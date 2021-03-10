Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов

14:06 11.03.2021 Как "русской женщине" Маниже не врезаться в стену

Петр Акопов

обозреватель РИА "Новости"

10 марта 2021,

"Евровидение" вновь яростно обсуждают, хотя за последние годы уже много раз призывали забыть и забить на этот конкурс, продвигающий глобальную англосаксонскую повестку. Тем более что отбор на него от России идет непонятно как.



Но в этом году снова голосовали зрители, сказалось долгое отсутствие из-за пандемии всех видов массовых шоу, в общем, к скандалу все было готово. И выбор не подкачал – как только было объявлено о том, что в мае в Роттердам поедет певица Манижа, начались разборки.



Манижа Сангин не бездарна и не сказать, что совсем никому не известна – она впервые прославилась еще в 15-летнем возрасте, то есть почти столько же лет назад, когда выступала под именем Ру.Кола. Потом она, правда, исчезла – и новая волна ее популярности стала подниматься в 2017-м.



А вот теперь Манижа едет от России на "Евровидение" с песней Russian Woman. То есть таджичка с российским паспортом споет на евроконкурсе про русскую женщину. Так начался скандал.



Сама Манижа считает себя непонятно кем, неслучайно одна из ее песен называется "Недославянка-недотаджичка". С трех лет она живет в России, и, хотя до восьми лет плохо говорила по-русски, сейчас и поет, и думает на русском, и говорит, что патриот и обожает Россию.



Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Сангина из европеизированной и советизированной таджикской семьи – прабабушка первой в Таджикистане сняла паранджу, да и сейчас для нее большая, пусть и не очень типичная восточная семья очень важна (не случайно мама – ее продюсер), но все же она продукт космополитичного времени и среды. Точно такими же космополитами выросли и некоторые ее этнически русские сверстники в Москве – тем более те, кто, как и Манижа, несколько лет прожил в Лондоне (а она три года работала в европейском музыкальном проекте-конкурсе, который ничем не завершился). Так что проблема не в крови.



Русский народ способен впитать и переварить представителя любой нации – кроме категорически не поддающихся ассимиляции китайцев. Манижа в этом смысле вполне может самими русскими считаться обрусевшей, тем более если она сама себя такой считает.



Но что будет петь Манижа от лица России?



Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

Ждем мы корабля, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла...

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за тридцать, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что не хочешь

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами – не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е.



И это тоже из "Русской женщины" – припев у нее на английском, так что тут обратный перевод:



Каждой русской женщине нужно знать (Ха, ха)

Ты достаточно сильна, чтобы врезаться в стену.



Это не радикальный феминизм, но совершенно конкретная "борьба за права женщин", то есть всеми силами продвигаемая сейчас по всему миру глобалистская повестка. И сама Манижа не скрывает этого. Комментируя свою победу в национальном отборе, она сказала, что это "своего рода гимн непростой женской судьбе":



"В песне нашел отражение весь тот путь, который русская женщина проделала за последние пару столетий: от крестьянской доли до работы на фабриках, от полета в космос до права голоса на выборах и возможности самой принимать участие в политической жизни".



Какое отношение это имеет к России, к нашим реальным проблемам? Да вы что, самое прямое, такое же, как и "рост домашнего насилия", "ксенофобия", "бесправие мигрантов", "дискриминация секс-меньшинств", "бодипозитив". Обо всем этом говорит, а о чем-то и поет Манижа – и не только поет, но и решает "проблемы" в качестве общественного активиста.



С декабря прошлого года Сангина – посол доброй воли управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Между прочим, первый посол из России. Почему русские не интересуются различиями между таджиками и киргизами, удивляется Манижа. Почему дети мигрантов бесправны? Я хочу, говорит Манижа, чтобы они не боялись и учились, потому что они – будущее этой страны.



Еще она записывает ролики в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, поет песню "Мама" в рамках борьбы с семейным насилием, то есть отрабатывает всю повестку. Причем вполне искренне, как ей кажется, не по заказу, а по зову своей души.

Да, у Манижи есть свои взгляды и свой опыт, и она честно о нем рассказывает. Например, о том, как влюбилась в мальчика, а он оказался геем и боялся ей признаться, потому что она, по ее словам, была гомофобкой. Поэтому ей сейчас кажется, что очень важно, чтобы никто не боялся скрывать свою ориентацию – о чем и говорит, а ее позицию уже используют для банальной агитации и пропаганды.



Правда, с семейным насилием Манижа у себя дома не сталкивалась, но знает, что эта проблема есть в мусульманских семьях. Рассказывает про своих таджикских родственников – однако клип на ее песню "Мама" (хотя снят в Грузии в американской манере) посвящен России и заканчивается такими цифрами про нашу страну: "Ежегодно от домашнего насилия гибнет от 12 до 14 тысяч женщин. Одна женщина умирает каждые 40 минут".



Певица предлагает скачать созданное при ее участии бесплатное приложение для помощи жертвам домашнего насилия. Все бы хорошо – вот только зачем эти абсолютно лживые и много раз опровергнутые цифры? Ведь в России в год всего гибнет от 8 до 11 тыс. женщин, и даже по натянутым данным ООН "в результате преступного насилия" набирается чуть более 3 тыс., а другие подсчеты дают цифру менее 1 тыс.



Но врет не Манижа – врут с помощью Манижи. Ее "друзья" активно используют выпускницу психологического факультета РГГУ для формирования общественного мнения – ведь ей доверяют, к ней прислушиваются. Неглупая, искренняя, небезразличная, с "активной социальной позицией", она становится если не гуру, то авторитетом для множества молодых. А после "Евровидения" о ней узнает каждый ребенок в нашей стране.



Так эффективность использования Манижи возрастет на порядок, зачем ее посылали на "Евровидение", забудется, а посылали ведь, чтобы показать, что в России тоже есть прикольные певицы с полным набором правильных взглядов. Причем вовсе не радикальных по форме: Манижа ведь не отталкивающая радикальная феминистка, а вполне гетеросексуальная и даже во многом патриархальная девушка с моральным стержнем, решившая множество своих психологических проблем (например, после того как была в школе изгоем, но, кстати, далеко не из-за национальности), ищущая и думающая.



Но ее так плотно обкладывают и вовлекают в "актуальную повестку" – от ЛГБТ до семейного насилия, что вырваться ей будет очень тяжело. Для этого нужно действительно стать "русской женщиной" – не из песни, а из жизни. Бороться с насилием над телом модно и выгодно – а вот бороться с насилием над сознанием (что личным, что целой нации) гораздо сложнее.



Впрочем, прогрессивная тусовка может оттолкнуть Манижу одним своим лицемерием, которое она хорошо чувствует. И уже начинает о чем-то догадываться. Вот как она описывает в одном из интервью свою борьбу за права ЛГБТ:

"Вот ты вспомнила, как я поддерживала этот проект про ЛГБТ... Я наблюдала ад, который развернулся в комментариях после этого поста, и все время думала о том, в каком кривом мире мы живем: многие мои соратники по шоу-бизнесу скрывают свою ориентацию. Они поют песни для домохозяек по всей России, зарабатывают на них деньги. И нагло врут им про себя. И живут в этом вранье всю жизнь. То есть ты выходишь на сцену, собираешь огромную арену и поешь, как я ее любил. Но ты всю жизнь любишь не ее, а его! У тебя есть партнер, есть ребенок, которого вы сделали с суррогатной мамой! Зачем ты их предаешь? Ответ унылый: люди страшно боятся потерять аудиторию, то есть – заработок.



Это лицемерие, понимаешь? Я сижу на музыкальной премии, и со мной сидят менеджеры и пиарщики людей, которые скрывают свою ориентацию и выстреливают гомофобными шутками. А я, по их мнению, защищаю геев потому, что у меня детей нет. Но это бред! Они, выходит, защищают своих детей от геев, с которыми сами же и работают. Бабки зарабатывать – ок, но в целом геи опасны для общества.



– Ты считаешь, что Россия – гомофобная страна?



– Я считаю, что Россия – страна лицемерная. В России ты всегда одно думаешь, другое говоришь. И это повелось с незапамятных времен. Ты вечно боишься сказать то, что думаешь, чтобы не потерять то, что имеешь".



Манижа совершенно правильно возмущается лицемерием – вот только пока еще неправильно ставит диагноз. Ведь все рассказанное ей имеет отношение не к стране и народу, а к очень узкой прослойке "креативных" и "прогрессивных", нетрадиционных во всех смыслах этого слова. Они цинично лгут и лицемерят, притворяясь для русских своими, правильными традиционалистами – и одновременно продвигая "прогрессивную", в том числе и "радужную", повестку с помощью таких искренне ищущих себя людей, как Манижа. Источник - vz.ru

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