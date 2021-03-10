Зеленский и Саакашвили: переселение душ

01:51 12.03.2021 РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО



После избрания Владимира Зеленского президентом изгнанный Порошенко Михаил Саакашвили получил возможность вернуться на Украину и заняться привычной ему "реформаторской деятельностью"



Периодически в связи с экс-президентом Грузии возникают небольшие скандалы, преимущественно из-за его желания вернуться в грузинскую политику (Тбилиси периодически остро реагирует на очередные эскапады Михаила Николозовича). В целом же Саакашвили ведет себя на диво тихо.



Зато украинский президент с каждым днем становится все скандальнее, а поведение Зеленского начинает напоминать поведение Саакашвили в его лучшие годы. Грузинский президент в свое время и Москву грозился взять, и оппозицию по тюрьмам рассаживал, и телеканалы закрывал. Зеленский нынче ведет себя так, как будто в него переселился дух Саакашвили.



Три закрытых телеканала все так же не дают Зеленскому спокойно спать. На форуме "Украина 30" он практически всю свою речь посвятил жалобам на информационные войны и кампанию дезинформации, которую против него лично якобы ведут "искусственно созданные лидеры мнений". В конечном итоге Зеленский пообещал "забанить" вредоносные каналы даже в "Ютубе".



Медведчука СБУ допросила по делу о его предполагаемой государственной измене. Порошенко на допрос по своему делу не явился, но у него обвинения полегче, в основном - связанные с коррупцией и превышением власти. У Коломойского забрали контроль над "Центрэнерго". Очевидно, давление на него также продолжится, поскольку США официально ввели против него и его семьи санкции.



На линии разграничения в Донбассе продолжается рост напряженности. Обстрелы стали обыденностью. Вначале Киев, а затем и ДНР разрешили своим подразделениям не просто отвечать, но и подавлять огневые точки противника на упреждение. Де-факто Минские соглашения дезавуированы. Они больше не действуют. Зато никто не отменял Операцию объединенных сил (ООС), которая в свое время пришла на смену АТО, так что юридическая база войны Киева против Донбасса работает.



Отсутствие серьезных изменений на линии разграничения, которая, по сути, вновь стала линией фронта, - временное явление. Напряженность не может расти бесконечно. Либо накал противостояния будет снижен, либо произойдет взрыв.



Снижать накал Киев явно не собирается. Наоборот, подавляющее большинство наблюдателей и политиков в Киеве, в Москве, в ДНР/ЛНР, в Европе и в США ожидают взрыв уже в ближайшее время. Большинство связывает начало активных боевых действий с окончанием весенней распутицы и установлением сухого сезона, открывающего подвижным соединениям практически неограниченные возможности для маневра в донецкой степи.



Как видим, Зеленский идет по пути нагнетания как внутриполитической, так и внешнеполитической напряженности. Причем это не вынужденные действия. Это его свободный выбор. В принципе, можно было и дальше продолжать бесконечные переговоры в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), соблюдая на линии разграничения относительную тишину.



Во внутренней политике Зеленскому также было совсем не обязательно принимать на себя инициативу обострения. Он мог наблюдать, как сражаются между собой различные олигархические группировки. Тем более что все его оппоненты на данном этапе боролись не за президентство, а за досрочные парламентские выборы и переформатирование парламента. Это открывало перед Зеленским неограниченные возможности для игры на противоречиях.



Ни одна украинская политическая сила в случае проведения досрочных парламентских выборов не могла сформировать монобольшинство. Следовательно, новое правительство должно было бы стать коалиционным. Но, как показывают практика и опыт, такие правительства в украинских условиях являются крайне нестабильными. Сформировавшие их олигархические группировки немедленно начинают друг с другом борьбу за первенство. Каждая из борющихся групп пытается привлечь на свою сторону президентский ресурс, и у президента появляется неограниченное пространство для маневра.



Зеленский пошел по другому пути. Это ровно тот путь, по которому в 2005-2008 годах шел Саакашвили, пришедший в результате к войне 08.08.08, поеданию собственных галстуков, полной дестабилизации внутриполитической обстановки и в конечном итоге - к бегству из Грузии.



Стоит отметить, что Саакашвили изначально демонстрировал желание сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, а проблемные вопросы внутренней и внешней политики решать силовым путем, пускаясь во все более опасные авантюры. Зеленский же в течение первого года своего правления, наоборот, легко отдавал реальную власть своим фаворитам, управлявшим от его имени, позиционировал себя больше как шоумен, чем как политик, от принятия на себя ответственности за радикальные решения стремился уйти.



И тут внезапно такое резкое изменение. Складывается полное впечатление, что дух Саакашвили захватил телесную оболочку Зеленского и куражится напропалую. У них уже даже формат и интонация заявлений неотличимы. Можно было бы предположить, что Саакашвили стал ближайшим конфидентом Зеленского, но кто же его пустит?



Некоторые грешат на американцев, но в то же время всем хорошо известно, что Зеленский и его команда страдают от невнимания Байдена, который пока так и не нашел времени хотя бы позвонить в Киев. Да и остальные члены вашингтонской команды Украину вниманием не балуют. Та же Нуланд, на которую было столько надежд, совсем забыла о выкормленных ее печеньем "патриотах". В общем, США перешли на Украине к традиционной форме управления своими банановыми задворками: все вопросы решает посольство. При этом совсем не обязательно в посольстве иметь посла. На Украине больше года справляется и.о. Кристина Квин.



Чиновники такого низкого уровня не принимают эпохальных решений. Они могут лишь одобрить инициативы местных властей. Причем для США традиционно одобрять инициативы, ведущие к усилению напряженности. Последние 70 лет именно на провокации кризисов и конфликтов США строили свою политику. Так что инициативы Зеленского вполне укладываются в русло традиционной американской политики.



Откуда же тогда такое внезапное подобие зеленсковской и саакашвилиевской политики?



Думаю, что ответ заключается в одном слове: непрофессионализм. Саакашвили еще на этапе консолидации власти активно избавлялся от профессионалов, вместе с ним свергавших Шеварднадзе, но способных составить ему конкуренцию. Свою команду он формировал из недалеких, линейно мысливших исполнителей. Сложные политические комбинации были им не по плечу, они понимали только один метод - насилие. Внутри страны они считали себя достаточно сильными, чтобы подавить любую оппозицию, а на внешней арене рассчитывали на поддержку (в том числе военную) США.



Сейчас мы видим абсолютно идентичную ситуацию на Украине. Тотальный непрофессионализм не только президентской команды, но и всей политической элиты в целом толкает к поиску простых решений. Внутри страны власть считает себя достаточно сильной благодаря опоре на полицейский и нацистский террор, на внешней арене надеется на помощь Запада.



Почему Запад должен помочь, они не знают. Просто им так хочется.



Впрочем, некоторые уроки из судьбы Саакашвили украинская власть вынесла. Михаил Николозович провоцировал войну безоглядно, заранее будучи уверенным в своей победе. Зеленский действует осторожнее. Он не останавливает провокации, но и не принимает на себя ответственность за дальнейшее обострение. Похоже, он до сих пор рассчитывает, что, может быть, все как-нибудь само рассосется, особенно если раздавить оппозицию внутри Украины, то и воевать, может быть, будет не надо.



Но дело в том, что, даже если обстоятельства сложатся для Зеленского самым благоприятным образом, раздавив Медведчука, он резко усилит Порошенко и Коломойского. Так что придется давить всех троих. Если же раздавить всех, то слишком много силы сконцентрируется в руках Ахметова. Это уже и американцам не понравится.



Фактически Зеленский вступил в войну со всем украинским олигархатом. Но Украина - олигархическая республика. То есть конгломерат олигархических "княжеств" и есть украинское государство. Иного нет и не предвидится. Если Зеленский уничтожит олигархов, то вместе с ними уничтожит и остатки украинской государственности, а иначе они уничтожат Зеленского. Ситуация примерно как у Саакашвили в 2013 году. Источник - aurora.network

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