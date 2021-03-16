Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае

16:00 11.03.2021

На просторах интернет-магазинов постоянно появляются товары, авторы которых удивляют своей креативностью. Одним из них стала статуя, изображающая бывшего президента США Дональда Трампа в образе Будды. TengriMIX расскажет, как пользователи Сети отреагировали на такой оригинальный товар.



Статуэтку высотой 1,5 метра продают в китайском интернет-магазине Taobao. Оригинальный товар сопровождается не менее оригинальным описанием: "Верните вашей компании былое величие".



Объявление было размещено мебельным производителем из Сямыня, провинция Фуцзянь. Керамическая статуя изображает Трампа с умиротворенным выражением лица и руками, лежащими на коленях, в позе, похожей на традиционные статуи Будды, которые встречаются в храмах Китая. Изображение Трампа на статуэтке описывается как "Трамп, тот, кто знает буддизм лучше кого-либо".



Продавец креативного товара в интервью для китайского издания Global Times рассказал, что идея сделать статую Будды в образе Трампа пришла к нему, когда он услышал лозунг бывшего президента США "Вернем Америке былое величие". Вдохновило его и то, что Трамп часто заявлял, что знает вещи лучше кого-либо.



"Большинство людей купили статуэтку ради забавы", - сказал продавец, добавив, что он сделал только 100 статуй, но получил множество запросов на нее.



Статуя продается в двух размерах: высотой 1,5 метра и стоимостью 153 доллара (около 64 тысяч тенге) и высотой четыре метра за 613 долларов (около 257 тысяч тенге).



Один из обладателей уникальной статуэтки рассказал, что приобрел ее после того, как увидел в социальных сетях.



"Трампа можно рассматривать как представителя эпохи эгоизма. Теперь эпоха прошла, но я хочу, чтобы статуя напоминала мне: не будь корыстным", - рассказал обладатель статуи.



Среди других популярных товаров, связанных с Дональдом Трампом, на Taobao есть также туалетная щетка, названная в честь бывшего президента США. Приобрести упаковку из трех штук можно за два доллара (840 тенге).