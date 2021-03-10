Чингисхан: тайны великого завоевателя

01:54 12.03.2021

Его ставят в один ряд с Наполеоном и Гитлером в России, а монголы чтят как создателя великой империи. Как у любой легендарной личности, у Чингисхана есть свои загадки и тайны. Тем более, что жил он в далекие времена. Какая-то информация о Чингисхане до нас не дошла совсем, другая, вероятно, была сильно искажена.



Национальность



Этот вопрос порождает массу споров. Вариантов несколько. Первая, наиболее слабая версия: Чингисхан был представителем татарского народа. Аргументом против является то, что татар он не любил. Они были его кровными врагами, потому что отравили отца.



Вторая версия: легендарный правитель древности был монголом. Проблема в том, что Чингисхана описывают, как мужчину с рыжеватыми волосами и зелено-серыми глазами, что нетипично для тюрков. Поэтому-то и появилась третья версия: Чингис являлся выходцем из Кашгарии, был арийцем, но только по происхождению, потому что воспитывался в тюркских традициях.



Имя



Чингисхана звали так не с рождения. Сначала он носил имя Темучжин – "кузнец". Но на Курултае (орган народного представительства у некоторых тюркских народов) в начале 12 века приняли решение именовать его Чингисхан. Ученые не пришли к единому мнению о том, почему именно так. Одни утверждают, что это имя как-то связано с Морем – отдельным божеством у тюрков. Другие, что есть отсылка к Тэнгри – богу, который почитался всеми монголами. Третьи как-то связывают имя с Небом. Позже добавилось к титулу и слово "хан". В итоге "Чингисхан" можно вольно трактовать, как "правитель, который стал таковым по воле небес".



Жестокость



Если подходить к этой теме философски, то можно отметить, что люди были и остаются жестокими всегда. К сожалению. Особенно те, которые обладают властью. Понятно, что сейчас принят ряд законов, в том числе международных, которые запрещают, например, пытки и тому подобное. Во времена, о которых идет речь, все было немного иначе. Да, возможно, где-то были "перегибы". Но Чингисхана всегда считали справедливым правителем. Если он и приказывал убивать, то только врагов, которые представляют угрозу, или тех, кто смерти, по его мнению, заслуживал. Хотя сейчас сложно судить, насколько хан был справедлив. Но до нас дошла одна история, показывающая мудрость правителя: однажды к Чингисхану прибежали воины, служившие другому хану. Они принесли голову своего господина, хотели, чтобы Чингис взял их под свое покровительство. Но великий монгол приказал казнить предателей, справедливо считая, что таким людям доверять нельзя.



Планы завоевать мир



Некоторые историки высказывают непривычное мнение: Чингисхан воевал по необходимости. Якобы у него и в планах не было порабощать мир. Очень часто он просто мстил: русским – за убийство послов, китайцам – за уничтожение деда. Чингисхан завоевал Хорезм только потому, что его представители напали на торговый караван монголов. Как бы там ни было, хотел или не хотел, а воевал этот правитель много.



Впрочем, утверждают, что пробиться в Европу он тоже не пытался. Эта идея пришла в голову его потомку Угэдэю. Кстати, Чингисхан не был правителем самой большой империи. Государство, которым он руководил, стало занимать площадь в 33 млн. кв. км только после смерти хана.



Дела наследственные



Чингисхан завещал все своему младшему сыну Угэдэю. А было у него их трое: еще Чжочи – старший, и Чагатай – средний. Но власти они не получили. По одной версии – потому что Чингис не был уверен, что Чжочи – его кровный родственник, а Чагатай не обладал нужными чертами характера. По другой – потому что именно Угэдэй больше других походил на отца: отличался мудростью, проявлял дипломатические качества, где нужно, и так далее.



Остается загадкой местонахождение могилы Чингисхана. Все дело в том, что те, кто его хоронил, убивали всякого на своем пути. Всенародно о смерти великого правителя было объявлено только, когда ритуал захоронения был осуществлен. Все это делалось в целях безопасности: чтобы могилу не разграбили, а над останками не надругались враги.