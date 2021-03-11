 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.03.2021
00:15  Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12  Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07  Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02  Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов
00:01  Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00  Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
Четверг, 11.03.2021
22:17  Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин

22:09  Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07  Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
18:58  Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08  Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07  В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03  Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00  Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57  Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15  Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар
12:05  За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"
10:46  Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:14  Полковника КНБ Казахстана Арыстана посадили на 6 лет. Оказался мошенником
10:04  Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский
09:17  В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин
08:02  Почему все протесты против капитализма обречены на неудачу? - Дм.Буянов
07:59  Иран указал США границы дозволенного на переговорах, - Г.Петров
07:56  За афганских гостей соперничают Москва и Стамбул, - "НГ"
07:40  Появятся ли американские ракеты у берегов Китая? - А.Кошкин
01:30  Чем Йемен успокоится: почему ситуацию в стране решат только переговоры
01:11  Инвесторы обходят Туркменистан стороной, - В.Панфилова
00:54  Японские ученые массово мигрируют... в Китай. Борьба за таланты и умы
00:26  Кыргызский Юг ставит вопрос о "федерации". Баткенское бекство? - "ВечБишкек"
Среда, 10.03.2021
21:54  Американцы согласились принять посланцев Си Цзиньпина. Главы дипломатии США и КНР готовятся к первым всеобъемлющим переговорам
21:51  Власти России показали "Твиттеру" "большого брата", - "НГ"
21:48  Глава КырКонстСовещания Борубашов: Парламент превратился в представительство базаркомов и банкиров
21:00  Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от SpaceX. Летим на Юпитер!
18:52  Сирийская армия выбила боевиков из Тафаса на юге страны
18:42  На Донбасс-фронте снова идет бой. Укры бьют по Золотому
18:21  В Китае славят Героя - таджика-пограничника и депутата Парламента Раззини Байка, погибшего при спасении детей из пещеры
18:09  Пашинян и исторические грабли дашнаков, - С.Тарасов
18:03  Удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии, - Г.Мирзаян
17:57  Разбившегося на байке зятя Мирзиеева лечат в Южной Корее
16:52  Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС "Аккую"
14:51  1-м замом УзбВодхоза стал "техасский мальчик" Азим Назаров
12:57  "Единоборство" и "казкша курес"... КазМинСпорт утвердил официальный список "национальных видов спорта"
12:52  Не дождетесь: Москва мечтает о китайско-американской торговой войне из зависти? - М.Морозов
12:44  ЕлбаНЭП. В Казахстане утвержден "Национальный план развития страны до 2025 года"
12:03  Чужой против хищников: как США борются против украинских олигархов, - И.Кармазин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
00:00 12.03.2021

Официальный сайт СВР России опубликовал сенсационное заявление от имени директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Официальный сайт СВР России опубликовал два дня назад сенсационное заявление от имени директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина:

"США еще со времен М. Саакашвили привыкли в "ручном режиме" управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию.

Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций "Грузинской мечты". Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции. В Вашингтоне дают понять властям Грузии, что дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям.

Пример Грузии красноречиво свидетельствует о том, что стремление отдельных национальных элит заручиться покровительством Вашингтона для решения своих текущих задач быстро приводит к утрате де-факто суверенитета и возможности проводить самостоятельную политику как на внешней арене, так и внутри собственной страны".

Мы говорим о сенсации, потому что Служба внешней разведки России не высказывается обычно по политическим вопросам. Просмотр официальных публикаций ведомства дает возможность ознакомиться с информационной политикой СВР: сдержанность, профессионализм и отстраненность от политической арены. Сергей Нарышкин уделяет много внимания связями с представителями мира искусства, он делает много для повышения авторитета внешней разведки России.

Заявление по Грузии отличается прямым и жестким тоном недовольства при четком разделении действующих политиков Грузии на хороших и плохих: хорошие - правящая "Грузинская мечта", а плохие - оппозиция. Почти все партии в Грузии находятся сегодня в оппозиции, обвиняя правящего олигарха Иванишвили и его партию в фальсификации выборов. Они бойкотируют работу парламента и проводят день за днем акции протестов.

Среди недовольных "Национальное движение", основанное Михаилом Саакашвили, и "Европейская Грузия" с Гигой Бокерией во главе, которых можно считать подвизателями противороссийской волны. Но мы также обнаруживаем в рядах оппозиции уважаемую в Москве Нино Бурджанадзе с ее партией "Демократическое движение - Единая Грузия", проводивший антиамериканские акции "Альянс патриотов Грузии" и "Свободную Грузию" во главе с Кахой Кукавой. С этими именами связаны надежды на начало процесса нормализации отношений с Грузией. Зачем СВР в своем сортировочном заявлении ставит клеймо послушничества Вашингтону на всех противниках Иванишвили, включая и ратующих за переговоры и нормализацию с Россией?

Немалое удивление вызывает и содержательная часть. СВР России не может не знать подробностей прихода к власти Саакашвили на гребне "революции роз" 2003 года. Госсекретарь США Колин Пауэлл звонил тогда в Тбилиси и убеждал ведущих грузинских политиков повременить с отправкой на пенсию Эдуарда Шеварднадзе. А вот со стороны Москвы был судьбоносный визит в Тбилиси министра иностранных дел Игоря Иванова…

Как мы знаем, Саакашвили развернулся против Кремля и стал со временем перваком в распространении антироссийских настроений. Но и тогда он не был беззвучным потакателем Вашингтону. Глава СВР говорит об управлении "в "ручном режиме" политическими процессами в Грузии", однако ход дел указывает на иное. Свое судьбоносное решение нанести удар по российским миротворцам и по Цхинвали он принял наперекор увещеваниям Госсекретаря Кондолизы Райс. Незадолго до военных действий она приезжала в Тбилиси и строго предупреждала всех ведущих политиков Грузии не проводить никаких военных операций в Южной Осетии (Самачабло). И успехи Саакашвили на первых порах, и его сумасбродство в дальнейшем не были результатом дистанционного управления. Американский фактор был одним из важных обстоятельств, влиявших на принятие решений, но вовсе не единственным.

Далее говорится о недовольстве Вашингтоном "Грузинской мечтой", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований". Разумеется, Сергей Нарышкин может знать нечто неведомое нам. Но мы тоже что-то знаем о происходящем в Грузии. Мы знаем об отказе президента Маргвелашвили и премьера Гарибашвили (от Иванишвили) встретиться с Владимиром Путиным. Он лично обращался к обоим и предлагал встречу на нейтральной территории. Мы знаем, что грузинские делегации во всех международных организациях занимают по отношению к России столь же непримиримую позицию, как и в конце правления Саакашвили. В чем непокорность "Грузинской мечты"?

Также известно, что Бидзина Иванишвили уделял особое внимание регулярным встречам с послом США. Российская разведка должна знать, что нынешний посол США ведет себя нейтрально, вызывая недовольство оппозиции. Нет никаких признаков вмешательства в пользу оппозиции, невзирая на жесткие заявления отдельных конгрессменов.

В заявлении говорится об американском давлении на Европу с целью досадить непокорной "Грузинской мечте". Однако при отсутствии осязаемого американского давления мы наблюдаем растущее недовольство правящей партией олигарха Иванишвили со стороны Европы. Мы можем чего-то не знать, но анализ открытой информации указывает на обратную картину: Европа явно сомневается в легитимности нынешнего правительства, а Вашингтон покамест демонстративно пассивен.

Мы не получим ответа на этот вопрос, но зададим его вслух: на основании чего директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сделал такое заявление?

Мы также не можем знать, зачем это было сделано, а можем только предполагать. Похоже, сцены массовых уличных протестов тревожат Кремль пуще всего остального. Этим можно объяснить и прохладное отношение к протестующим толпам в Ереване. Этим можно объяснить и огульный скептицизм по отношению к грузинской оппозиции. Если это так, то стоит усомниться в выбранных политических приоритетах. Не умаляя весомости опасений выплеска уличных протестов на Кремль (как это случилось 6 января с Конгрессом США), следовало бы оценить и прочие вводные при определении позиции. Ибо очень уж очевидна аналогия между последним периодом правления Януковича с нынешним положением правящей партии в Сакартвело.

11 марта 2021
Авигдор Эскин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615496400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Социальным предпринимателям окажут системную поддержку - Маулен Ашимбаев
- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" назвала беспределом действия мониторинговой группы, оштрафовавшую в г.Текели на 670 тыс.тенге предпринимателя-многодетную мать
- В Алматы выставляют на торги стратегические городские объекты
- В Комитете Мажилиса обсуждены вопросы реализации Закона о Национальной гвардии
- "Ак жол": действия минздрава привели к дефициту лекарств
- Выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у 5 крупных производителей подсолнечного масла
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  