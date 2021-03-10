В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле

16:07 11.03.2021

Специалисты НАСА сообщили новую пугающую информацию о гибели всего живого на Земле. И на сей раз это не столкновение с астероидом и не падение гигантского метеорита. Более того, совместная группа ученых из США и Японии, которые обнародовали результаты исследования, смогли обозначить время, когда наша планета станет безжизненной.



Al Arabiya (ОАЭ): время и место. В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле



Согласно результатам исследования, проведенного совместной группой ученых из США и Японии, планета Земля перестанет быть пригодной для жизни через миллиард лет из-за того, что в ее атмосфере почти не останется кислорода.



Специалисты установили, что к тому моменту Солнце станет горячее, и будет выделять гораздо больше энергии, чем сейчас. Его лучи будут разрушать молекулы углекислого газа в атмосфере, способствуя глобальному потеплению. В результате растения не смогут больше производить кислород. Об этом говорится в исследовании американского космического ведомства NASA, опубликованном в журнале Nature Geoscience.



Два главных компонента



Хорошо известно, что кислород и азот являются главными компонентами атмосферы Земли. Содержание кислорода в атмосфере поддерживается благодаря процессу фотосинтеза, осуществляемого растениями.



В исследовании также говорится, что растения перестанут вырабатывать кислород, который необходим для дыхания людям и животным. По словам ученых, будущая дезоксигенация является неизбежным следствием увеличения солнечных потоков.



Согласно сайту Science Times, Солнце по мере старения будет продолжать нагреваться и выделять все больше энергии. Это приведет к глобальному потеплению и уменьшению количества углекислого газа в атмосфере Земли.