 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
15:05 11.03.2021

Школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя во Франции

11 марта 2021, Наталья Ануфриева
Французская школьница, сообщившая отцу об оскорблении ислама учителем истории и географии Самюэлем Пати, из-за чего тот был убит выходцем из Чечни, призналась следствию, что солгала, чтобы скрыть наказание за прогулы, сообщают СМИ.

Издание Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к суду, сообщает, что 13-летняя школьница, у которой Пати вел историю, призналась следователям, что за 10 дней до убийства сказала своему отцу, что учитель якобы показывал на уроке оскорбляющие пророка Мухаммеда карикатуры, предложив перед этим ученикам-мусульманам уйти, пишут "Ведомости".

Она также заявила родителю, что была удалена на два дня с урока после того, как выразила протест в отношении оскорбления ислама. Однако на самом деле ее выгнали с занятия за постоянные прогулы и плохое поведение.

Школьница призналась после того, как ее одноклассники заявили следствию, что она, будучи источником спровоцировавшей убийство информации, на самом деле не присутствовала на уроке и, таким образом, не могла видеть якобы возмутившие ее изображения.

Они также уточнили, что Пати не говорил никому покидать класс, а лишь предложил тем, кто может быть шокирован карикатурой, закрыть глаза.

В итоге ученица объяснила свою ложь тем, что не хотела "расстроить родителей" истинной причиной своего удаления с урока. Также она добавила, что была "вынуждена" солгать под давлением своих одноклассников.

Адвокат семьи убитого настаивает, что ложь школьницы была намеренной. Отец девочки, распространивший вдохновившее убийцу видео в Сети со своим возмущением якобы имевшей место демонстрацией мусульманам карикатур с Мухаммедом, выразил свое сожаление.

Он также пояснил, что его дочь комплексовала по поводу лучших оценок своей сестры и искала повода объяснить свою неуспеваемость. Родственник девочки добавил, что не хотел своим видео спровоцировать убийство.

Напомним, обезглавивший в октябре учителя во Франции Абдулах Анзоров родился в Москве и был чеченцем по происхождению. Он напал на педагога из-за того, что тот на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Молодого человека застрелили полицейские.

Российское посольство в Париже отмечало, что Анзоров не имел отношения к России, так как его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев они потеряли российское гражданство.

Источник - vz.ru
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