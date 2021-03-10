 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.03.2021
01:58  Узбекистан открывает Южную Азию
01:54  Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:51  Зеленский и Саакашвили: переселение душ
00:15  Полураспад Украины. Саморазрушение соседнего государства несет России только пользу, - А.Храмчихин
00:12  Сколько башен власти в Нур-Султане? - Петр Своик
00:07  Страшненькая наивность. Как украинского обывателя превратили в зверя, - М.Заневский
00:02  Как раскручивают маховик "геноцида уйгуров" в Китае, - Д.Нефедов

00:01  Тридцатилетняя война. Выбранные места из карабахских блокнотов, - Б.Поликарпов
00:00  Зачем СВР России делает ставку на правящего олигарха Грузии? - А.Эскин
Четверг, 11.03.2021
22:17  Италия мечется между карантином и экономическим крахом, - С.Гуркин
22:09  Жапар-хан прибыл на секретные переговоры к Шавкат-эмиру
20:07  Нефть дает России очередной шанс, - В.Ткачев 
18:58  Как Западные "демократии" финансировали Гитлера (новые документы)
16:08  Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? - Н.Нуртазина (обращение)
16:07  В НАСА назвали точную дату гибели всего живого на Земле
16:03  Жизнь как подвиг. Гульсум Асфендиярова - чингизидка и первая казашка-врач
16:00  Статуя Дональда Трампа в образе Будды стала хитом продаж в Китае
15:57  Сорос велел: "Тихая революция Кудрина", - ЦарьГрад
15:07  Сколько можно балаганить? КырДепутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
15:05  Французская школьница призналась в клевете на убитого за оскорбление ислама учителя
14:06  Кого больше позорит "певица Манижа" - русских, таджиков, женщин?.. - П.Акопов
13:37  Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию? - Е.Погребняк
13:35  "Распад: признаки надвигающейся на США катастрофы", - новая книга А.Мартьянова
12:50  Fox News: труп, играющий роль президента, делает США посмешищем...
12:15  Узбеков 13 марта выгоняют на добровольный всенародный хашар
12:05  За "патриотизмом" маячит компартизм. Гонконгу пообещали избирательную реформу по-пекински, - "Къ"
10:46  Казахстанцы, обучавшиеся на госгранты заграницей, отныне должны 3 года отработать на родине
10:14  Полковника КНБ Казахстана Арыстана посадили на 6 лет. Оказался мошенником
10:04  Коллапс электорального процесса в США, - Вл.Овчинский
09:17  В чем ошибка элиты "Западного" проекта, - М.Хазин
08:02  Почему все протесты против капитализма обречены на неудачу? - Дм.Буянов
07:59  Иран указал США границы дозволенного на переговорах, - Г.Петров
07:56  За афганских гостей соперничают Москва и Стамбул, - "НГ"
07:40  Появятся ли американские ракеты у берегов Китая? - А.Кошкин
01:30  Чем Йемен успокоится: почему ситуацию в стране решат только переговоры
01:11  Инвесторы обходят Туркменистан стороной, - В.Панфилова
00:54  Японские ученые массово мигрируют... в Китай. Борьба за таланты и умы
00:26  Кыргызский Юг ставит вопрос о "федерации". Баткенское бекство? - "ВечБишкек"
Среда, 10.03.2021
21:54  Американцы согласились принять посланцев Си Цзиньпина. Главы дипломатии США и КНР готовятся к первым всеобъемлющим переговорам
21:51  Власти России показали "Твиттеру" "большого брата", - "НГ"
21:48  Глава КырКонстСовещания Борубашов: Парламент превратился в представительство базаркомов и банкиров
21:00  Кыргызстану поступило предложение о сотрудничестве от SpaceX. Летим на Юпитер!
18:52  Сирийская армия выбила боевиков из Тафаса на юге страны
18:42  На Донбасс-фронте снова идет бой. Укры бьют по Золотому
18:21  В Китае славят Героя - таджика-пограничника и депутата Парламента Раззини Байка, погибшего при спасении детей из пещеры
18:09  Пашинян и исторические грабли дашнаков, - С.Тарасов
18:03  Удар по монархии ставит под вопрос будущее всей Британии, - Г.Мирзаян
17:57  Разбившегося на байке зятя Мирзиеева лечат в Южной Корее
16:52  Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС "Аккую"
14:51  1-м замом УзбВодхоза стал "техасский мальчик" Азим Назаров
12:57  "Единоборство" и "казкша курес"... КазМинСпорт утвердил официальный список "национальных видов спорта"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чингисхан: тайны великого завоевателя
01:54 12.03.2021

Его ставят в один ряд с Наполеоном и Гитлером в России, а монголы чтят как создателя великой империи. Как у любой легендарной личности, у Чингисхана есть свои загадки и тайны. Тем более, что жил он в далекие времена. Какая-то информация о Чингисхане до нас не дошла совсем, другая, вероятно, была сильно искажена.

Национальность

Этот вопрос порождает массу споров. Вариантов несколько. Первая, наиболее слабая версия: Чингисхан был представителем татарского народа. Аргументом против является то, что татар он не любил. Они были его кровными врагами, потому что отравили отца.

Вторая версия: легендарный правитель древности был монголом. Проблема в том, что Чингисхана описывают, как мужчину с рыжеватыми волосами и зелено-серыми глазами, что нетипично для тюрков. Поэтому-то и появилась третья версия: Чингис являлся выходцем из Кашгарии, был арийцем, но только по происхождению, потому что воспитывался в тюркских традициях.

Имя

Чингисхана звали так не с рождения. Сначала он носил имя Темучжин – "кузнец". Но на Курултае (орган народного представительства у некоторых тюркских народов) в начале 12 века приняли решение именовать его Чингисхан. Ученые не пришли к единому мнению о том, почему именно так. Одни утверждают, что это имя как-то связано с Морем – отдельным божеством у тюрков. Другие, что есть отсылка к Тэнгри – богу, который почитался всеми монголами. Третьи как-то связывают имя с Небом. Позже добавилось к титулу и слово "хан". В итоге "Чингисхан" можно вольно трактовать, как "правитель, который стал таковым по воле небес".

Жестокость

Если подходить к этой теме философски, то можно отметить, что люди были и остаются жестокими всегда. К сожалению. Особенно те, которые обладают властью. Понятно, что сейчас принят ряд законов, в том числе международных, которые запрещают, например, пытки и тому подобное. Во времена, о которых идет речь, все было немного иначе. Да, возможно, где-то были "перегибы". Но Чингисхана всегда считали справедливым правителем. Если он и приказывал убивать, то только врагов, которые представляют угрозу, или тех, кто смерти, по его мнению, заслуживал. Хотя сейчас сложно судить, насколько хан был справедлив. Но до нас дошла одна история, показывающая мудрость правителя: однажды к Чингисхану прибежали воины, служившие другому хану. Они принесли голову своего господина, хотели, чтобы Чингис взял их под свое покровительство. Но великий монгол приказал казнить предателей, справедливо считая, что таким людям доверять нельзя.

Планы завоевать мир

Некоторые историки высказывают непривычное мнение: Чингисхан воевал по необходимости. Якобы у него и в планах не было порабощать мир. Очень часто он просто мстил: русским – за убийство послов, китайцам – за уничтожение деда. Чингисхан завоевал Хорезм только потому, что его представители напали на торговый караван монголов. Как бы там ни было, хотел или не хотел, а воевал этот правитель много.

Впрочем, утверждают, что пробиться в Европу он тоже не пытался. Эта идея пришла в голову его потомку Угэдэю. Кстати, Чингисхан не был правителем самой большой империи. Государство, которым он руководил, стало занимать площадь в 33 млн. кв. км только после смерти хана.

Дела наследственные

Чингисхан завещал все своему младшему сыну Угэдэю. А было у него их трое: еще Чжочи – старший, и Чагатай – средний. Но власти они не получили. По одной версии – потому что Чингис не был уверен, что Чжочи – его кровный родственник, а Чагатай не обладал нужными чертами характера. По другой – потому что именно Угэдэй больше других походил на отца: отличался мудростью, проявлял дипломатические качества, где нужно, и так далее.

Остается загадкой местонахождение могилы Чингисхана. Все дело в том, что те, кто его хоронил, убивали всякого на своем пути. Всенародно о смерти великого правителя было объявлено только, когда ритуал захоронения был осуществлен. Все это делалось в целях безопасности: чтобы могилу не разграбили, а над останками не надругались враги.

Источник - Загадки истории
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615503240
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Социальным предпринимателям окажут системную поддержку - Маулен Ашимбаев
- Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" назвала беспределом действия мониторинговой группы, оштрафовавшую в г.Текели на 670 тыс.тенге предпринимателя-многодетную мать
- В Алматы выставляют на торги стратегические городские объекты
- В Комитете Мажилиса обсуждены вопросы реализации Закона о Национальной гвардии
- "Ак жол": действия минздрава привели к дефициту лекарств
- Выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у 5 крупных производителей подсолнечного масла
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  