Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский

00:07 12.03.2021

Страшненькая наивность

Как украинского обывателя превратили в зверя, которому лозунгов пропагандистов достаточно для оправдания любой жестокости

Михаил Заневский



11/03/2021



Бесконечная, отбивающая надежду нащупать, наконец, пресловутое дно, пропасть украинского политического маразма и абсурда, многократно освещена и набила уже оскомину. Неожиданно вдруг поймал себя на новых эмоциях, вызванных другим традиционным качеством украинского политдискурса, - бесконечной наивностью, верой в чудо и неспособностью к объективным оценкам. Причем наткнулся на эти украинские черты там, где совсем этого не ожидал.



Склонность к вере в сказку, конечно, многие отмечали и раньше. Тут и расчудесные руховские листовки 91-го года, вангующие жизнь лучше, чем в Германии, стоит только перестать кормить нас - "паразитов москальских". И готовность вновь поверить в эти же, по сути, сказки про европейские зарплаты в 2004-м и 2014-м, когда мы уже им компанию в этом прекраснодушии и доверчивости не составляли.



Все это вызывало раздражение и даже злорадство (особенно после всего, что они наговорили и наделали в отношении русских), которое ощущалось вполне комфортно, поскольку выражалось с украинской стороны весьма неприятными людьми, глупыми или просто злобными, пропитанными галицко-бандеровской человеконенавистнической идеологией. Ну ждите, мол, дорогие, как к вам придет добрый волшебник из Европы и "Сполучених Штатiв" и щедро заплатит за вашу бесконечно твердую позицию в отношении агрессора. Или ждите, пока Россия развалится (вот-вот уже) и, развалившись, немедленно выплатит вам триллионые репарации.



По мнению польского генерала, вооруженный конфликт НАТО с Россией закончится разгромом Североатлантического альянса



Но тут столкнулся с той же наивностью со стороны украинца, злорадствовать над которым совсем не хочется, обвинить которого в глупости или лицемерии просто невозможно. Речь о небезызвестном, часто привлекаемым в качестве эксперта на украинском и нашем ТВ, Михаиле Борисовиче Погребинском, основателе и директоре "Киевского центра политических исследований и конфликтологии", человеке несомненно образованном, опытном и понимающем.



Недавно наткнулся на ток-шоу на украинском телевидении, а теперь - интернет-телевидении, после того как вменяемым каналам запретили вещать поперек всех божеских и человечьих законов. С удовольствием слушал Михаила Борисовича, пока он н поведал дивную историю, от которой у меня свело скулы и навернулись слезы жалости.



Рассказал Погребинский о своем соседе по киевскому двору, человеке остро патриотических взглядов, склонному к раскрашиванию поребриков (или, если угодно, - бордюров) в желто-синие цвета. Они сто лет друг друга знают, Михаил Борисович его уважает, определяет как человека "с золотыми руками и нормальной головой" и рад, что они могут общаться, несмотря на очевидную разницу во взглядах. Обсуждали Порошенко. Сосед тот, сильно любящий "сивочолого гетмана", недоволен критикой Погребинского в адрес Порошенко, настаивает, что Петро - истинный патриот и очень нежно любит Украину, горой за нее стоит. Ну как же так, недоумевает Погребинский, ведь Порошенко беззастенчиво грабит своих. А ну и что, парирует сосед, зато Украину любит, с москалями борется, а что до воровства - любой бы на его месте воровал, раз есть такая возможность…



И вот тут мне стало худо. Погребинский продолжал что-то говорить, в том смысле, что до конца своего соседа тут понять не может, однако все же хорошо, что такая дискуссия и взаимное уважение между разными людьми на Украине возможна. А я смотрю на Погребинского и вижу, что он просто не улавливает, с кем он разговаривает и в какой страшной опасности находится. Его сосед и собеседник ведь и себя неизбежно относит к категории "любой", который бы воровал, представься такая возможность.



Все что ему нужно чтобы грабить - возможность, никаких других тормозов нет.



И вот тут, полагаю, бесконечная украинская наивность играет с Погребинским очень страшную шутку. Он, будучи человеком прекрасно образованным, почему-то забывает, что буквально за день до страшных погромов, расправ и грабежей 1941-го года, когда советы только ушли, а немцы еще даже не пришли, с жертвами этих самых погромов и расправ, их мучители также раскланивались, здоровались и улыбались им, как улыбается Михаилу Борисовичу его сосед. Но как только они почувствовали, что ничего им за это не будет, они развернули промасленный кусок мешковины, достали обрез, лежавший на сеновале еще с гражданской, у кого не нашлось обреза - взяли вилы - и пошли к вот точно таким же разумным, цивилизованным Погребинским, своим соседям, в гости.



Он, Погребинский, не сомневается, что его уважение к соседу с "золотыми руками и нормальной головой", - взаимно, не смотря на разницу во взглядах. Ему кажется, что они всегда смогут мило общаться и разный образ мыслей им в том не помешает. Но откуда-то берется уверенность, что это не так. Я думаю, замечательный сосед много лучше, чем думает Погребинский, представляет себе сколько ценного "майна" есть в закромах у Михаила Борисовича, и как оно славно будет смотреться в погребе на даче и на антресолях киевской квартиры "соседа с золотыми руками". И как только он почувствует, что все, можно, ничего ему за это не будет, упомянутая возможность грабить появилась и никаких правовых последствий не наступит, - последнее, что удивленный Михаил Борисович увидит, будет улыбающаяся, торчащая из вышиванки, физиономия своего старого приятеля, и стремительно приближающийся со свистом топор в его золотых руках.



Почему насильников и похитителей, отсидевших свой тюремный срок и вышедших на свободу, зовут участвовать в ток-шоу?



С учетом состояния правоохранительной и правовой систем на, или ладно, в Украине, этот момент пугающе близок, а опасности коллективный Погребинский не чувствует. Он думает, что разговаривает с человеком, да, другого образа мыслей, другого, если так можно выразиться, сословия, но с человеком, таким знакомым, почти родным. А на самом деле перед ним абсолютно бездушный, трусливый, но страшный зверь, для которого все что нужно для грабежа и расправ - возможность, у которого нет ни совести, ни жалости, для кого "бо це вата, Украiну не кохает" - достаточно для оправдания любой, самой изощренной жестокости.



Хотелось бы закончить каким-то конструктивом, какой-то надеждой для остающихся на

Украине здравых, нормальных, с человеческими представлениями о добре и зле людей, каких, уверен, подавляющее большинство. Но ничего толковее кинематографической цитаты из "Властелина Колец" в голову не приходит: "Бегите, глупцы".