Узбекистан меняет свои киловатты на воду Киргизии, - В.Панфилова

05:56 12.03.2021

Ташкент предлагает Бишкеку участие в региональных проектах



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11 марта 2021



Встреча Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева оказалась весьма результативной. Фото с сайта www.president.kg

Президент Киргизии Садыр Жапаров 11 марта прибыл в Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Его сопровождает полный состав кабинета министров. Обсуждаются важные для двух стран вопросы: создание киргизско-узбекского инвестиционного фонда, в рамках которого Бишкек получит 50 млн долл.; поставки электроэнергии из Узбекистана и совместное водопользование. Бишкек хотел бы получать за поставку воды деньги. Ташкент планирует завершить делимитацию и демаркацию границы с Киргизией до конца 2021 года.

Это третий зарубежный визит Садыра Жапарова после вступления в должность президента Киргизии. Узбекская сторона подняла его статус до государственного. "Если переговоры в России и Казахстане носили ознакомительный характер, то Узбекистан заинтересован в экономической и политической интеграции с Киргизией. Это отвечает внешнеполитической стратегии Узбекистана по укреплению взаимодействия в Центральной Азии", – сказал "НГ" политолог Марс Сариев. Ташкент, по словам эксперта, координирует единую политику в регионе – по инициативе президента Узбекистана был создан Центральноазиатский консультативный совет, очередное заседание которого должно было состояться летом 2020 года в Бишкеке. Но из-за коронавируса встречу отложили, а потом решили провести ее в Ашхабаде. Жапаров предлагает все же провести саммит лидеров стран Центральной Азии в Бишкеке. И даже заручился поддержкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Последнее слово за главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.



"Узбекистан запустил в 2018 году транспортный коридор Андижан–Ош–Иркештам–Кашгар (КНР, Синьцзян-Уйгурский автономный район), и теперь узбекские товары идут через Киргизию в Китай за 2 дня вместо 10. Это очень успешный экономический проект. Поэтому на переговорах будет обсуждаться проект строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан и далее через Турцию в Европу. Очевидно, что реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию взаимной торговли и росту притока инвестиций на всей протяженности железной дороги", – отметил Сариев.



По словам министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева, Бишкек придает важное значение проекту железной дороги. "Для Киргизии важно трансформироваться из тупиковой страны в транзитную. Для этого необходимо развивать и железнодорожное сообщение по всей территории страны, причем как транзитное, так и внутреннее. Это, как мне кажется, – залог укрепления транспортной независимости Киргизии", – сказал Казакбаев в интервью киргизским СМИ.



На переговорах в Ташкенте, по словам киргизского министра, будет также обсуждаться вопрос о поставках электроэнергии из Узбекистана. Это связано с дефицитом воды в Киргизии. Республике, по его словам, в нынешнем году необходимо импортировать электроэнергию в объеме 1,5 млрд кВт/ч. Казахстан поставит до 900 кВт/ч, примерно столько же Бишкек рассчитывает получить из Узбекистана. Долг Киргизия обещает вернуть до 2023 года.



По словам Казакбаева, в регионе пока не существует взаимовыгодного сотрудничества в водной сфере. "Кыргызстан считает, что в регионе должны быть разработаны и внедрены экономические механизмы водопользования. Это нужно для того, чтобы у стран верховья были возможности и стимул накапливать водные ресурсы для орошения в соседних странах независимо от водности, в том числе и в периоды маловодья, и из расчета на несколько лет вперед", – отметил глава МИД Киргизии. "Водные ресурсы имеют экономическую стоимость. Соответствующие затраты должны быть компенсированы", – подчеркнул глава киргизской дипломатии.



Казакбаев также сообщил о создании киргизско-узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом 50 млн долл. Фонд будет осуществлять финансирование совместных проектов, предоставляя займы. Финансирование будет направлено на развитие агропромышленного комплекса, швейной, текстильной и обрабатывающей промышленности и предпринимательства. В планах двух стран довести товарооборот до 1 млрд долл. В прошлом году взаимная торговля составила более 900 млн долл.



Узбекистан заинтересован как можно быстрее завершить процесс демаркации и делимитации совместной границы протяженностью 1179,53 км, начатый в 2017 году. "Осталось около 6% от всей протяженности госграницы. И до конца 2021-го Ташкент и Бишкек намерены завершить юридическое оформление линии кыргызско-узбекской госграницы", – отметил Казакбаев.



По мнению Марса Сариева, на переговорах на высшем уровне будут обсуждаться вопросы безопасности. "Ситуация в Афганистане напряженная. По некоторым данным, на границе с Таджикистаном и Туркменистаном сконцентрировано около 15 тыс. боевиков, в основном движения "Талибан" (запрещено в РФ). Растет напряженность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. США вывели Движение Восточного Туркестана (запрещено в РФ) из списка террористических группировок. Это знак того, что в Синьцзяне может быть неспокойно", – отметил политолог. По его мнению, и Узбекистан, и Казахстан заинтересованы в экономической и политической интеграции с Киргизией, чтобы ситуация в республике оставалась стабильной. В противном случае нестабильная Киргизия несет угрозу региону. "Нарастает исламский фактор. В Киргизии с этим большие проблемы, поскольку движение "Таблиги Джаомат" (запрещено в РФ) действует в республике официально, хотя запрещено в странах СНГ и некоторых европейских странах. Киргизия – проблемный сосед. Казахстан и Узбекистан заинтересованы в стабильном развитии этого государства и в интеграции со странами Центральной Азии", – подчеркнул эксперт.