновения мигрантов в Россию – приезжающие должны быть привиты от коронавируса. В Средней Азии вакцинация должна начаться в течение весны. Количество вакцин должно хватить всем желающим. В Казахстане уже развернуто производство "Спутника V", также рассматривается вопрос о производстве российской вакцины в Киргизии. Узбекистан же договорился с Китаем о создании совместной вакцины.

В первую очередь ограничения на приезд в Россию, как ожидается, будут сняты с Казахстана, поскольку его небольшое население можно вакцинировать относительно быстро. Аналогичная ситуация с соседней Киргизией. Этим двум странам – членам ЕАЭС ограничения должны снять в первую очередь. Однако больше всего мигрантов в Россию приезжает из Узбекистана и Таджикистана, в котором живет соответственно 34 млн и 9 млн человек – их вакцинировать не так просто, и они не члены ЕАЭС.

Летом, когда начнется пик строительных работ, должны открыть и железнодорожное сообщение для всех желающих. В итоге, как прогнозируют эксперты, в лучшем случае мигранты из Средней Азии смогут приехать в Россию разве что ближе к осени.

Источник - vz.ru
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