Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад

БОРИС БУРДЕНКО



В конце этого февраля Алексей Кудрин заявил о намерении вывести факультет свободных искусств и наук из состава СПбГУ. Декан факультета собирается выстроить собственный вуз на принципах либерального образования. Бывшего министра финансов не устраивает, что средства, выделяемые на функционирование его свободного факультета, в приказном порядке сплавляются в общий котел.



Вроде есть, а вроде и нет



Если в поисковике начинаешь вбивать "факультет свободных искусств и наук", то алгоритм вежливо подсказывает: "основан на принципах либерального образования". На факультете, который по бумагам входит в состав Санкт-Петербургского госуниверситета, с самого начала шагали не в ногу.



Договор о сотрудничестве по созданию Смольного колледжа свободных искусств и наук был подписан СПбГУ и американским Бард-колледжем еще 1 ноября 1998. Автографы на бумагах остались, но на деле ничего так создано и не было.



Программа "Искусство и гуманитарные науки", о введении которой договорились русские и американские функционеры, стала первой образовательной программой, построенной на принципах либерального образования. Что так прельстило русскую сторону, объяснил в 2014 году вице-президент и декан по международным отношениям и программам повышения гражданской ответственности Бард-колледжа Джонатан Беккер в статье "Что такое образование по модели свободных искусств и наук и чем оно не является".



Образование по модели свободных искусств и наук впервые привлекло внимание членов академических сообществ как антидот марксистско-ленинской идеологии, пронизывавшей учебный процесс в советское время. Эту образовательную модель часто связывали с понятием повышения гражданской активности на волне разрушения авторитарных режимов.



Уже в 1999 году в петербуржской газете "Час Пик" публиковались объявления о наборе студентов в "Смольный колледж Бард-колледжа и СПбГУ". В 2002 и 2005 годах были подписаны еще одно соглашение и договор, но колледжа фактически так и не появилось.



В одном из документов прямо заявлялось, что образовательная программа должна соответствовать требованиям американского законодательства. Уши абитуриентов ласкали рассказами о том, что по завершении обучения они получат двойную степень. На деле Бард-колледж оставил тогда за собой право выдавать диплом американского образца.



В 1999 году начали обучение первые слушатели программы "Искусства и гуманитарные науки". Фактически они были студентами филологического факультета СПбГУ.



Когда я поступала в Смольный – о нем никто ничего не знал. Учились мы сначала непонятно где – первые лекции проходили в Смольном соборе, потом нас перевели в "катакомбы филфака", и мы ездили по городу на разные занятия. Затем переехали на 8-ю линию Васильевского острова. И только когда я поступила в магистратуру, факультет нашел свое место во дворце Бобринских на Галерной улице,



– вспоминает певица Женя Любич, выпустившаяся в 2010 году.



Студент составляет программу под себя



Именно в сентябре этого года ученый совет филфака попросил преобразовать программу в отдельный факультет, единственным кандидатом на кресло декана казался тогдашний глава Минфина.



"Эта идея не случайна. С 2002 года Алексей Кудрин не просто входил в состав попечительского совета программы, он создавал все условия для реализации программы и принимал участие в формировании ее содержательного контента. Он имеет мантию почетного профессора Бард-колледжа, принимал участие в судьбе выпускников программы. Можно сказать, что в какой-то степени он уже исполнял обязанности декана", – заявил тогда проректор Петербургского государственного университета по направлениям "Филология и искусство" Сергей Богданов.



9 марта 2011 года Кудрина избрали деканом факультета, который финансировался за счет федерального бюджета, за счет средств грантов и "иных источников".



Что же такого привнес в СПбГУ факультет свободных наук и искусств? Если классическая университетская школа по большей части строится на том, что вам по составленному расписанию читают лекции, а затем проводят практические занятия, то на факультете Кудрина все выглядит иначе. Студент изначально составляет программу под себя – выбирает те курсы, которые ему интересы и посещает их. Правда, тут их около 300, но ведь и истинно свободный человек всегда знает, чего хочет. Кроме того, во время обучения студент практически не слушает лекции: преподаватели предпочитают вести диалог с учащимися и вовлекать их в разговоры и обсуждения по представленному предмету.



Еще одним нововведением стало малое количество студентов в группах – за счет того, что нет больших лекций, молодые люди приходят на занятия по 20 человек, где все друг друга знают. Причем рядом с первокурсником может оказаться четверокурсник и третьекурсник, который также выбрал этот предмет для обучения. По задумке создателей факультета это дает возможность студенту определиться со специальностью, изучать только то, что действительно хочется, а также найти единомышленников. Выпускники факультета получают два диплома о высшем образовании – диплом СПбГУ с квалификацией "Бакалавр искусств и гуманитарных наук" и диплом Бард-колледжа с квалификацией Bachelor of Arts.



Престижный колледж, которого нет в рейтингах



Желающих попасть туда масса, но оказаться там непросто. В последние годы для того, чтобы попасть на бюджетное отделение, надо было сдать ЕГЭ по иностранному, русскому языкам и истории не меньше, чем на 282 балла, а на одно место претендовали в среднем 12 человек.



В 2020 году число жаждущих свободных наук и искусств было и того больше: 19 человек на место, проходной балл составил 292. Желающим обучаться платно придется выкладывать по 154 тысячи рублей за каждый семестр. Но есть программа поощрения: тем, кто занимает лидирующие позиции в общем рейтинге учащихся, выплачиваются стипендии в размере от 50 до 80 процентов стоимости обучения в семестре.



В 2020 году на одно место на платное отделение претендовало пять человек.



Такой ажиотаж связан с тем, что факультет взял за основу опыт престижного, как писал в своем твиттере Кудрин, американского Бард-колледжа. Правда, после его сообщения о том, что партнер его факультета занял первое место в рейтинге колледжей США, пришлось объясняться пресс-службе СПбГУ. На резонный вопрос, почему Бард-колледжа, которого нет в авторитетных университетских рейтингах QS World University Rankings, THE World University Rankings, ARWU, стал вдруг "первым в Америке", пришлось объяснять, что декан факультета писал о рейтинге, который составляет издательство US News. Оно формирует списки лучших колледжей узкой специальности, к которым и принадлежит Бард-колледж, славящийся своими широкими взглядами на меняющуюся повестку.



В то же время американские партнеры будущего университета плохо относятся ко всяким спискам и рейтингам.



Колледжи свободных искусств и наук нельзя найти в известных мировых рейтингах, которыми одержимы сегодня многие администраторы вузов и чиновники как в странах БРИКС, так и в других регионах мира,



– писал в своей статье о плюсах либерального образования сотрудник Бард-колледжа Джонатан Беккер.



"Вы приехали сюда, чтобы попробовать все"



Симптоматична еще и другая особенность Бард-колледж, пускающего по миру светлое и доброе. Американцы сотрудничают также с вузами Китая, Киргизии, Палестины и ЮАР. Словом, с теми странами, которым, по мнению американских педагогов, не лишним было бы "воспитание граждан, способных стать активными участниками демократического общества".



В своих стенах Бард-колледж вырастил таких не одни десяток. Так, наряду с именитыми композиторами и сценаристами, из стен колледжа вышли участники гей-дуэта "Подстилка" (или "Тот, кто всегда снизу", тут уж у любителей перверсий могут найтись и более смачные словечки. – Ред.), одного из участников которого обвинили в сексуальных домогательствах, известная в театральной среде Америки и в лесбийских кругах Нью-Йорка режиссер Энн Богарт, не определившаяся со своими сексуальными предпочтениями ярая феминистка и, как она себя называет, "перформансистка" Винн Гринвуд.



Студенты нынешнего факультета и будущего университета свободных наук и искусств имеют все шансы познакомиться ближе с этими выдающимся представителями девиантного поведения во время обмена опытом, который считается еще одним из больших преимуществ факультета, курируемого Кудриным.



Студентов из вузов-партнеров здесь президент Бард-колледжа встречает таким напутствием:



Вы приехали сюда, чтобы попробовать все, пока это не нарушает свободу другого человека. Пробуйте, а мы постараемся вас поддержать и помочь в случае необходимости.



Есть у либерального образования на русской почве и другие широкие возможности.



"Как бы вас обучают здесь всему. Вы будете всесторонне развитой личностью, хорошо разбираться вообще во всем, потому что тут вас научат и политике, и биологии, и физике, и экономике, и многому другому. Но узкой специализации, несмотря на множество профилей, все же нет, поэтому, например, на экономику я бы советовала все же идти в профильный вуз или на экономический факультет. А вот для тех, кому интересна история, филология, искусство и все, что пахнет новизной, – нейролингвистика, искусственный интеллект и т. п. – двери здесь открыты, и вы ничуть не пожалеете. Еще минус, что нет организованности, все свободно до такой степени, что ты можешь не знать своих одногруппников вообще, если вы выбрали разные дисциплины", – не называя своего имени, писала в интернете одна из студенток факультета.



Впрочем, есть о факультете и лицеприятные отзывы.



Я проходил программу "Кино и видео", после окончания продолжил свое образование на магистерской программе по кинопроизводству за границей. По возвращении в Россию работаю проектно, это специфика профессии. Самое важное, что прививали на факультете, – способность анализировать, критически мыслить и делать выводы из полученной информации. Далеко не в каждом вузе дают подобные навыки,



– говорит выпускник Кирилл Якимец.



Вскоре факультет уже станет вузом. Алексей Кудрин рассказал в начале марта, что в течение двух месяцев пройдет реорганизация, а учредителем Университета свободных наук и искусств станет Минобразования России. А вот станет ли новый вуз новообразованием на теле российского просвещения, эксперты не берутся утверждать.



Есть и другие вопросы без ответов. Пойдут ли абитуриенты в новый вуз, который уже не будет иметь вывеску Санкт-Петербургского государственного университета. Одно дело, когда ты поступаешь во второй вуз страны, и совсем другое – в заведение, которому еще предстоит доказать свою самостоятельность.



Кудрин на это отвечает, что пока идет реорганизация, студенты будут получать корочки СПбГУ, но затем он собирается сделать из него новый центр, где во главу угла поставят либеральные ценности в образовании.



Другой вопрос, возникающий после "тихой революции Кудрина", а не удар ли это по классическому образованию?



Любые новации будут встраиваться в существующую систему образования и, более того, опираться на нее. Попытки внедрить новые методы обучения, программы, предметы в рамках системы высшего образования никогда не выстраиваются вокруг тезиса о том, что весь накопленный опыт нужно подвергнуть забвению. Решение о создании новой структуры продиктовано прагматическими мотивами: понадобилась экспериментальная площадка для выработки предложений по развитию системы высшего образования. В этом смысле на Университет искусств и наук правительство РФ возлагает большую ответственность, но вместе с этим предоставляет возможности. Дальнейшая судьба этого проекта полностью зависит от людей, которые будут им руководить,



– считает Арсений Майоров, директор научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ имени А. С. Пушкина (Санкт-Петербург).



Не останется университет и без поддержки западных партнеров: если в 1999 году Бард-Колледж и High Education Support (HESP), программа, которую является часть структур Джорджа Сороса, собрали в 1999 году для тогда еще программы "Искусство и гуманитарные науки" библиотеку в 14 000 томов, гордостью которой являются коллекция книги и монографии по гендерным исследованиям, то теперь помочь новому, свободному вузу сам Джордж велел. Источник - tsargrad.tv

