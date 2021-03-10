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Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
20:07 11.03.2021

ВЛАДИСЛАВ ТКАЧЕВ

Россия пожинает плоды прошлогодней победы в ценовой войне с США и Саудовской Аравией

4 марта прошло заседание ОПЕК+. Решения, которые были приняты в ходе встречи, полностью устраивают Россию. Наша страна получила двойную выгоду: как от увеличения физического объема добычи нефти, так и от роста биржевых котировок.

России было разрешено увеличить добычу нефти с апреля на 130 тыс. б/с. Таким образом, за первые четыре месяца этого года производство "черного золота" в нашей стране прирастет суммарно на 385 тыс. б/с. Конечно, это не самый большой объем, но он является полностью "экспортным". Соответственно, Россия получит неплохую прибавку к экспортной выручке.

Примечательно, что увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+ было разрешено только России (если не считать казахстанские +20 тыс. б/с). Остальные страны сохранили предыдущие ограничения. Все это подстегнуло нефтяные котировки вверх, которые приблизились к уровню в 70$ за баррель марки Brent. Российский сорт Urals в настоящий момент торгуется с небольшим дисконтом в 0.5-1$ от Brent в зависимости от направления поставки.

Подобные обстоятельства позволяют России рассчитывать на возобновление масштабного притока нефтедолларов. При текущих объемах добычи реальная цена отсечения для бюджетного правила составляет порядка 48-50$ за баррель. Это позволяет формировать хороший объем сверхдоходов.

Миллиарды нефтедолларов

Уже в первые месяцы 2021 года (январь-февраль) сверхдоходы от нефтегазового экспорта составили 154 млрд. рублей. При этом, всего за один месяц март прогнозируется примерно такая же цифра – 148 млрд. рублей.

Однако здесь же нужно учитывать, что внутреннее потребление топлива в зимний период в России традиционно выше. Соответственно, чем ближе к лету – тем больший объем наша страна сможет направлять на экспорт.

Последствия коронакризиса уже перестали оказывать существенное влияние на внутреннее потребление топлива – деловая активность полностью восстановилась, а объемы потребления уже превышают доковидные.

Единственным исключением является отрасль авиаперевозок, однако она занимает небольшую долю на рынке нефтепродуктов. Таким образом, уже с апреля можно ожидать приток нефтяных сверхдоходов на уровне не менее 200 млрд. рублей в месяц.

Это большие деньги, которые на бумаге являются потенциальными госинвестициями. Теперь главная задача, которая встает перед правительством – поиск перспективных проектов развития реального сектора экономики. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже давно превысила необходимую планку в 7%. С каждым месяцем эта цифра будет только расти.

Впервые за долгое время наша страна имеет достаточный объем средств для госинвестиций. Проблема состоит в другом – в качественной проработке инвестпроектов. К сожалению, таких немного.

Из наиболее ярких в пример можно привести строительство трассы М12 (Москва – Казань) общей стоимостью в 700 млрд. рублей. Из них 150 млрд. составят нефтяные деньги Фонда национального благосостояния. Финансирование пройдет по модели размещения Автодором долгосрочных облигаций на 20-25 лет. Это именно те дешевые и длинные деньги, которые так необходимы для российской экономики.

Необходимая модернизация

Впрочем, в правительстве прекрасно понимают тот факт, что России выпал очередной шанс совершить экономический прорыв на базе ресурсов, получаемых от дорогой нефти. Буквально на каждом совещании с участием Президента, Владимир Путин дает поручение проработать финансирование того или иного проекта за счет средств ФНБ.

Такое было на совещании по развитию газохимической и угольной отраслей. В первом случае речь идет о поддержке нефтегазохимических производств, продукция которых пойдет на экспорт, во втором – о строительстве транспортной инфраструктуры для экспорта угля из Якутии.

Тем не менее, нефтяных сверхдоходов ожидается настолько много, что необходимо не просто прорабатывать точечные проекты, но и заниматься стратегическими направлениями. К таким могут быть отнесены, в том числе, операции на фондовом рынке. Разумеется, реальный сектор экономики более важен для развития страны, однако фондовый рынок становится реальностью наших дней. Грамотная работа на нем позволит привлечь для реального сектора экономики дополнительные ресурсы.

К подобным направлениям можно отнести скупку иностранных активов. Например, части акций авиакомпаний, торгующихся на бирже. Подобное позволит оказывать влияние на политику перевозчиков с целью продвижения на зарубежных рынках отечественной авиатехники. К счастью, наш авиапром наконец-то стал способным производить качественные машины.

Внешняя макроэкономическая конъюнктура, в частности, нефтяной рынок, вновь предоставляет шанс для России совершить качественный прорыв, интенсивно развивая несыревые сектора экономики. В предыдущие разы этого сделать не получилось. Однако в настоящий момент есть уверенность в том, что правительство более осознано относится к данной проблеме и намерено приложить все усилия для достижения поставленных целей.

Источник - aurora.network
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