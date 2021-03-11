Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин

00:00 12.03.2021

Официальный сайт СВР России опубликовал сенсационное заявление от имени директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Официальный сайт СВР России опубликовал два дня назад сенсационное заявление от имени директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина:



"США еще со времен М. Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.



Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.



Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".



Мы говорим о сенсации, потому что Служба внешней разведки России не высказывается обычно по политическим вопросам. Просмотр официальных публикаций ведомства дает возможность ознакомиться с информационной политикой СВР: сдержанность, профессионализм и отстраненность от политической арены. Сергей Нарышкин уделяет много внимания связями с представителями мира искусства, он делает много для повышения авторитета внешней разведки России.



Заявление по Грузии отличается прямым и жестким тоном недовольства при четком разделении действующих политиков Грузии на хороших и плохих: хорошие - правящая "Грузинская мечта", а плохие - оппозиция. Почти все партии в Грузии находятся сегодня в оппозиции, обвиняя правящего олигарха Иванишвили и его партию в фальсификации выборов. Они бойкотируют работу парламента и проводят день за днем акции протестов.



Среди недовольных "Национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили, и "Европейская Грузия" с Гигой Бокерией во главе, которых можно считать подвизателями противороссийской волны. Но мы также обнаруживаем в рядах оппозиции уважаемую в Москве Нино Бурджанадзе с ее партией "Демократическое движение - Единая Грузия", проводивший антиамериканские акции "Альянс патриотов Грузии" и "Свободную Грузию" во главе с Кахой Кукавой. С этими именами связаны надежды на начало процесса нормализации отношений с Грузией. Зачем СВР в своем сортировочном заявлении ставит клеймо послушничества Вашингтону на всех противниках Иванишвили, включая и ратующих за переговоры и нормализацию с Россией?



Немалое удивление вызывает и содержательная часть. СВР России не может не знать подробностей прихода к власти Саакашвили на гребне "революции роз" 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл звонил тогда в Тбилиси и убеждал ведущих грузинских политиков повременить с отправкой на пенсию Эдуарда Шеварднадзе. А вот со стороны Москвы был судьбоносный визит в Тбилиси министра иностранных дел Игоря Иванова…



Как мы знаем, Саакашвили развернулся против Кремля и стал со временем перваком в распространении антироссийских настроений. Но и тогда он не был беззвучным потакателем Вашингтону. Глава СВР говорит об управлении "в "ручном режиме" политическими процессами в Грузии", однако ход дел указывает на иное. Свое судьбоносное решение нанести удар по российским миротворцам и по Цхинвали он принял наперекор увещеваниям Госсекретаря Кондолизы Райс. Незадолго до военных действий она приезжала в Тбилиси и строго предупреждала всех ведущих политиков Грузии не проводить никаких военных операций в Южной Осетии (Самачабло). И успехи Саакашвили на первых порах, и его сумасбродство в дальнейшем не были результатом дистанционного управления. Американский фактор был одним из важных обстоятельств, влиявших на принятие решений, но вовсе не единственным.



Далее говорится о недовольстве Вашингтоном "Грузинской мечтой", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований". Разумеется, Сергей Нарышкин может знать нечто неведомое нам. Но мы тоже что-то знаем о происходящем в Грузии. Мы знаем об отказе президента Маргвелашвили и премьера Гарибашвили (от Иванишвили) встретиться с Владимиром Путиным. Он лично обращался к обоим и предлагал встречу на нейтральной территории. Мы знаем, что грузинские делегации во всех международных организациях занимают по отношению к России столь же непримиримую позицию, как и в конце правления Саакашвили. В чем непокорность "Грузинской мечты"?



Также известно, что Бидзина Иванишвили уделял особое внимание регулярным встречам с послом США. Российская разведка должна знать, что нынешний посол США ведет себя нейтрально, вызывая недовольство оппозиции. Нет никаких признаков вмешательства в пользу оппозиции, невзирая на жесткие заявления отдельных конгрессменов.



В заявлении говорится об американском давлении на Европу с целью досадить непокорной "Грузинской мечте". Однако при отсутствии осязаемого американского давления мы наблюдаем растущее недовольство правящей партией олигарха Иванишвили со стороны Европы. Мы можем чего-то не знать, но анализ открытой информации указывает на обратную картину: Европа явно сомневается в легитимности нынешнего правительства, а Вашингтон покамест демонстративно пассивен.



Мы не получим ответа на этот вопрос, но зададим его вслух: на основании чего директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сделал такое заявление?



Мы также не можем знать, зачем это было сделано, а можем только предполагать. Похоже, сцены массовых уличных протестов тревожат Кремль пуще всего остального. Этим можно объяснить и прохладное отношение к протестующим толпам в Ереване. Этим можно объяснить и огульный скептицизм по отношению к грузинской оппозиции. Если это так, то стоит усомниться в выбранных политических приоритетах. Не умаляя весомости опасений выплеска уличных протестов на Кремль (как это случилось 6 января с Конгрессом США), следовало бы оценить и прочие вводные при определении позиции. Ибо очень уж очевидна аналогия между последним периодом правления Януковича с нынешним положением правящей партии в Сакартвело.



11 марта 2021

Авигдор Эскин