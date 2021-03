Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Китайские программы развития Синьцзяна – против химеры "Восточного Туркестана"



В последние месяцы антикитайская пропагандистская волна с выпячиванием "уйгурского вопроса" обрела черты полноформатной враждебной кампании. В ноябре 2020 года, то есть еще при Трампе, "Исламское движение Восточного Туркестана" было исключено из списка террористических организаций по версии Госдепа США, что спровоцировало резкую реакцию Пекина. По информации Global Times, американские дипломаты регулярно контактировали с главой "Всемирного уйгурского конгресса" (штаб-квартира в Мюнхене) Долкуном Айсой и его соратниками, обсуждая "сотрудничество" в противостоянии Пекину. Наиболее радикальны среди уйгурских организаций "Исламское движение Восточного Туркестана"* (или "Исламская партия Туркестана"*), боевики которого с сирийским и афганским боевым опытом обуреваемы идеей провозглашения на северо-западе Китая государства "Восточный Туркестан".



Имеются веские основания предполагать, что в ближайшее время давление на Китай в "уйгурском вопросе" приобретет качественно новые черты. 19 января, под занавес своего пребывания в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая в проведении политики геноцида "в отношении преимущественно мусульманского уйгурского населения и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне… Геноцид продолжается, и мы наблюдаем системные усилия по уничтожению уйгуров китайским государством-партией". Энтони Блинкен разделяет точку зрения Майка Помпео: "Это могло быть и мое суждение".



Несколькими днями ранее, 14 января, специальная комиссия по Китаю, объединяющая усилия конгресса и органов исполнительной власти, в своем очередном докладе обвинила китайские власти в "преступлениях против человечности" и "геноциде" в Синьцзяне. С новой силой закипела "юридическая" работа в Государственном департаменте. На выполнение соответствующих задач заточен широкий спектр аффилированных с западными спецслужбами НПО и глобальных медиа, таких как британская вещательная корпорация BBC, корпункт которой в Пекине был недавно прикрыт пока сроком на год. В начале февраля китайские власти заблокировали на территории страны доступ к набирающему силу "голосовому" приложению для владельцев айфонов Clubhouse (создано в 2020 г. выпускниками Стэнфорда) после того, как там принялись обсуждать преследование уйгуров и независимость Гонконга. Очередную порцию измышлений в этом приложении на публику обрушили в ходе недавней панельной дискуссии "Китай: борьба за политическую свободу в Тибете, Восточном Туркестане и Гонконге". Дискуссию организовала группа "Глобальный альянс за Тибет и преследуемые меньшинства". И это лишь некоторые из множества попыток представить "школы перевоспитания" и "центры профессионального обучения" в Синьцзяне "концентрационными лагерями" для уйгуров и других китайских мусульман.



Современный Синьцзян. Фото: REUTERS



В недавнем обращении к Совету ООН по правам человека министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, жестко раскритиковав отчет Пекина по соблюдению прав человека, потребовал предоставить "срочный и неограниченный" доступ к лагерям содержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств (о том же говорит и Блинкен). Политизированный характер демонстративной "заботы" о национальных меньшинствах в Китае еще более очевиден на фоне бесчеловечного отношения британских колонизаторов к коренным жителям островов Чагос, подвергшихся выселению из-за строительства на острове Диего-Гарсия американской военной базы. Опровергая домыслы, в Пекине приглашают всех желающих посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район, в социально-экономическом развитии которого за последние 20 лет достигнуты значительные успехи.



Динамика численности населения СУАР



Согласно официальным данным, за последние 40 лет численность уйгурского населения удвоилась, за 60 лет ВВП региона увеличился в 200 раз, а средняя продолжительность жизни с 30 лет в 1949 году выросла до 72 лет и продолжает расти. Подход центральных властей к экономическому развитию СУАР включает комплексные меры по борьбе с опустыниванием, в частности путем лесопосадок на юге края. С 1992 года при содействии Всемирного банка реализуется проект развития водных ресурсов Таримского бассейна и их более эффективного использования для сельскохозяйственных нужд. Важной проблемой региона было отсутствие между сотнями поселений устойчивого железнодорожного и автомобильного сообщения, сейчас она также успешно решается. В 2014 году завершено строительство первой скоростной линии Ланьчжоу – Урумчи протяженностью 1776 км, продолженной далее на запад, до границы Казахстана, и ставшей составной частью Евроазиатского транспортного коридора в рамках инициативы "Один пояс – Один путь". Другие осуществляемые в СУАР коммуникационные проекты включают железную дорогу Руоцян – Хотан, замыкающую сообщение вокруг пустыни Такла-Макан, а также 600-километровую железную дорогу Кашгар – Ош из Китая в Киргизию и Узбекистан, способную придать импульс развитию перенаселенной Ферганской долины, десятилетиями привлекавшей боевиков международных террористических группировок. Завершается строительство новой автомагистрали и железнодорожного участка из Кашгара в Пакистан в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.



Карта дорог СУАР



Все это предполагает изменение этнодемографического баланса в крае в пользу ханьцев, переселяющихся из центральных областей страны, и конкретные меры по упреждению проявлений террористической активности, о которых 10-15 лет практически ничего не слышно. Мероприятия по интеграции национальных окраин в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны отнюдь не означают забвения этноконфессиональных особенностей местных народов. Ни малейшего отношения к россказням о "геноциде" не имеет и политика Пекина в сфере безопасности, о чем рассказал в своей недавней книге Ouïghours, pour en finir avec les fake news (Конец фальшивым новостям про уйгуров) французский автор Максим Вивас.



Выступая на пресс-конференции в ходе ежегодно проходящих в Пекине "двух сессий", член Государственного совета и министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что термин "геноцид" ассоциируется с американскими зверствами против индейцев и с политикой австралийских колонизаторов против местных аборигенов. Недавно резолюции против "геноцида уйгуров" приняли парламенты Нидерландов (бывшая колониальная империя) и Канада, на территории которой сохраняются индейские резервации; на очереди – Австралия (из англосаксонского альянса Five Eyes). Аналогичный процесс в турецком парламенте, видимо, споткнется об укрепившееся экономическое сотрудничество с Пекином и кредиты от Поднебесной, перевешивающие риторику президента Реджепа Эрдогана о "тюркском единстве".



"Уйгурский вопрос" и обвинения в "геноциде" – часть более широкой кампании давления на Пекин, в разработке которой принимает участие Атлантический совет***. В недавнем докладе The Longer Telegram: Toward a new American China strategy прочерчиваются пути к смене режима в Пекине. "Национальный вопрос" в Китае будет использован для этого по максимуму. И здесь напрашивается более тесное сотрудничество между Пекином и Москвой, которая сталкивается с похожими вызовами. В год 20-летия подписания двустороннего договора о добрососедстве глава китайской дипломатии заявил о необходимости совместной с Россией борьбы с "цветными революциями" и с дезинформацией.



По мере охлаждения отношений Китая с "коллективным Западом" ситуация в Синьцзяне "улучшается и консолидируется" – будущее покажет, насколько эта подмеченная изданием Global Times тенденция окажется долгосрочной; по крайней мере сейчас, похоже, что так. В любом случае многосторонние форматы регионального сотрудничества, такие как Шанхайская организация сотрудничества и ее Региональная антитеррористическая структура, не теряют актуальности.



11.03.2021