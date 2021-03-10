Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег

15:07 11.03.2021

11 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Конституционная реформа

Назначение референдума. Депутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег



Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона "О Конституции Кыргызской Республики" во втором и третьем чтениях.



За проголосовали 94 нардепа, против - 6. Регистрацию прошли 100 человек. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, - в зале находилось 83 депутата.



На видео видно, что в момент голосования в зале отсутствовали депутаты Аалы Карашев, Бахадыр Сулайманов, Исхак Пирматов, Нодирбек Каримов, Шаршенбек Абдыкеримов. Но в протоколе с результатами голосования указано, что все они поддержали законопроект.



Против голосовали Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Бакыт Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко и Чынара Урумкалиева.