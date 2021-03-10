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|Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
22:09 11.03.2021
11 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в узком формате
В резиденции "Куксарой" состоялась церемония официальной встречи президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На площади перед резиденцией были вывешены государственные флаги КР и РУз. После прослушивания гимнов двух стран главы государств обошли строй роты Почетного караула.
Далее Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев представили членов своих официальных делегаций, после чего состоялся проход роты Почетного караула торжественным маршем под музыку военного оркестра.
По завершении церемонии официальной встречи Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев направились на переговоры в узком формате.